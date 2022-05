Le previsioni dell'oroscopo del 21 maggio vedono i nati sotto il segno della Vergine particolarmente loquaci. I Sagittario devono prendere delle decisioni e i Capricorno sono indecisi.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Capricorno: in questo momento siete un po' indecisi. Le scelte da fare sono tante, pertanto, dovete cercare di tenere gli occhi aperti. Presto arriveranno momenti migliori.

11° Leone: siete fiacchi e privi di spirito d'iniziativa. Questi elementi potrebbero causare qualche ritardo in ambito professionale. Cercate di pensare in maniera più ottimistica.

10° Scorpione: secondo l'Oroscopo del 21 maggio, la giornata potrebbe cominciare un po' a rilento. Cercate di tenere gli occhi ben aperti sulle decisioni da prendere nell'imminente futuro.

9° Sagittario: se vi trovate dinanzi un bivio e non sapete esattamente in che direzione andare, forse è il caso di fermarvi un attimo e di analizzare la situazione. Non tutti i mali vengono per nuocere.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Toro: vivere una vita piatta non rientra certamente tra i vostri desideri. Spesso, infatti, tendete a commettere delle sciocchezze proprio nella speranza di movimentare un po' di più la situazione.

7° Pesci: giornata piuttosto impegnativa per i nati sotto questo segno.

Cercate di mettere da parte l'orgoglio e di impegnarvi il più possibile per riuscire a coronare i vostri sogni. L'oroscopo del 21 maggio vi spinge ad osare.

6° Ariete: non lasciate che siano gli altri a prendere le decisioni al posto vostro. Solo voi siete in grado di capire e di decidere quali siano le scelte giuste per voi.

5° Acquario: in amore vi sentite capiti e amati, tuttavia, dovete anche fare voi altrettanto. Non arrendetevi al primo ostacolo se vi interessa davvero conquistare una persona. Nel lavoro non ci sono grosse novità o cambiamenti.

Oroscopo segni fortunati 21 maggio

4° in classifica Gemelli: se vi sentite un po' confusi, cercate di prendervi un po' di tempo per voi, in modo da riorganizzare i pensieri.

In amore ricordate sempre che le persone che realmente tengono a voi vi verranno incontro.

3° Cancro: le previsioni dell'oroscopo del 21 maggio vedono i nati sotto questo segno piuttosto agili e veloci. Sia dal punto di vista fisico sia psicologico siete molto intraprendenti.

2° Vergine: giornata intrigante dal punto di vista delle relazioni interpersonali. In questo periodo siete molto socievoli e predisposti ad incominciare delle nuove conoscenze.

1° Bilancia: in questo periodo siete piuttosto energici. Le forze non vi mancano, sia dal punto di vista fisico sia psicologico. Ciò che vi occorre per essere davvero felici, però, è un pizzico di sregolatezza.