Nuova settimana per i segni zodiacali. Scopriamo come inizia il mese di maggio con l'Oroscopo e le stelle in amore, salute e lavoro per la giornata di lunedì 2 maggio.

Ariete: in amore l'inizio del mese porta una maggiore possibilità di vivere al meglio le storie. Periodo più passionale. Nel lavoro vorreste cambiare qualcosa per questo motivo impegnatevi di più in questo momento.

Toro: per i sentimenti con Marte favorevole passioni favorite. Le relazioni avranno la possibilità di recuperare. Nel lavoro nonostante ci sia un momento di maggiore tensione i progetti vanno avanti e risultati non mancano.

Gemelli: a livello sentimentale state vivendo un periodo di recupero, avete la possibilità di risolvere un problema. Nel lavoro alcuni fanno sempre qualcosa di monotono per questo motivo se possibile cambiate.

Cancro: in amore ci sono alcuni dubbi da dover superare, non manca comunque la volontà. A livello lavorativo qualcosa è da rivedere, non mancano comunque le proposte.

Leone: per i sentimenti giornata interessante, se una storia non vi interessa potrete anche dire basta. Nel lavoro alcune collaborazioni sono da rivedere, non potrete fare comunque delle richieste.

Vergine: a livello sentimentale in questa giornata meglio fare attenzione, in particolare per coloro che hanno chiuso una storia da poco.

Se nel lavoro svolgete un'attività creativa, non manca qualche soddisfazione, riuscirete anche a risolvere alcune questioni.

Bilancia: per i sentimenti con Mercurio favorevole non mancano le buone occasioni. C'è maggiore interesse in un rapporto. A livello lavorativo se un progetto è appena iniziato, potrete cambiare professione ma sarà meglio rivedere le vostre strategie.

Scorpione: in amore avete la possibilità di chiarire in queste ore, soprattutto chi ha avuto di problemi di recente. Sfruttate al meglio tutto quello che arriva. Nel lavoro cercate di recuperare dal punto di vista economico.

Sagittario: per i sentimenti giornata non esaltante, diversi pianeti in opposizione potrebbero portare dei rallentamenti.

Nel lavoro alcuni progetti sono da rivedere, questo è il momento giusto per agire.

Capricorno: a livello amoroso momento che porta dei dubbi, meglio non mettere una storia in discussione. Nel lavoro se non avete deciso cosa fare, cercate di impegnarvi per raggiungere un obiettivo.

Acquario: per i sentimenti grazie a Venere favorevole vi sentite più forti, avete voglia di recuperare. Nel lavoro stato di maggiore nervosismo, perché ci sono diverse cose da fare.

Pesci: in amore stato di maggiore agitazione a causa anche di Mercurio in opposizione che potrà portare delle difficoltà. Nel lavoro momento migliore, Marte nel segno porta una buona energia.