L'Oroscopo di domenica 29 maggio vedrà il pianeta Venere entrare definitivamente nel segno del Toro, e insieme a Mercurio ci saranno momenti davvero equilibrati, sia in amore che al lavoro. Per l'Acquario potrebbe essere un periodo stressante al lavoro a causa di Mercurio, mentre Bilancia dovrà saper gestire bene le proprie risorse. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo della giornata di domenica 29 maggio.

Previsioni oroscopo domenica 29 maggio 2022 segno per segno

Ariete: anche se Venere lascerà il vostro cielo a partire da questa giornata, la settimana si chiuderà comunque bene.

Le energie saranno ottime grazie a Marte, e avrete tanto tempo da dedicare all'amore e alla persona che amate. Per quanto riguarda il lavoro, affinché le cose funzionino dovrete impegnarvi a fondo, e con Giove e Saturno in buon aspetto avrete buone occasioni. Voto - 8️⃣

Toro: sfera sentimentale in forte crescita ora che Venere si troverà nel vostro cielo. Secondo l'oroscopo della giornata di domenica poi, la Luna sarà con voi, dunque, single oppure no, la persona che vi piace capirà sicuramente i vostri sentimenti. Per quanto riguarda il lavoro Mercurio sarà nel vostro cielo, ciò nonostante meglio non forzare i tempi con certi progetti. Voto - 8️⃣

Gemelli: non vi farete scrupoli in ambito lavorativo con Giove e Marte che vi assistono insieme a Saturno.

Avrete le idee ben chiare su come agire con le vostre mansioni, che lentamente prenderanno una forma davvero soddisfacente. Per quanto riguarda i sentimenti questo cielo non avrà molto da dire per voi, ma questo non significa che non potrete ricevere soddisfazioni dalla persona che amate, dunque impegnatevi per ravvivare il vostro rapporto.

Voto - 8️⃣

Cancro: con un cielo sereno come questo, non è più il caso di buttarsi giù in amore secondo l'oroscopo. Essere forti in amore a volte significa anche ammettere i propri errori e andare avanti. Se siete single fatevi coraggio e provate a instaurare un dialogo con la persona che amate, cercando di rimediare un appuntamento.

Sul posto di lavoro non sarete messi ancora piuttosto bene considerato Giove e Marte contro di voi, ma con Mercurio in sestile dovreste riuscire a prendere le giuste decisioni. Voto - 7️⃣

Leone: in ambito lavorativo riuscirete a risolvere ogni problema senza particolari difficoltà grazie alla presenza di Giove e Marte in trigono dal segno dell'Ariete. Con Mercurio e Saturno negativi però, siate in grado di calcolare eventuali imprevisti. In amore potrebbero esserci troppi malintesi tra voi e il partner che potrebbero solo mettere in difficoltà il vostro rapporto. Attenzione soprattutto al vostro atteggiamento. Voto - 6️⃣

Vergine: previsioni astrali assolutamente convincenti e positive dal punto di vista sentimentale.

Vi sentirete coccolati, a vostro agio con il partner, e non mancheranno momenti incredibilmente romantici. Se siete single forse è arrivato il momento di dire quello che sentite alla persona che vi piace. Sul posto di lavoro questo cielo è sicuramente migliore rispetto alle giornate precedenti, ciò nonostante non sarà ancora così semplice ottenere buoni risultati. Voto - 7️⃣

Bilancia: l'ambiente lavorativo non sarà dei migliori secondo l'oroscopo della giornata di domenica. Dovrete saper gestire bene le poche risorse che avrete se volete ottenere discreti risultati. Sul fronte amoroso siete in una fase di recupero, che però richiederà tempo e il giusto atteggiamento nei confronti del partner affinché riusciate a ritrovare intesa.

Voto - 7️⃣

Scorpione: vita sentimentale che si complicherà parecchio ora che Venere è in opposizione. Come se non bastasse, in questa giornata ci sarà anche la Luna negativa. Single oppure no dunque, non sarete spesso a vostro agio quando si parlerà di sentimenti, rischiando quindi di creare problemi. Per quanto riguarda il lavoro questo cielo è peggiorato, ma con un po’ d'impegno potreste comunque riuscire a prendervi qualche soddisfazione. Voto - 6️⃣

Sagittario: periodo promettente in ambito lavorativo, dove sarete liberi di esprimere appieno il vostro potenziale senza correre troppi rischi. Sul fronte sentimentale invece dovrete essere un po’ più prudenti, che siate single oppure no. Anche se questo cielo non vi disturberà più di tanto, sarà meglio non spingersi troppo oltre con la persona che amate.

Venere non sarà più in trigono a proteggervi. Voto - 8️⃣

Capricorno: con la Luna e Venere in ottimo aspetto, avrete il vento in poppa in quest'ultima giornata della settimana in amore. Single oppure no, ci saranno diverse occasioni per far valere i vostri sentimenti, dunque datevi da fare. In ambito lavorativo. Mercurio sarà sicuramente d'aiuto, ma in ogni caso meglio non avere grandi aspettative dai vostri progetti. Voto - 7️⃣

Acquario: periodo tra alti e bassi secondo l'oroscopo di domenica 29 maggio. Sul fronte lavorativo potrebbe essere un periodo stressante a causa di Mercurio. Saprete dove mettere mani con i vostri progetti grazie a Giove e Marte in sestile, ma in ogni caso meglio non pretendere troppo.

In amore non sarà una grande giornata per voi e il partner con Venere in quadratura. Se siete single non sarà il periodo adatto per dichiararsi. Voto - 6️⃣

Pesci: giornata piacevole per quanto riguarda i sentimenti secondo l'oroscopo. La Luna e Venere in sestile vi metteranno a vostro agio con il partner o con la vostra fiamma se siete single, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Per quanto riguarda il lavoro Mercurio in sestile porterà qualche buona idea, che però dovrete essere in grado di sviluppare affinché arrivino buoni risultati. Voto - 7️⃣