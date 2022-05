L'oroscopo di venerdì 13 maggio vedrà un Ariete perfettamente in grado di prendere decisioni sul posto di lavoro grazie alla buona posizione di Giove e Mercurio, mentre Acquario potrà dare inizio a nuove e piacevoli amicizie. Saturno potrebbe far intraprendere la direzione sbagliata ai nativi Toro, mentre per il Capricorno potrebbero crearsi ulteriori complicazioni in amore e al lavoro. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di venerdì 13 maggio.

Previsioni oroscopo venerdì 13 maggio 2022 segno per segno

Ariete: ottimo cielo in questa giornata di venerdì per quanto riguarda il lavoro.

Con Giove nel segno e Mercurio in sestile sarete in grado di prendere importanti decisioni, soprattutto i nati nella prima decade. Sul fronte amoroso, purtroppo, non si potrà dire la stessa cosa. L'astro argenteo si troverà in opposizione, e potreste tendere a prendere le distanze dalla vostra fiamma. Voto - 7️⃣

Toro: sfera sentimentale tutto sommato appagante secondo l'oroscopo di venerdì 13 maggio. All'interno del vostro rapporto ci saranno cambiamenti progressivi, che se gestiti bene, potranno darvi grandi benefici. Sul posto di lavoro potrebbe essere più una giornata di routine. Non ci saranno dunque momenti molto interessanti, ma questo non vorrà dire che otterrete risultati deludenti. Voto - 8️⃣

Gemelli: la buona posizione della Luna non andrà sottovalutata in questa giornata.

Sapete benissimo che tra voi e il partner le cose non vanno al meglio, ciò nonostante in base alle circostanze che si andranno a creare durante questo venerdì di maggio non andranno sottovalutate. In ambito lavorativo le cose continueranno a andare abbastanza bene grazie soprattutto a Mercurio. Con un po’ di fortuna poi, potreste ambire un po’ più in alto.

Voto - 7️⃣

Cancro: configurazione astrale purtroppo contraria per voi nativi del segno. La sfortuna sembra quasi che vi perseguiti, in particolare al lavoro. Avete bisogno di nuove idee, ma soprattutto di ultimare alcuni lavori in ritardo. Per quanto riguarda i sentimenti la Luna da una parte e Venere dall'altra non saranno di grande aiuto per la vostra vita amorosa.

Single oppure no, dunque, a meno che non volete provare a risolvere le cose, meglio concentrarsi su qualcos'altro. Voto - 5️⃣

Leone: ottimo periodo per voi nativi del segno secondo l'oroscopo. Avrete voglia di godere dell'affetto del partner in questa giornata, e con così tanta intesa tra voi, vi avvierete verso un weekend favorevole. Per quanto riguarda il lavoro arriverà qualche soddisfazione per voi, ma la grande quantità di mansioni da svolgere, e il poco tempo e energie a disposizione, faticherete un po’ a portare tutto a termine. Voto - 7️⃣

Vergine: transiti planetari abbastanza discreti secondo l'oroscopo di venerdì 13 maggio. Forse non sarete influenzati così tanto dalle stelle, ciò nonostante avrete sempre un buon motivo per sentirvi felici.

Per quanto riguarda i sentimenti in particolare, il partner saprà stuzzicarvi nel modo giusto, alimentando il vostro romanticismo. Nel lavoro può succedere di avere a che fare con progetti più complicati del solito, ma se volete, potete farcela. Voto - 7️⃣

Bilancia: vita sentimentale solamente sufficiente in questa giornata di maggio per voi. Single oppure no, la Luna vi sarà di grande aiuto, ciò nonostante non aspettatevi momenti romantici, perché quello di avrete bisogno al momento è recuperare fiducia nei confronti del partner. Anche sul fronte professionale potreste non avere tutti gli strumenti necessari per svolgere al meglio i vostri progetti, anche se con Mercurio in trigono le idee non mancheranno.

Voto - 6️⃣

Scorpione: giornata forse non molto entusiasmante per quanto riguarda il lavoro. Questo cielo vedrà solamente in buona posizione, che vi darà energie a sufficienza, tuttavia le idee potrebbero mancare, e la creatività non sarà molta. In ambito amoroso avrete voglia di trascorrere più tempo con le persone che amate, e volendo potreste anche riuscirci. Voto - 8️⃣

Sagittario: giornata positiva per quanto riguarda i sentimenti per voi nativi del segno. Con la Luna in sestile e Venere in trigono non mancheranno momenti romantici per la vostra vita amorosa, single oppure no. Sul posto di lavoro Giove sarà sicuramente di grande aiuto per i vostri progetti, ma non dovrete sentirvi al centro dell'attenzione, perché così difficilmente andrete avanti.

Voto - 7️⃣

Capricorno: con un cielo contrario come questo, potrebbero crearsi ulteriori complicazioni nella vostra vita quotidiana. In amore con il partner vi sembrerà di viaggiare su due binari paralleli, e dovrete trovare il modo di incontrarvi. Sul posto di lavoro non vi sentirete ben orientati, soprattutto se avrete a che fare con nuove mansioni. Voto - 5️⃣

Acquario: potrete dare inizio a nuove e interessanti amicizie con un cielo favorevole come questo. Single oppure no, con le giuste circostanze potreste vivere momenti davvero appaganti, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Sul fronte professionale il sostegno di Giove e di Mercurio vi permetteranno di portare avanti per come si deve i vostri progetti, ricevendo complimenti anche dai colleghi.

Voto - 9️⃣

Pesci: sfera sentimentale tutto sommato convincente in questa giornata. Questo cielo vi permetterà di sentirvi vicini alle persone che amate e vivere momenti davvero appaganti. Per quanto riguarda il lavoro invece avrete bisogno di qualche nuova idea per cercare di ottenere migliori risultati. Voto - 8️⃣