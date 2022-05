L'Oroscopo della giornata di giovedì 19 maggio prevede un Sagittario pieno di passione dal punto di vista sentimentale grazie a Venere, mentre Cancro dovrà ritrovare la giusta intesa con il partner. Pesci sarà più in sintonia con le persone che ama, mentre Gemelli sarà più amichevole e disposto a nuove collaborazioni. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo della giornata di giovedì 19 maggio.

Previsioni oroscopo giovedì 19 maggio 2022 segno per segno

Ariete: la sfera sentimentale è un po’ in calo in questa giornata, colpa della Luna che si troverà in quadratura.

In ogni caso, non preoccupatevi troppo, perché tra voi e il partner c'è una forte intesa al momento, e se ci saranno dei problemi, sarete in grado di risolverli. In ambito lavorativo vi sentirete spesso a vostro agio con i vostri progetti, e riuscirete spesso a centrare l'obiettivo. Voto - 8️⃣

Toro: la vita di coppia potrebbe essere dolce e romantica secondo l'oroscopo di giovedì 19 maggio. La Luna in trigono dal segno amico del Capricorno vi farà sentire più vicini al partner, e inclini a portare avanti insieme il vostro rapporto. Se siete single sceglierete con cura le persone con cui stare. Nel lavoro vi state impegnando a fondo su alcuni progetti, e con un po’ di fortuna, potreste anche ottenere di più.

Voto - 8️⃣

Gemelli: settore professionale che vi vedrà più amichevoli in questa giornata grazie a questo cielo sereno. Sarete inoltre disposti a nuove collaborazioni, che potrebbero migliorare ulteriormente la vostra posizione. In amore la Luna non vi darà più fastidio per il momento e, single oppure no, sarà più facile per voi legare con le persone che amate.

Voto - 9️⃣

Cancro: parte centrale della settimana che sarà davvero difficile da affrontare per voi nativi del segno. Questo cielo vedrà diverse stelle a sfavore, soprattutto in amore. Single oppure no, tenderete a non esprimere le vostre emozioni, soprattutto se non avete la persona giusta davanti a voi. In ambito lavorativo alcuni progetti inizieranno a rallentare, e ciò potrebbe influire negativamente sulla vostra tabella di marcia.

Voto - 5️⃣

Leone: previsioni astrali convincenti. Venere in trigono dal segno dell'Ariete vi farà sentire a vostro agio con il partner, mentre se siete single non avrete paura di manifestare le vostre emozioni. Nel lavoro le mansioni da svolgere saranno tante, ma per fortuna, con questo cielo riuscire a farvi strada tra i tanti impegni in agenda. Voto - 8️⃣

Vergine: la Luna sarà dalla vostra parte a partire da questa giornata, avviandovi verso un weekend tutto sommato sereno. Ciò nonostante, single oppure no, sarete piuttosto riflessivi, e la vostra vita sentimentale sarà messa su un piano più morale che romantico. In ambito lavorativo potrebbero esserci delle prime gratificazioni piacevoli, nonostante Mercurio e Marte siano contro di voi.

Non montatevi la testa però, perché ci saranno ancora tante cose da sistemare. Voto - 7️⃣

Bilancia: cielo che si farà nuovamente cupo per voi secondo l'oroscopo della giornata di giovedì 19 maggio. Con la Luna in quadratura e Venere ancora in opposizione, single oppure no, trovare la persona giusta con cui condividere i vostri sentimenti, sogni, emozioni e speranze sarà veramente difficile. Questo però non vorrà che non potrete vivere una vita sociale discreta. Per quanto riguarda il lavoro le idee non mancheranno, ma non siate troppo precipitosi nel realizzarle. Voto - 6️⃣

Scorpione: periodo davvero appagante per quanto riguarda le questioni di cuore. Una bella Luna in sestile vi aiuterà a far uscire fuori le emozioni, e con un po’ di fortuna potrete vivere momenti davvero intensi.

Per quanto riguarda il lavoro con impegno e costanza stanno arrivando buoni risultati, dunque continuate così. Voto - 7️⃣

Sagittario: nonostante la Luna non sia più nel segno, in questa giornata continuerete a essere pieni di passione, merito in particolare di Venere in trigono dal segno amico dell'Ariete. Single oppure no dunque, avrete ancora diversi momenti da batticuore da vivere. Per quanto riguarda il lavoro Giove vi aiuterà sicuramente con i vostri progetti, ma con Mercurio opposto non sempre le cose andranno per il verso giusto. Voto - 8️⃣

Capricorno: sfera sentimentale tutto sommato discreta grazie all'arrivo della Luna nel vostro cielo. Secondo l'oroscopo però, sarà meglio comunque non avere grandi aspettative, considerato che Venere continua a remarvi contro.

Single oppure no però, sarà possibile cercare il dialogo con chi amate. Per quanto riguarda il lavoro, affinché i vostri progetti funzionino, dovrete avere dietro delle solide idee, ma soprattutto le abilità e le competenze necessarie, oltre a un pizzico di fortuna. Voto - 6️⃣

Acquario: giornata piacevole per quanto riguarda i sentimenti per i nativi del segno. Venere in sestile alimenta la passione tra voi e il partner, ma anche se siete potreste vivere momenti davvero romantici. Sul posto di lavoro sarete messi piuttosto bene con i vostri progetti, ma in ogni caso, non dovrete rallentare. Voto - 8️⃣

Pesci: vi sentirete più in sintonia con le persone che amate in questa giornata grazie alla Luna in sestile.

Single oppure no, sarà più facile per voi relazionarvi con gli altri, scoprire nuovi interessi, e approfondire dei legami. In ambito lavorativo il periodo non sarà il migliore in assoluto, ma questo non vorrà dire che con il giusto impegno non potreste raggiungere discreti risultati. Voto - 7️⃣