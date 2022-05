L'Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 24 maggio 2022. In questo contesto andremo a valutare la seconda parte dell'oroscopo di martedì analizzando i soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del giorno 24 maggio consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 24 maggio, da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★. Martedì da considerare nella normalità assoluta. Costretti in qualche occasione a volare raso terra da inusuali situazioni nel periodo o con qualche problema che toglie il sonno.

Lancerete evidenti segnali di insofferenza vagheggiando spazi aperti. Dentro di voi cullate sogni di libertà, complicandovi la vita nel rincorrere ciò che non si può avere (almeno non nell'immediato). Nel lavoro non mancano belle idee o interessanti iniziative, ma per cause indipendenti dalla vostra volontà i programmi potranno subire seccanti ritardi. In amore si prevede invece una giornata abbastanza difficile per l’intesa di coppia. Le contraddizioni, gli alti e bassi dell’umore consigliano di tenersi a debita distanza. Controllate l’irritabilità, l’incertezza ed evitate di cadere negli eccessi.

Scorpione: ★★★★★. Iniziate la settimana davvero con il piede giusto. Grazie alla presenza della Luna in Ariete riprenderete contatto con la realtà e vi sentirete davvero rassicurati in ciò che andrete ad affrontare.

Finalmente, dopo tanto tempo, riuscirete a intravedere un accenno di sorriso sulle labbra di chi avete a cuore. Nel lavoro, con rinnovato zelo e con tanta scrupolosità, vi tufferete negli impegni dimostrando a chi è intorno che grinta e passione non vi mancano davvero. In amore, anche se avete la consapevolezza di aver trovato la persona giusta, è ancora prematuro fare progetti definitivi riguardo al vostro futuro.

In questi giorni in tanti avete dichiarato guerra ai chili di troppo: pesano sulla vostra immagine! Fate una blanda attività fisica.

Sagittario: ★★★★. L'oroscopo del 24 maggio predice a molti del segno una giornata interessata dalla solita routine. Non importa quali siano i vostri progetti per la giornata. In compagnia degli amici o soltanto di un buon libro, ciò che conta è che sia serena.

Star bene insieme agli altri, ma anche soli con se stessi, significa aver raggiunto un ottimo equilibrio. Nel lavoro tutto o quasi sembra filare liscio quindi, appagati dai recenti successi, pensate soltanto a godervi in santa pace i momenti di riposo. In amore periodo certamente tranquillo, fatto di piccole cose capaci di rendere dolce il vostro stare insieme. Uscire insieme a chi si ama anche per una semplice passeggiata senz'altro può significare molto: fatelo! A tavola invece potete concedervi uno strappo, a patto che poi rimediate con un po’ di attività fisica.

Oroscopo e stelle del 24 maggio, da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★. Giornata indicativamente valutata "sottotono". Se non potete fare a meno di dire ciò che pensate a una persona che ha deluso le vostre aspettative, cercate almeno di farlo con le dovute maniere.

Opponete solo critiche costruttive, evitando di tirare in ballo argomentazioni di natura personale. Nel lavoro, anziché infastidirvi, le difficoltà vi spingono a dare il meglio di voi. Pianificate nuove strategie per battere la concorrenza o per mettervi in mostra. Forse troverete da ridire sull’operato o sulle decisioni del partner, ma non avrete il coraggio di contrastarlo di fronte ad altre persone: ben fatto! I panni sporchi si lavano in famiglia. La prima regola da seguire per ritrovare la forma migliore, intanto, è quella di dare un taglio a malesseri immotivati generati dai soliti pensieri cupi.

Acquario: ★★★★★. Ottimo periodo da investire in amore quanto nel lavoro. Tutto andrà per il meglio dunque, vi piacerete e piacerete molto anche agli altri.

La Luna, a tarda sera nel segno dell'Ariete, vi donerà tanta vitalità e un sottile buonumore. La padronanza dei gesti, unita al controllo emotivo e a una logica che non fa una grinza, darà modo all'autostima di risalire con decisione. Ottimo il rendimento nel lavoro, nello studio o negli affari: potrete anche prendervi una piccola rivincita, ma senza strafare. In amore la Luna di fuoco promette scintille! Un fascino travolgente vi renderà irresistibili agli occhi di chi amate. Non pensateci troppo e cogliete l’attimo. La forma si prevede assai scattante, sarete forti come non mai e potrete concedervi di tutto.

Pesci: ★★★★. L'oroscopo del giorno, di martedì 24 maggio, vede il periodo abbastanza flemmatico, anche se positivo quanto basta.

Rimboccatevi le maniche se dovesse servire, cercando di imparare a far buon viso a cattivo gioco. Miscelando diplomazia e astuzia otterrete presto una bella rivincita in una situazione che avete a cuore. Mettete intanto a frutto le vostre buone capacità, studiando le prossime mosse da fare per battere la concorrenza nel lavoro. Pur con qualche perplessità, dovrete senz'altro adattarvi a ricoprire un incarico al di sotto delle vostre capacità o competenze. In amore, grazie al trio Marte-Luna-Nettuno, vivrete con appagamento la quotidianità e non solo col partner, che continuerà a dimostrarvi incondizionatamente il suo amore ma anche in ambito famigliare in generale.