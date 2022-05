È pronto l'oroscopo del weekend 14 e 15 maggio. Come si concluderà la seconda settimana di maggio? Secondo le stelle, alcuni segni zodiacali dovranno fermarsi un attimo per riflettere sul da farsi, per pianificare il proprio futuro e trovare una soluzione a certe situazioni. Per i nativi del Cancro è arrivato il momento di affrontare le proprie paure, mentre il segno della Vergine deve farsi valere sul lavoro. Se volete conoscere il responso delle stelle, consultate le seguenti previsioni segno per segno dedicate alle giornate di sabato 14 e domenica 15 maggio.

Il weekend 14 e 15 maggio secondo l'oroscopo: da Ariete a Cancro

Ariete – Usate la vostra immaginazione per visualizzare dove volete essere tra un anno, quindi, iniziate a lavorare verso quell’obiettivo, un piccolo movimento alla volta. Se fare soldi ha un ruolo nei vostri sogni, non limitate il vostro pensiero: sognate a milioni, non migliaia.

Toro – Il controllo degli impulsi è un must, perché se ignorate il buon senso e seguite le vostre emozioni, è improbabile che i risultati siano belli. Non importa quanto impegnativa possa essere la vostra situazione attuale, potete e dovete attenervi ai fatti in ogni fase del processo.

Gemelli – Mettete i vostri bisogni al primo posto e non preoccupatevi di coloro che potrebbero dipingervi come una persona ingiusta.

Avete fatto più che abbastanza per aiutare gli altri nelle ultime settimane e ora dovete fare qualcosa per voi stessi. Chi vi conosce meglio capirà.

Cancro – Superate le vostre paure e fate ciò che deve essere fatto. La buona notizia è che Giove in questo periodo si muove attraverso l’area più sensibile della vostra vita, sarete meno inclini a preoccuparvi delle cose negative che, molto probabilmente, non accadranno mai.

Previsioni astrologiche del fine settimana 14-15 maggio: da Leone a Scorpione

Leone – Prendete in considerazione ciò che amici e familiari vi dicono prima di prendere una decisione importante, ma non lasciate che i loro dubbi vi sviano in modo significativo. In fondo, sapete che vi state muovendo nella giusta direzione, quindi fidatevi di voi stessi e andate avanti.

Vergine – Fatevi valere sul fronte del lavoro in questo periodo, ma non andate troppo lontano, altrimenti rischiate di mettere contro di voi le persone che attualmente sono dalla vostra parte. Potreste credere di sapere tutto, ma questa non è una scusa per comportarvi come se nessun altro contasse.

Bilancia – Più alcune persone cercheranno di dirvi che i vostri piani non sono realistici, più ignorerete le loro parole, ed è giusto che sia così. Sapete di cosa siete capaci e non c’è un briciolo di dubbio nella vostra mente che ci riuscirete.

Scorpione – Non potete più rimandare una decisione importante. L'Oroscopo avverte che ci sono soldi in gioco e se non fate la vostra mossa in questo momento, altre persone potrebbero arricchirsi a vostre spese.

Non lo meritano, quindi non lasciateglielo fare.

Le previsioni dell'oroscopo per il weekend 14 e 15 maggio: da Sagittario a Pesci

Sagittario – Anche se in questo periodo vi trovate ai ferri corti con i vostri cari, potete facilmente trovare una soluzione che li soddisfi. Con Venere e Giove che vi sostengono, saprete benissimo cosa dire per calmare tutti.

Capricorno – La tentazione di rischiare è più forte che mai e senza dubbio deciderete di dare il massimo. Tuttavia, non dimenticate che non è possibile dare più del 100% e se ci provate rischiate di farvi del male.

Acquario – Altri potrebbero dire che quello che state pianificando è troppo rischioso, e forse non hanno tutti i torti, ma non vi importerà minimamente.

Siete in uno di quegli stati d’animo molto sagittari in cui la parola impossibile non ha nessun significato, almeno per voi.

Pesci – Se i vostri rivali vogliono che voi giochiate secondo le regole, dovete assicurarvi che anche loro giochino secondo le regole. Alcune persone sono così carenti nella moralità quotidiana che non vedono nulla di sbagliato nell'imbrogliare, ed è vostro compito assicurarvi che ci siano delle conseguenze.