L'Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 25 maggio 2022. In valutazione la giornata coincidente con il giro di boa settimanale, ossia quella di mercoledì. Ansiosi di conoscere il destino assegnato dall'Astrologia quotidiana ai segni della prima sestina? Se aveste poca dimestichezza sulla disposizione dei simboli all'interno della scaletta zodiacale vi diciamo che, in questo contesto, a essere presi di mira saranno in esclusiva Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Iniziamo pure a togliere il velo all'oroscopo del giorno 25 maggio consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei confronti dei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 25 maggio, da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★. Mercoledì sotto l'egida dei periodi indicati dalla sigla del "sottotono". L’eccessiva sicurezza nelle vostre capacità potrebbe in alcuni casi portare fuori strada e forse farvi prendere persino decisioni che meriterebbero invece di essere ponderate. Controllate altresì eventuali sbalzi d’umore, conseguenza diretta della speculare negatività di Venere, nel periodo quadrata a Plutone. In ambito lavorativo è consigliabile diluire nel tempo gli impegni meno importanti, evitando di sovraccaricarsi proprio ora che siete vicini alla realizzazione di un vostro progetto. In amore, invece, sappiate che a giocare col fuoco alla fine si rischia di bruciarsi: le ferite d'amore fanno davvero male!

Questo è quello che potrebbe capitare ad alcuni di voi se non la smetteste di scherzare con i sentimenti altrui. In serata potreste avere il piacere di una visita improvvisata: preparate qualcosa di buono da offrire.

Scorpione: "top del giorno". Giornata all'insegna della massima positività: merita la posizione "top". La Luna in Ariete garantisce tanto ottimismo e allegria, decisamente più che sufficienti per affrontare con giusto spirito le incombenze e contrarietà che dovessero presentarsi.

Tenderete a trascurare certe amicizie di vecchia data (stanno lì solo a far numero), coltivando intelligentemente quelle più vere: benissimo, ne vale certo la pena. Da evitare nel frattempo quegli affari, soprattutto online, che vantano prezzi stracciati: sicuramente nascondono fregature. Nel lavoro mostratevi tolleranti, così da avere maggiori possibilità di essere ascoltati.

In amore, che siate soli o in coppia, gli astri fanno ben sperare in un trionfo dei sensi. Occorreranno senz'altro dosi massicce di romanticismo e tanta tenerezza.

Sagittario: ★★★★★. L'oroscopo del 25 maggio vede benissimo la giornata, valutandola vincente data la mancanza di dissonanze dirette da parte di astri negativi. Anche senza organizzare nulla di speciale riuscirete finalmente a godere dei sapori e dei profumi di questa dolce primavera, ovviamente in compagnia delle persone a voi care. In ambito professionale non è il momento di inseguire progetti grandiosi, dovete solo accontentarvi per adesso. Diciamo che converrà chiudere un occhio, rinunciando al vostro naturale perfezionismo e puntando più alla sostanza e lasciando perdere la forma.

In amore, con la complicità delle stelle e di alcuni vecchi amici, in serata potreste fare la conoscenza di una persona davvero interessante. Avete atteso anche troppo e non avete intenzione di tergiversare ancora: perciò, senza esitare, prenderete le vostre decisioni.

Oroscopo e stelle del 25 maggio, da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★. Periodo non affatto male, anzi positivo quanto basta. L'importante è sapersi muovere tra i vari impegni quotidiani con intelligenza e buona organizzazione, e il gioco è fatto. Le stelle alimenteranno in parte quella vostra innata voglia d’avventura. Approfittatene per soddisfare eventuali curiosità, magari mettendo in preventivo un "mordi e fuggi" per il prossimo weekend: stuzzica la visita a un posto nuovo?

Se gli impegni ve lo impediscono, utilizzate il tempo libero per fare qualcosa di interessante, purché sia appagante e poco dispersiva in termini di energie spese. Nel lavoro, in vista della creazione di un team, cominciate con il discutere gli intenti e stabilire una linea d’azione comune. In amore, intanto, eventuali problemi con il partner saranno facilmente superabili: basterà muoversi con decisione e tanta pazienza, mettendo sul piatto volontà e voglia di comunicare.

Acquario: ★★★★. A dare le linee guida alla giornata sarà tanta buona e sana routine: chi ha detto che la normalità "uccide"? Quando quest'ultima viene a mancare c'è sempre qualche motivo e non è detto che sia piacevole. Forse qualcuno di voi giocherà un po’ in difesa, limitandosi a fare l'indispensabile e senza spingersi a guardare più in là del proprio naso.

Intanto curate di più il look, magari rinnovando qualche capo d'abbigliamento un po' datato. In famiglia, invece, cercate di essere più flessibili, anche accettando per quieto vivere qualche piccolo compromesso: la serenità non ha prezzo! Eventuali difficoltà in ambito lavorativo dovrebbero affrontarsi a nervi saldi. Se non perderete la vostra proverbiale calma, troverete la soluzione che cercate. In amore la situazione sentimentale è in continua evoluzione; meglio non dare niente per scontato e non fare progetti a lungo termine. Amarsi comunque è l’antidoto più efficace contro stress e piccoli malesseri.

Pesci: ★★★★★. L'oroscopo del giorno, di mercoledì 25 maggio, annuncia a voi nativi tantissima buona fortuna in diversi ambiti.

Il vostro Nettuno, in doppio sestile a Mercurio e Plutone, darà una bella spintarella alle vostre buone aspettative. Con rinnovata sicurezza in voi stessi, umore pimpante ed entusiasmo a iosa, vi riapproprierete del ruolo di leader che giustamente vi spetta di diritto. Avrete dalla vostra una riserva inesauribile di energia, anche se non è consigliabile attendersi “tutto e subito”, ma bisognerà andare per gradi, in ogni situazione. Nel lavoro, invece, spesso non tollerate l’indecisione né le mezze misure: sappiate che non tutti hanno la vostra stessa rapidità. Dunque è necessario imparare a rispettare i tempi degli altri. In amore farete leva sulla sensualità per superare con successo eventuali incomprensioni vissute nei giorni scorsi. Non lesinate carezze e gesti affettuosi, scioglieranno la freddezza del partner dando vita a dolci emozioni.