L' Oroscopo di domani è pronto a dare una linea razionale da seguire nella giornata di questo martedì. In primo piano nel frangente le previsioni zodiacali del 3 maggio 2022 relative ai primi sei segni dello zodiaco. Pertanto ad essere presi di mira dall'Astrologia del giorno risultano essere esclusivamente Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine.

Questo martedì vede un cielo astrale abbastanza variegato in quanto a transiti e posizioni planetarie. Osservando il grafico delle effemeridi, tra le situazioni astrologiche più interessanti salta all'occhio dei più esperti la presenza della Luna in Gemelli e di Venere in Ariete.

Invece il Sole si trova in splendida congiunzione con Urano, entrambi posizionati nel campo del Toro. La magia di Venere, nel contempo in trigono a Mercurio, favorirà alla grande i rapporti sentimentali.

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno analizzate nei dettagli dall'oroscopo di domani 3 maggio, segno per segno.

Previsioni zodiacali del 3 maggio, da Ariete a Gemelli

Ariete: 'top del giorno' . L' oroscopo del 3 maggio preannuncia una splendida Venere nel segno, positiva per tanti di voi. Il pianeta dei buoni sentimenti renderà molto più presenti nel rapporto sentimentale. Integrerete diversi componenti a favore della relazione di coppia, mostrerete quella bella generosità tipica del vostro segno e sperimenterete una nuova e più esaltante possibilità di intesa con chi amate.

Regalatevi una serata magica! Single, sarete i prediletti delle stelle, tali da poter contare su entusiasmo, intraprendenza e comunicazione. Avete in mano le carte giuste per mettere dei punti fermi, raggiungere un traguardo stabilito e, se proprio ci tenete, anche le carte giuste per vendicarsi di chi (in passato) aveva cercato di tagliarvi la strada.

Nel lavoro, sfruttando le posizioni planetarie di questo momento otterrete il massimo. L'intuito e la fantasia favoriranno la grinta.

Toro: ★★★★. Giornata buona, in linea con la stabile normalità. In campo sentimentale ci saranno dei momenti di dolcezza per le coppie, molti avranno un trasporto emotivo notevole e lo si noterà nelle sensazioni provate verso l'altra metà del cielo.

Sarete pieni di fascino e riconquisterete il cuore di chi amate con un solo sguardo. La serata poi si prospetterà piacevole e ricca di sensazioni. Single, nell'ambito delle amicizie sarete molto premurosi ed appoggerete le iniziative che vi saranno proposte. Riuscire a trovare gli argomenti giusti per ammagliare qualcuno che vi piace, anche perché la comunicazione risulterà vitale per tanti di voi. Potreste così passare gran parte della giornata al telefono con qualcuno che non si sentiva da tempo oppure, probabilmente passare, potrebbero iniziare ad organizzare qualcosa da fare nel prossimo weekend. Al lavoro saprete essere efficienti, senza perdere nulla in creatività. Se lavorate in squadra con altri, un bello spirito di iniziativa vi aiuterà in ogni momento a mettere tutti d'accordo, pur rispettando le esigenze di ognuno.

Gemelli: ★★★★★. Cinque stelline a conferma di un periodo davvero splendido, specialmente in campo sentimentale. In amore perciò, lieti e spensierati come non mai, vi tufferete golosi tra le braccia della persona amata per non perdere un istante. Si prevede un'intesa emotiva e sensuale quanto mai prorompente. Vi sentirete amati ed apprezzati come non mai e riempirete il partner di dolci attenzioni. Avrete anche una calma interiore da far invidia: non vi farete prendere dall'agitazione nemmeno nei momenti della giornata più concitati. Single, saranno ottimi i rapporti con gli amici. La sensibilità, la vostra simpatia e le vostre argomentazioni vi renderanno ricercati e, in molti casi, anche corteggiati.

Ricaricati di vitalità da un buon team planetario, potrete permettervi di tutto, anche quello che il buon senso o la prudenza sconsiglierebbero. In ambito lavorativo, la bontà e la validità delle vostre opinioni saranno riconosciute dai vostri colleghi e dai vostri clienti/superiori.

Oroscopo di martedì 3 maggio, da Cancro a Vergine

Cancro: ★★★★. Per i sentimenti, le stelle vi faciliteranno abbastanza, rendendovi attenti e perspicaci per parte della giornata. Approfittate per ristabilire il ritmo qualora ce ne fosse bisogno. Con un po' di impegno per riuscire ad adattarvi alle situazioni in modo conveniente per voi. Cercate di avere pazienza e fatevi governare dalle stelle in modo da poter vivere con un nuovo spirito il rapporto affettivo.

In qualche caso cambiate l'attuale visione delle cose. Single, le stelle vi renderanno molto disponibili nei confronti di chi avesse bisogno d'aiuto. La giornata vi renderà loquaci ma allo stesso tempo pronti ad ascoltare gli altri con pazienza e senza giudizio. Gli amici arriveranno a sostegno ricordandovi che potete sempre fare affidamento su di loro, pronti a osare consigli e aiuto preziosi. Nel lavoro, ottenete risultati eccezionali senza chiedere aiuto a nessuno. Non ostentate troppo i vostri eventuali successi: un po' di umiltà vi aiuta a restare con i piedi per terra e a non farvi dei nemici (si sa, l'invidia è una brutta bestia!).

Leone: ★★. In arrivo il classico periodo "no". In amore, per quanto riguarda la vita privata, provate a chiedervi se vale davvero la pena dare inizio a una battaglia contro il partner.

Anche se vinte, alla fine non ci sarebbero comunque risultati costruttivi. Mille impegni e qualche problema vi impediranno di essere sereni e felici in questa giornata. Allora lasciate perdere tutto e dedicate del tempo al vostro rapporto. Single, parecchie cose vi preoccupano: il fatto è che non vi sentite appagati in nessun campo e questo potrebbe indurvi a prendere decisioni impulsive, forse anche a desiderare l'evasione ad ogni costo con rischi immaginabili. Calmatevi, regalatevi una giornata di relax e di riflessione: vedrete che domani/dopodomani sarà davvero un giorno speciale. Nel lavoro è possibile maturare qualche piccola frustrazione, probabilmente al cattivo comportamento di altri colleghi.

Qualcuno vi farà innervosire durante la giornata, non per questo dovete abbattervi: sorvolate pensando ad altro.

Vergine : ★★★★. L'oroscopo di domani, martedì 3 maggio, vede il periodo tipo "il bicchiere mezzo pieno". In campo sentimentale il cielo regalerà probabilmente quello spirito positivo che sta alla base della felicità nella coppia. Questo infonderà l'intraprendenza necessaria per realizzare qualche piccolo desiderio, ovviamente da vivere insieme a chi amate. Si risveglieranno in voi l'entusiasmo, la fiducia e la voglia di realizzarvi, anche grazie alla bella unione con il partner che ultimamente sembra in risalita. La persona del cuore è sempre pronta a sostenervi nelle scelte come a dare conforto nelle situazioni negative.

Single, vi aspetta una giornata nella quale il vostro carattere estroverso e disponibile ad ogni esperienza sarà stimolato da un pugno d'astri. Pronti a elettrizzare eventuali incontri? Se aveste bisogno di distrarvi un po', in serata potrete farlo, magari insieme ai vostri amici più cari: dovete solo sforzarvi di non impuntarvi su domande irrilevanti. Nel lavoro, è arrivato il momento di concentrarsi. La vostra fede vi farà primeggiare e, al cospetto dei vostri collaboratori, risulterete molto più brillanti del solito.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo del 3 maggio .