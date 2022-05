L'Oroscopo della settimana dal 16 al 22 maggio 2022 è pronto a dare consigli utili in merito ai prossimi sette giorni. In evidenza, in questo frangente, le stelline e le previsioni all'indirizzo dei segni appartenenti alla seconda sestina zodiacale. Dunque, occhi puntati in esclusiva su Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Allora, curiosi di conoscere i voti in pagella e come andrà il periodo in analisi? In primissimo piano, questa settimana, la Luna: l'Astro d'Argento ha già in agenda di far visita ai settori appartenenti a Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

I predetti simboli astrali, senz'altro, riceveranno una notevole spinta positiva nei settori della quotidianità legati ai sentimenti e agli affetti in generale.

Andiamo pure ai dettagli analizzando in modo mirato le previsioni dell'oroscopo settimanale da lunedì a domenica, in modo da svelare l'attesissima classifica a stelline relativa ai giorni da lunedì a sabato, segno per segno.

Astrologia e stelle della settimana per Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia: voto 7. Questa settimana partirà decisamente a rallentatore, se non proprio col piede sbagliato. Se negli ultimi giorni c’è stato qualche equivoco, magari con una persona appartenente alla vostra famiglia, da questa settimana si scioglierà e tutto tornerà quasi alla normalità.

Armatevi di coraggio, nel caso debbiate ammettere qualcosa che finora avete taciuto: è il momento di scoprire tutte le carte. Nel rapporto di coppia è necessaria maggiore decisione da parte tua e anche più spirito d’iniziativa. Una persona amica sarà dare consigli preziosi inerenti la vostra attività lavorativa.

Ecco quando sfruttare al meglio i sette giorni a venire:

Top del giorno giovedì 19 maggio;

★★★★ lunedì 16, domenica 22;

★★★ mercoledì 18 maggio;

★★ martedì 17 maggio 2022.

♏ Scorpione: voto 6.

La prossima settimana si prevede al limite della sufficienza, con poche o nessuna novità su cui puntare. Il cielo del periodo renderà movimentata qualche situazione amorosa, forse anche troppo: non mancherà il pepe, non mancherà neanche un pizzico di intrigo, eppure potrebbe esserci qualche motivo di turbamento. Per quanto riguarda il lavoro, invece, il consiglio è quello di defilarsi per qualche giorno; se possibile anche per il resto della settimana.

Evitate di prendere decisioni importanti, cercate piuttosto di avere un quadro della situazione che sia il più possibile chiaro definito.

Il responso degli astri in merito ai prossimi sette giorni:

★★★★★ lunedì 16, domenica 22;

★★★★ martedì 17, mercoledì 18, sabato 21;

★★★ giovedì 19 maggio;

★★ venerdì 20 maggio 2022.

♐ Sagittario: voto 9. La settimana dal 16 al 22 maggio si prevede splendida nella quasi totalità della sua interezza. Conoscete l’arte della diplomazia e questo sarà il vostro asso nella manica. Saprete destreggiarvi fra alcune situazioni tutt’altro che facili ed essere di aiuto a chi vi circonda. Per quanto riguarda la vita privata, c’è un desiderio che ancora non avete svelato alla persona che vi sta accanto?

Questo che sta per arrivare potrebbe essere proprio il momento ideale per farlo. Armatevi di coraggio, magari fate anche un bell’esame di coscienza e cominciate a cambiare le cose sbagliate in cose giuste. Lavoro sulla solita scia della discreta normalità.

Spazio alle stelline interessanti i prossimi sette giorni:

Top del giorno lunedì 16 maggio (Luna nel segno);

★★★★ giovedì 19, sabato 21:

★★★ domenica 22 maggio.

Oroscopo e pagella settimanale per Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno: voto 8. La prossima settimana potrebbe essere vissuta quasi come una "top", visti i giorni positivi e il cielo astrale certamente performante. State coltivando belle ambizioni non solo in campo lavorativo.

In molti sentite un impellente desiderio di crescere e vi rendete conto che possedete già tutte le “armi” per farlo: in effetti è così, però dovreste percorrere un'altra strada, magari mettendoci maggior impegno e sacrificio. Insomma, vi tocca pazientare e tenere le maniche rimboccate anche nel futuro prossimo, sapendo di andare incontro, rima o poi a splendidi risultati. La persona amata, intanto, risulterà schierata al vostro fianco, senza riserve.

Vediamo intanto come si presenta la classifica stelline:

Top del giorno mercoledì 18 maggio (Luna nel segno);

★★★★ venerdì 20 maggio;

★★★ sabato 21 maggio;

★★ domenica 22 maggio 2022.

♒ Acquario: voto 10. In arrivo una settimana valutata al massimo delle possibilità.

Tutto il periodo splenderà di positività con clou, venerdì, grazie all'ingresso della Luna in Acquario. L'Astro d'Argento vi aiuterà mantenere salda la vostra posizione in qualsiasi ambito, nonostante numerose interferenze esterne: ciò vale soprattutto in famiglia e in ambito lavorativo. Grande armonia in coppia, con il partner vivrete momenti di grande calore. Benissimo l’amore, quindi, che andrà a braccetto con la passione e con la voglia di costruire cose belle per il prossimo futuro. Userete le armi della trasparenza e della schiettezza ed i risultati saranno immediati.

Ecco le stelline previste sulla settimana in arrivo:

Top del giorno venerdì 20 maggio (Luna nel segno);

★★★★ lunedì 16, martedì 17, giovedì 19.

♓ Pesci: voto 8.

Splendida la parte iniziale e centrale della settimana con meno chances di successo in quella finale. A portare una ventata di freschezza l'arrivo della Luna nel segno a fine weekend. La settimana, come previsto, comincerà in modo positivo, anche perché riuscirete a digerire un boccone amaro che era incastrato in gola da un bel po’: finalmente! Chiudete con una certa parte del passato, buttatela alle spalle e non pensateci più, anche perché avete mille cose cui far fronte e non mancheranno le occasioni per mettere a segno ottimi tiri. Guardate al futuro con più fiducia, magari cercando il lato migliore in tutto ciò che popola il presente.

A voi le stelline del periodo in analisi: