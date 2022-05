Per il weekend 21 e 22 maggio 2022 l’oroscopo favorirà il segno del Gemelli con la sua straordinaria combinazione fra i due pianeti della fortuna per eccellenza, Giove e Venere. Seguiranno a ruota i segni di aria e di terra.

A seguire, le previsioni dell’Oroscopo per tutti i segni dello zodiaco.

L’oroscopo del fine settimana: Acquario fortunato

1° Gemelli: avrete una combinazione della fortuna di Giove e di quella di Venere che vi darà tantissime occasioni di sperimentare ancora l’amore e di sviluppare una nuova avventura che sappia emozionare entrambe le parti.

Secondo quanto riportato dall’oroscopo, avrete anche tanto relax e un pomeriggio di shopping.

2° Acquario: questo weekend prevede per il vostro segno una fortuna davvero considerevole che influirà parecchio sul lavoro e sulla salute, un po’ meno in amore. La situazione finanziaria volgerà in meglio grazie all’incremento degli affari che in questo periodo si è presentato davanti a voi.

3° Toro: ci saranno delle occasioni da cogliere al volo, e con la vostra creatività ogni cosa sarà possibile. Finalmente la situazione emozionale sta volgendo in miglioramento, mentre in amore la situazione prevede qualche incontro che potrebbe essere l’inizio di una bella storia d’amore.

4° Ariete: avrete in mente un progetto che sicuramente potrebbe portarvi molto profitto, ma che per il momento dovrà essere rivisto.

In amore però arriverete ad una decisione definitiva che vi porterà ad un passo molto più forte e deciso nella vostra relazione. In famiglia l’intesa vi porterà ad una collaborazione più intensa.

Bilancia consapevole

5° Bilancia: essere più consapevoli di voi stessi vi aiuterà ad allontanarvi da alcune amicizie che recentemente non si sono dimostrate tali, o da situazioni sentimentali ferme e senza possibilità di una evoluzione significativa.

6° Capricorno: avrete una concentrazione lavorativa invidiabile, ma questo per il momento non sarà così scontata. Le questioni personali stanno assorbendo molti dei vostri pensieri in questo momento, perciò potreste avere anche dei ripensamenti in merito a qualche decisione presa in passato.

7° Vergine: in questo fine settimana vorreste soltanto riposarvi e trascorrere del tempo il più soli possibile.

Le compagnie in questo momento potrebbero essere definitivamente messe da parte, soprattutto se vorreste dedicarvi alla cura del vostro corpo con l’attività fisica.

8° Scorpione: ci sarà qualche notizia che finalmente vi scalderà il cuore e che vi porterà ad avere un lieve miglioramento dell’umore. Le distrazioni per non pensare ad eventuali eventi passati saranno quelli che più di ogni altra cosa vi faranno divertire davvero, amicizia comprese.

Priorità per Leone

9° Cancro: fare economia sul piano familiare e casalingo sarà una delle poche soluzioni a fronte delle tante spese che potreste avere nel corso di questo fine settimana. Vi sentirete però sollevati nella giornata di domenica, in cui potrete finalmente dedicarvi ai passatempi e alle cose che amate fare.

10° Leone: in questo fine settimana sarà doveroso rivedere le vostre priorità, perché lo stress e il nervosismo potrebbero prendere il sopravvento quando meno ve lo aspettate. Ci saranno delle ripercussioni negative sulla concentrazione, ma soprattutto sul vostro rapporto con le persone che vi circondano.

11° Pesci: purtroppo ci sarà un calo dell’umore e della voglia di fare, mentre sul lavoro andrete incontro a qualche incomprensione che potrebbe rallentare qualche progetto cominciato in squadra. Lasciarvi influenzare dalle emozioni potrebbe essere controproducente anche per il lavoro in solitaria.

12° Sagittario: ci saranno dei rapporti in famiglia che potrebbero cominciare a deteriorarsi e a farvi sentire leggermente sotto pressione. Sul piano personale state sperimentando qualche senso di insoddisfazione molto forte che si tradurrà in nervosismo.