Le previsioni dell'oroscopo del 16 maggio esortano i nati sotto il segno del Cancro ad essere più risoluti e a non rimuginare più sul passato. I Bilancia sono un po' tesi, mentre gli Ariete devono guardare avanti.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Ariete: guardate avanti, dritti per la vostra strada e non voltatevi più indietro. Ricordate che il passato è fondamentale per capire chi si è diventati, tuttavia, non deve rappresentare il vostro rifugio.

11° Bilancia: ci son delle tensioni che ancora non siete riusciti a smaltire, pertanto, tra oggi e domani potreste avere degli strascichi, ma la situazione migliorerà verso la metà della settimana.

10° Toro: spesso tendete ad evadere dalla realtà e dalle cose che non vi piacciono, credendo che questa sia la soluzione adatta per superare i problemi. Presto, però, vi renderete conto che non è affatto così.

9° Pesci: non lasciatevi ingannare dalle apparenze. Dal punto di vista sentimentale ci sono delle buone occasioni in arrivo, tuttavia, cercate di non essere troppo impazienti e frettolosi. L'Oroscopo del 16 maggio vi invita alla riflessione.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Gemelli: in amore dovete aprire un po' di più gli occhi. Evitate di perdere del tempo dietro persone che, in realtà, non meriterebbero le vostre attenzioni. Per contro, non trascurate le perone veramente importanti.

7° Acquario: l'oroscopo del 16 maggio vi invita ad essere pronti. In questo periodo potreste ricevere una proposta inaspettata, pertanto, cercate di farvi trovare preparati. In amore siete desiderosi di affetto.

6° Cancro: buon momento per cominciare una nuova relazione. Nella vostra vita è necessaria una ventata di allegria e di novità.

Non rimuginate troppo sugli errori commessi. Quel che è fatto è fatto.

5° Scorpione: siete un po' stanchi e stressati, anche se questo è un momento molto positivo per quanto riguarda il lavoro. Concedetevi una piccola pausa in modo da ricaricarvi e tornare più carichi di prima.

Oroscopo 16 maggio primi quattro segni

4° in classifica Capricorno: in questo periodo vi state comportando in maniera un po' più egoistica e questo potrebbe ferire le persone che vi circondano.

Ricordatevi di usare sempre una via di mezzo nelle cose.

3° Sagittario: staccare la spina talvolta è una cosa necessaria. Onde evitare di commettere degli errori, infatti, è importantissimo essere lucidi. Specie sul lavoro bisogna essere sempre molto concentrati.

2° Leone: le giornate belle volano sempre in maniera troppo frettolosa. Cercate di godervi i piccoli momenti di gioia e di non pensare troppo alle cose negative.

1° Vergine: l'oroscopo del 16 maggio vede i nati sotto questo segno in grande forma. Siete al top per quanto riguarda la forma fisica, ma anche quella psicologica sta attraversando un periodo di quiete e serenità.