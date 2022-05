Nella settimana dal 23 al 29 maggio troviamo sul piano astrale Mercurio viaggiare dal segno dei Gemelli (dove transita il Sole) ai gradi del Toro (dove risiedono Urano e il Nodo Nord), mentre Venere cambierà domicilio passando dal segno dell'Ariete (dove staziona Giove) all'orbita del Toro. Marte, inoltre, passerà dal moto dei Pesci (dove sosta Nettuno) al segno dell'Ariete, nel frattempo Plutone permarrà in Capricorno. Saturno, infine, continuerà la sosta in Acquario, mentre la Luna si sposterà dal segno dei Pesci al Toro.

Oroscopo settimanale favorevole per Ariete e Toro, meno roseo per Scorpione e Cancro.

Sul podio

1° posto Ariete: ambiziosi. Le giornate da mercoledì a sabato avranno ottime chance di essere le migliori sul fronte professionale per i nati sotto il segno dell'Ariete, specialmente per coloro che operano nella stessa azienda da diverso tempo. L'ambizione crescerà a dismisura ma la stessa, fortunatamente per il primo segno di Fuoco, non sarà condita da irruenza e nemmeno da deficit comunicativi.

2° posto Toro: occasioni. Il parterre planetario, nonostante la fine del mese del compleanno, vorrà donare al segno del Toro due sponsor d'eccezione come Mercurio e Venere, i quali viaggeranno entrambi sui gradi dei nativi. Tale interessante duetto astrale, il quale dovrebbe dare il meglio di sé nel weekend, potrebbe servire su un piatto d'argento al segno Fisso delle occasioni economiche irripetibili, come investimenti mirati che daranno copiosi frutti sul lungo periodo.

3° posto Leone: idee innovative. La settimana felina parrà entrare nel vivo con un po' di ritardo, ovvero dal 25 maggio quando Marte sbarcherà nel loro Elemento e darà un'iniezione energetica non indifferente ai nativi. Da mercoledì e sino alle prime ore domenicali, difatti, i nati Leone saranno pervasi da un mood volitivo che sarà accompagnato da una lucidità mentale da record, grazie alla quale potranno iniziare a coltivare le idee innovative che gli frulleranno in testa.

I mezzani

4° posto Gemelli: talent scout. L'arma in più del primo segno d'Aria, soprattutto nella prima parte della settimana in questione, sarà presumibilmente la straordinaria capacità di scovare e valorizzare il talento di alcune figure lavorative. Coloro che sono a capo di un team professionale godranno maggiormente della propensione a vestire i panni del talent scout e i risultati non tarderanno a giungere copiosi.

5° posto Capricorno: senza se e senza ma. Se la settimana dei nati Capricorno, eccezion fatta per il controverso lunedì, fosse un film sarebbe senz'altro Terminator con Arnold Schwarzenegger, in quanto il segno Cardinale mirerà a un obiettivo e sarà disposto a tutto pur di raggiungerlo. Il rovescio della medaglia, similmente alla pellicola fantascientifica, è che tale ostinata tenacia potrebbe farlo apparire ai più come una persona algida.

6° posto Vergine: aiuti economici. Malgrado non sarà probabilmente facile ammetterlo a loro stessi e agli altri, le prime due decadi di casa Vergine avranno, c'è da scommetterci, bisogno di un sostegno economico per far quadrare i conti in queste giornate.

In soccorso del segno Mobile arriveranno senza batter ciglio alcune persone care, coi genitori in prima linea, e tali fastidi finanziari si scioglieranno come neve al sole.

7° posto Sagittario: check point. Alla stregua di un videogame, gli arcieri di seconda e terza decade necessiteranno, c'è da scommetterci, di utilizzare questa settimana di fine maggio come un punto di salvataggio, così da riordinare le idee e comprendere su cosa puntare e cosa invece accantonare nel prossimo futuro.

8° posto Pesci: schietti. La smodata sincerità che i nati Pesci metteranno, con buona probabilità, in campo sino a giovedì non sarà particolarmente gradita ai loro interlocutori, con quest'ultimi che faticheranno ad abituarsi alla nuova versione spiccatamente schietta del dodicesimo segno zodiacale.

Probabili piccoli attriti amorosi nati per futilità nel weekend.

9° posto Bilancia: riparto da qui. L'ultimo mese non è stato particolarmente scorrevole per i nati Bilancia, i quali hanno dovuto fare i conti con diverse ruggini relazionali e un ambiente professionale poco conciliante. A fronte di ciò, da giovedì mattina in poi, il segno d'Aria potrebbe decidere di mettere un metaforico punto e ripartire con una versione rigenerata di loro stessi, sperando che il nuovo look li aiuti a vivere più serenamente. Per far sì che ciò accada, però, il segno Cardinale dovrà fare in modo di utilizzare le prime tre giornate per ricucire eventuali strappi relazionali e, ove necessario, cospargersi il capo di cenere.

Ultime posizioni

10° posto Scorpione: gelosi. Il tallone d'Achille del terzo segno Fisso, soprattutto da mercoledì a sabato, sarà probabilmente la difficoltà nel comprendere appieno cosa si nasconderà dietro gesti e parole dell'amato bene e ciò li porterà a dover fare i conti col fantasma della gelosia. Scenata teatrali e discussioni inopportune, difatti, potrebbero divenire una spezia poco gradita nel ménage amoroso nativo e il partner non perderà tempo nel farglielo notare.

11° posto Cancro: sfiduciati. D'accordo che l'ultimo periodo non è stato tra i migliori per i nati Cancro, in primis sul versante monetario, ma il segno d'Acqua parrà lasciarsi trasportare dalle acque tempestose della sfiducia in questa settimana, rischiando di finire al largo.

Anziché alimentare l'assenza di speranza, il segno Cardinale farebbe bene a rimettere assieme i cocci e cercare di capire eventuali errori che lo hanno condotto sin lì.

12° posto Acquario: scelte obbligate. Un'intricata questione familiare o un imprevisto di natura finanziaria potrebbero costringere i nati Acquario, in primis nelle giornate centrali, a operare una scelta obbligata, come separarsi momentaneamente da una persona cara o chiedere un prestito. Nonostante tali decisioni non saranno affatto semplici, avranno il potere di farli attingere al pozzo di una nuova consapevolezza.