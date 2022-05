Le previsioni dell'oroscopo del giorno 19 maggio [VIDEO] esortano i Bilancia a non avere due pesi e due misure. I Cancro, fortunati in amore, devono approfittare di questo periodo florido.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica, Pesci: ci sono delle faccende in sospeso che sarebbe il caso di risolvere. Se avete molti punti di domanda su una decisione da prendere, forse non è il momento adatto.

11° Leone: cercate di essere un po' più risoluti. Se ci sono delle situazioni irrisolte dal punto di vista sentimentale, forse è il caso di aprire gli occhi e di mettere da parte l'orgoglio.

10° Ariete: non lasciate perdere i vostri desideri. Anche se la vita talvolta vi pone dinanzi situazioni piuttosto difficili, la cosa importante è riuscire a trarre il buono da ogni cosa.

9° Gemelli: l'Oroscopo del 19 maggio vede i nati sotto questo segno piuttosto curiosi. Non perdete mai la voglia di conoscere e di scoprire. Attenti, però, a non rischiare di sembrare troppo invadenti.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica, Bilancia: nella vita è necessario essere obiettivi. Spesso vi lasciate sopraffare dai pregiudizi e tendete a usare due pesi e due misure, soprattutto nel valutare alcune persone.

7° Scorpione: sul lavoro l'importante è mantenere la calma e la lucidità. Specie coloro i quali lavorano a contatto con persone devono essere diplomatici e risoluti.

In amore dovete essere un po' più pazienti.

6° Sagittario: non fatevi prendere dall'ansia. Ogni tanto questa sensazione si ripresenta, ma voi dovete essere bravi a gestirla. L'oroscopo del 19 maggio preannuncia un momento ricco di nuove opportunità e possibilità.

5° Capricorno: nel lavoro l'importante è saper accettare anche qualche piccolo imprevisto.

Giornata interessante per quanto riguarda la sfera sentimentale. Meglio non esporsi troppo in questo momento.

Oroscopo segni fortunati del 19 maggio

4° in classifica, Toro: state affrontando situazioni diverse rispetto al solito e questo potrebbe crearvi qualche piccolo sbalzo d'umore. A ogni modo osate e non lasciatevi intimidire da quello che dicono le persone che vi circondano, specie quelle di cui non vi importa molto.

3° Acquario: in amore l'importante è prendere in considerazione il punto di vista del partner. Prima dei sentimenti la cosa fondamentale in un rapporto è il rispetto.

4° Vergine: se recentemente avete avuto qualche discussione con le persone care, questo è il momento giusto per recuperare. Sono favoriti i chiarimenti e i cambiamenti in positivo.

1° Cancro: buon momento per quanto riguarda l'amore. L'oroscopo del 19 maggio vi esorta a essere audaci e spregiudicati sul lavoro. Approfittate di questo momento di ottimismo.