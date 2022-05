Un'altra settimana del mese di maggio è volata via e con il weekend in avvicinamento non si può fare altro che prepararsi alla nascita di un nuovo periodo ricco di emozioni per la maggior parte dei segni zodiacali. L'Oroscopo, osservando attentamente le varie posizioni astrali, è in grado di preannunciare l'arrivo di giornate piene di una carica energetica rinnovata, che donerà varie possibilità ai nativi dell'Ariete, contrariamente a quanto potrebbe accadere alla Bilancia che si ritroverà costretta a fronteggiare qualche piccolo problemino in ambito sentimentale.

Situazione diversa, invece, per coloro nati sotto il segno della Vergine e dei Pesci, pronti ad accogliere una settimana tranquilla in cui sarà possibile recuperare le energie fisiche e mentali.

Di seguito l'oroscopo nel dettaglio, per ogni segno zodiacale, dal 16 al 22 maggio.

Oroscopo della settimana, da Ariete a Vergine

Ariete - come già anticipato, la settimana che sta per nascere mostra una posizione astrale molto favorevole per il segno zodiacale in questione. Gli astri doneranno all'Ariete una carica di energia non indifferente, che renderà possibile la realizzazione di qualsiasi cosa o almeno delle cose più plausibili. Apparentemente non vi sarà la minima ombra di stress e anche all'interno della vita di coppia proseguirà tutto nel migliore dei modi.

Toro - l'oroscopo prevede il nascere di una settimana un po' "a rischio", soprattutto considerando una posizione non troppo ottimale di Marte, che potrebbe portare alla nascita di qualche conflitto interno e non solo. Affidarsi allo sguardo attento della Luna aiuterà a quietare il proprio animo, ritrovando in parte quell'equilibrio che sembra essere stato apparentemente preso di mira.

Gemelli - con una Luna in opposizione, chi è nato sotto il segno zodiacale in questione potrebbe imbattersi in qualche piccolo rallentamento in grado di far innalzare i livelli di stress e nervosismo. Tralasciando questo "piccolo" dettaglio, in ambito lavorativo si avrà la possibilità di mostrare le proprie capacità e di apportare miglioramenti in grado di attirare l'attenzione dei superiori.

Buone prospettive sembrano ergersi all'orizzonte.

Cancro - secondo quanto previsto dall'oroscopo, la terza settimana del mese di maggio non sembra essere tra le migliori, almeno per quanto riguarda la sfera sentimentale. Riuscire a trovare la persona giusta non sarà semplice e in più di una occasione ci si ritroverà a rimpiangere di essersi esposti troppo nei confronti di qualcuno. Aprirsi con tutti non sempre è un bene e in alcune occasioni potrebbe rivelarsi un errore non da poco. Donare fiducia con attenzione aiuterà a limitare eventuali sofferenze.

Leone - settimana ottimale per coloro nati sotto il segno del Leone. Gli astri sembrano aver deciso di donare il proprio favore sotto ogni aspetto, o quasi, rendendo il segno zodiacale in questione uno tra i più fortunati dell'intero periodo.

Condividere con le persone care i propri traguardi aiuterà a rendere il tutto più entusiasmante, migliorando lo stato d'animo e fungendo da "carica energetica".

Vergine - secondo l'oroscopo chi è nato sotto il segno della Vergine avrà la possibilità di trascorrere una settimana non del tutto priva di emozioni, ma neanche di situazioni particolari da dovere affrontare. Il relax potrebbe sopraggiungere già dalla giornata di lunedì, portando a un 2022 non tanto sereno un po' di tranquillità. Circondarsi di persone fidate gioverà, e non poco, a trascorrere giornate serene.

Oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia - l'oroscopo di questa nuova settimana di maggio, compresa tra lunedì 16 e domenica 22, non sembra prevedere tanta fortuna per il segno della Bilancia.

Le energie ci saranno e si riveleranno buone per riuscire ad affrontare quelle piccole difficoltà che, con molta probabilità, potrebbero presentarsi lungo il cammino. Circondarsi di persone sincere e chiedere eventualmente aiuto non sarà di certo un qualcosa di negativo da fare.

Scorpione - con una posizione astrale pressoché neutrale non ci sarà nulla di particolare da dovere attenzionare. Riuscire a districarsi tra le varie situazioni non sarà complicato, ma potrebbe risultare un po' più difficile del previsto, motivo per cui potrebbe essere necessario affidarsi all'aiuto e ai consigli di persone più esperte. Con il sopraggiungere del weekend tutto potrebbe migliorare leggermente.

Sagittario - grazie al favore di molti astri, l'oroscopo della terza settimana di maggio non può che risultare più positivo del previsto.

Raggiungere vari obbiettivi con il minimo sforzo non sarà più un'impresa titanica, così come non sarà complicato stringere rapporti di amicizia con persone di interesse. Ottimi propositi anche in ambito lavorativo, dove una promozione o un semplice aumento potrebbe allietare le prossime giornate.

Capricorno - qualche piccolo ostacolo in più potrebbe portare al rallentamento del ritmo lavorativo, ma senza gravare sulle condizioni economiche di ognuno. Riuscire a far coincidere i vari impegni con i momenti di relax non sarà semplice, ma non per questo impossibile. Circondarsi di persone realmente fidate aiuterà a portare non pochi benefici alla settimana in questione.

Acquario - secondo le previsioni dell'oroscopo, per il segno zodiacale in questione giungeranno giornate indimenticabili.

L'amore, così come la fortuna, sarà nell'aria e permetterà di organizzare e trascorrere momenti a dir poco strepitosi e magici in compagnia delle persone amate. Chi ha in mente di fare il passo decisivo all'interno della vita di coppia potrà tranquillamente godere del favore positivo degli astri.

Pesci - anche per il segno dei Pesci, secondo le previsioni, non dovrebbe esserci nulla in grado di portare tentennamenti o sfumature di nervosismo all'interno delle prossime giornate. Trovare la serenità e concedersi qualche attimo di meritato riposo non sarà di certo un problema. Buoni propositi in amore e prospettive non troppo negative per quanto riguarda la sfera lavorativa.