L'oroscopo della giornata di mercoledì 25 maggio vede la Luna ricominciare il proprio giro dal segno dell'Ariete, che avrà buone possibilità in amore, mentre potrebbero esserci delle imprecisioni al lavoro per il Cancro. Ci sarà piena armonia in amore per il Leone, un po’ meno al lavoro, mentre Gemelli sarà piuttosto indaffarato. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di mercoledì 25 maggio.

Previsioni oroscopo mercoledì 25 maggio 2022 segno per segno

Ariete: la Luna ripartirà dal vostro segno zodiacale e per quanto riguarda i sentimenti sarà possibile esplorare nuovi lati della vostra relazione e viverla al meglio.

Se siete single aspettatevi qualcosa di più dalla vostra vita amorosa, anche un ritorno di fiamma. Per quanto riguarda il lavoro sarete messi piuttosto bene con alcuni progetti, ma non per questo vi fermerete. Voto - 9️⃣

Toro: periodo che rimane affascinante in amore nonostante questo cielo non vi influenzi più di tanto. In ogni caso, single oppure no, cercare di vivere al meglio la vostra sentimentale sarà qualcosa che vi stimolerà parecchio, soprattutto se siete nati nella terza decade. Nel lavoro vi piacerebbe poter fare di più, ma per il momento sarà meglio accontentarsi. In fin dei conti non state andando così male. Voto - 7️⃣

Gemelli: periodo in miglioramento per quanto riguarda i sentimenti secondo l'oroscopo della giornata di mercoledì.

Single oppure no, potrete contare sulla Luna e Venere in buon aspetto per rilanciare la vostra vita sentimentale. Molto bene anche nel lavoro, soprattutto per quanto riguarda i progetti a lungo termine e in questo momento avrete bisogno di certezze. Sarete piuttosto indaffarati, ma con impegno ce la farete. Voto - 8️⃣

Cancro: le mansioni da svolgere al lavoro saranno tante e con questo cielo contrario non sempre le cose andranno per il verso giusto.

Con Giove negativo, infatti, potrebbero esserci spesso delle imprecisioni. Per quanto riguarda i sentimenti la Luna si metterà contro in questa giornata. Single oppure no, sarà difficile ottenere ciò che volete, soprattutto se la persona che amate non sarà a suo agio. Voto - 6️⃣

Leone: previsioni astrali favorevoli in ambito amoroso.

Luna e Venere, entrambe in trigono dal segno amico dell'Ariete, vi permetteranno di vivere in piena armonia la vostra relazione di coppia. Per quanto riguarda il lavoro state andando bene, forse siete voi che non siete soddisfatti di quello che state facendo. Voto - 8️⃣

Vergine: sfera sentimentale solamente discreta secondo l'oroscopo di mercoledì 25 maggio. Dovrete cercare di essere un po’ più attenti e lungimiranti nei confronti delle persone che amate, capire i loro interessi, ed entrare in sintonia ed empatia. Per quanto riguarda il lavoro in questo periodo ci sarà poco da fare, considerato che Marte e Mercurio sono contro. Non abbattetevi, perché soprattutto nei progetti a lungo termine avrete ancora molto da dire.

Voto - 6️⃣

Bilancia: giornata difficile per quanto riguarda i sentimenti. Difendersi dalle accuse con il partner non sarà proficuo, soprattutto se tenterete di mentire. Se siete single e volete parlare di come vi sentite in questo periodo, dovrete farlo con la persona giusta. Sul fronte lavorativo potrebbe esserci un po’ di nervosismo, ma tutto sommato riuscirete a portare avanti i vostri progetti. Voto - 6️⃣

Scorpione: cielo forse un po’ anonimo per voi nativi del segno, ciò nonostante questa giornata sarà piuttosto convincente. Single oppure no, troverete sempre un motivo per trascorrere un po’ di tempo con le persone che amate. In ambito lavorativo provate a esprimere le vostre opinioni, l'importante sarà non metterci troppa enfasi.

Voto - 8️⃣

Sagittario: configurazione astrale davvero favorevole per quanto riguarda i sentimenti. Single oppure no, con il sostegno della Luna e Venere potrete riuscire davvero a fare colpo con la persona che vi piace. In ambito lavorativo Giove vi darà sicuramente una mano, ma con Marte e Mercurio negativi non aspettatevi sempre buoni risultati. Voto - 8️⃣

Capricorno: affinché i vostri progetti lavorativi possano funzionare, non dovrete essere troppo frettolosi in quello che fate, perché rischierete solo di commettere ulteriori errori. In amore questo cielo non sarà così favorevole nei vostri confronti. Che siate single oppure no, alla base di un rapporto solido e convincente c'è sempre per prima cosa il rispetto reciproco.

Voto - 6️⃣

Acquario: ottimo periodo per quanto riguarda i sentimenti secondo l'oroscopo di mercoledì 25 maggio grazie alla Luna e Venere. Per voi l'amore viene prima di tutto, ma non è fatto solo di sentimenti e romanticismo: c'è molto di più. In ambito lavorativo essere razionali sicuramente vi farà bene, e con Giove e Mercurio favorevoli mirerete al successo. Voto - 8️⃣

Pesci: la Luna vi lascerà a partire da questa giornata, ma in ambito sentimentale ve la caverete comunque bene. Non potrete fare a meno di essere allegri e con il giusto atteggiamento sarete in grado di contagiare anche la vostra anima gemella. Sul fronte lavorativo Marte nel segno sarà di grande aiuto, ciò nonostante dovrete anche saper calcolare ed evitare gli imprevisti affinché i vostri progetti funzionino. Voto - 7️⃣