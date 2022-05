Martedì 24 maggio troviamo sul piano astrale la Luna, Nettuno e Marte sostare nel domicilio dei Pesci, mentre Saturno stazionerà sui gradi dell'Acquario. Plutone, intanto, continuerà il moto in Capricorno, così come Giove insieme a Venere rimarranno stabili nel segno dell'Ariete. Urano assieme a Mercurio, infine, proseguiranno l'orbita in Toro come il Sole permarrà in Gemelli.

Oroscopo quotidiano favorevole per Scorpione e Pesci, meno entusiasmante per Vergine e Bilancia.

Sul podio

1° posto Scorpione: passionali. Focosi e coinvolgenti, i nati sotto il segno dello Scorpione parranno cucirsi addosso l'etichetta di amanti irresistibili nel corso di questo martedì e, come se non bastasse, avranno buone chance di divenire anche oltremodo convincenti grazie alle loro parole suadenti.

2° posto Pesci: lavoro top. Un'idea che sembrerà tirata fuori dal cilindro potrebbe rivitalizzare l'immagine professionale di casa Pesci, specialmente delle prime due decadi, e far comprendere al quarto segno Mobile che sarà meglio proseguire sul percorso intrapreso.

3° posto Toro: focus familiare. Un'annosa questione familiare vedrà, c'è da scommetterci, finalmente la luce in queste ventiquattro ore grazie all'aiuto pregresso del primo segno Fisso, il quale sarà però chiamato dal parterre astrale a fare in modo che tale complicata condizione non si ripresenti in futuro.

I mezzani

4° posto Capricorno: prospettiva mutata. Una massima di Marco Aurelio cita "Tutto ciò che sentiamo è un’opinione, non la realtà.

Tutto ciò che vediamo è una prospettiva, non la verità." e tale frase rappresenterà probabilmente al meglio il martedì di casa Capricorno. I nativi, difatti, si sforzeranno con successo di cambiare la loro visione prospettica in merito a un rapporto relazionale e ciò gli permetterà di comprendere appieno gesti e parole della persona in questione.

5° posto Leone: dal nuovo alla routine. Il focus felino in questa giornata di fine mese sarà, con tutta probabilità, orientato sul rendere effettive e durature le modifiche quotidiane apportate di recente, così da trasformare ciò che era novità sino a qualche settimana fa in una produttiva e soddisfacente nuova routine.

6° posto Ariete: a volte ritornano.

Il parterre planetario potrebbe donare al primo segno di Fuoco enormi possibilità di riconciliarsi con una persona cara, probabilmente un'amica, anche se per far sì che ciò accada bisognerà parlare con la stessa apertamente e, soprattutto, accantonare totalmente i vecchi rancori.

7° posto Gemelli: affaccendati. In attesa della stagione estiva, la quale dovrebbe risultare estremamente favorevole alla maggior parte dei nativi, nel corso del mercoledì il segno d'Aria sarà presumibilmente indotto a barcamenarsi tra svariati impegni pratici e lavorativi, oltre a dover porgere un occhio riguardo ad alcune questioni burocratiche pendenti.

8° posto Sagittario: sfuggenti. Gli arcieri, durante questo giorno di maggio, potrebbero dribblare con arguzia le eventuali domande pruriginose che giungeranno dal fronte professionale, dando l'impressione di essere volutamente sfuggenti a chi gli chiederà spiegazioni.

9° posto Acquario: dubbiosi. La sfera professionale sarà, c'è da scommetterci, il tallone d'Achille dei nati Acquario in questo giorno di metà anno, in quanto il segno d'Aria s'interrogherà sulla propria voglia di proseguire in un ambiente lavorativo dove sovente non si sente valorizzato come vorrebbe.

Ultime posizioni

10° posto Vergine: pungenti. La difficoltà nel comprendere il perché siano nati così rapidamente alcuni legami relazionali nella cerchia del segno di Terra, potrebbe spingere i nati Vergine a chiedere, con fare leggermente provocatorio, alle persone care lumi a riguardo.

11° posto Bilancia: mandanti. Un po' per timore di ripercussioni verbali e un po' per osservare cosa succede a debita distanza, i nati Bilancia diverranno probabilmente i mandanti di una richiesta di spiegazioni, così da inviare in avanscoperta una persona fidata alla ricerca della verità.

Peccato, però, che il loro trucchetto verrà prontamente alla luce, quindi sarebbe meglio evitare tale comportamento.

12° posto Cancro: relax. Tipica giornata dove sarà bene che i nati Cancro si limitino a fare lo stretto indispensabile, in modo da dedicare la maggior parte del tempo a loro disposizione al rilassamento più assoluto così da ritemprare il loro benessere psico-fisico.