Secondo l'Oroscopo del 25 maggio, i nati sotto il segno del Toro sono un po' troppo rigidi. Gli Ariete sono fortunati negli affari, ma meno nell'amore. I Capricorno sono in forma.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Toro: non siate troppo rigidi quando vi trovate di fronte a delle scelte. Nella vita non esiste solo il bianco e il nero, ma ci sono un'infinità di sfumature che potreste prendere in considerazione.

11° Acquario: le previsioni dell'oroscopo del 25 maggio vi invitano a essere più risoluti. In famiglia potrebbe nascere qualche fastidioso disguido, cercate di mantenere la calma.

10° Ariete: buon momento per quanto riguarda le vostre finanze. Il vostro cuore, invece, sembra essere troppo chiuso. Non riuscite ad aprirvi con gli altri e la cosa sta cominciando a pesare.

9° Pesci: in amore è sempre importante essere onesti, in primis con se stessi e poi con gli altri. Lasciatevi trasportare dalle emozioni, ma non prendete decisioni troppo affrettate.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Leone: dovete provare ad essere un po' più consapevoli dei vostri bisogni e della vostra vita. Non agite a caso e cercate di seguire quello che dicono i vostri sentimenti. Nel lavoro siate cauti.

7° Scorpione: tendenzialmente siete persone diffidenti per natura, ma in questo periodo tale peculiarità caratteriale potrebbe essere esponenzialmente amplificata.

Tenete gli occhi ben aperti.

6° Gemelli: l'oroscopo del 25 maggio vi invita ad essere un po' più determinati. Dal punto di vista economico ci sono delle cose da rivedere, mentre in amore è tempo di non farsi più domande e di agire.

5° Cancro: ottime notizie in arrivo, sia per quanto riguarda l'amore sia il lavoro. Attenti, però, a non costruire castelli di sabbia.

In particolare, è opportuno non cantare vittoria prima di avere la certezza.

Oroscopo segni fortunati 25 maggio

4° in classifica Bilancia: in amore siete persone desiderose di affetto e di attenzione. Talvolta questo vostro aspetto caratteriale potrebbe portare all'insorgenza di divergenze.

3° Vergine: l'oroscopo del 25 maggio vi invita a non essere troppo timorosi.

Questo è il periodo adatto per osare e per mettervi in gioco. Dal punto di vista professionale ci sono delle novità in arrivo.

2° Sagittario: se avete avuto delle divergenze in questo periodo, adesso è il momento di mettere da parte l'orgoglio e i rancori in modo da risolvere tutte le faccende in sospeso. Non vergognatevi nel chiedere scusa.

1° Capricorno: ottimo momento sia per quanto riguarda il lavoro sia l'amore. Allargate i vostri orizzonti e apritevi a nuove esperienze, vedrete che non ve ne pentirete.