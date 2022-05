L'Oroscopo di domani è pronto a dare consigli e qualche dritta in merito alla giornata di lunedì. In primo piano le previsioni zodiacali del 30 maggio 2022 relative ai primi sei segni dello zodiaco. Dunque, direttamente interessati dalle odiarne analisi astrali esclusivamente i segni della prima tranche zodiacale. Parliamo in questo caso dei soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine: pronti a dare una risposta ad eventuali vostre curiosità o aspettative?

La settimana che sta per iniziare, astrologicamente parlando, vedrà il Sole ottimamente predisposto nei riguardi dei Gemelli, merito soprattutto della splendida congiunzione in atto con la Luna, anch'essa presente nel settore del segno d'Aria appena accennato.

A fare la parte del leone comunque sarà certamente la Vergine, in questo caso considerata segno al "top del giorno". Ottimo periodo anche per coloro nativi del Cancro, valutati con le cinque stelline della buona sorte proprio in avvio di settimana. Qualche perplessità intanto per coloro dell'Ariete, pronosticati in giornata "no".

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno analizzate nei dettagli dall'oroscopo di domani 30 maggio, segno per segno.

Previsioni zodiacali del 30 maggio, da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★. L'oroscopo del 30 maggio prevede una giornata poco positiva. In amore, visto il cielo probabilmente grigio, dovete mettere in preventivo momenti di amarezza o di disorientamento.

Il rischio che correte, già da oggi, è di perdere il senso delle proporzioni; analizzate con obiettività ciò che non va o che non soddisfa le attese della coppia. Riflettete bene sul rapporto che avete con la persona amata, analizzate eventuali torti: spesso siete duri con chi amate esigendo anche l'impossibile. Single, se avete troppo timore nell'affrontare una persona e di parlarle a cuore aperto, allora ripensate sull'opportunità di continuare a mantenerci un legame.

Ogni tanto dovete prendere maggiore coraggio e creare nuove occasioni nei rapporti con gli altri. Soprattutto con coloro che hanno sempre dimostrato il loro affetto non meritano certo di essere trascurati. Nel lavoro, prima di prendere qualsiasi decisione doveste far luce su quelle che potrebbero essere le conseguenze di scelte sbagliate.

Toro: ★★★★. Giornata stabile, tutta o quasi da considerare di routine. In campo sentimentale, il cielo del giorno a voi parla solo di relazioni: nulla di strano, visto il segno a cui appartenete, fissato con l'amore, la famiglia, i figli. Con la persona amata avrete voglia di dar vita a progetti comuni sui temi più diversi e disparati. Magari potreste anche iscrivervi a un corso di danza o di cucina, ovviamente insieme a chi amate. Single, le stelle vi dedicano attenzioni interessanti sotto il profilo dell'amicizia e della realizzazione delle vostre più intime speranze. Sempre più consapevoli delle vostre qualità, potrete recuperare uno stile di vita più spontaneo e naturale, utile nelle relazioni sociali.

Nel lavoro, fantasia ed inventiva non vi faranno certo difetto. Molto utili certi suggerimenti per favorire soluzioni o strategie vincenti sul piano professionale.

Gemelli: ★★★★★. Ottimo periodo per fare o eventualmente disfare. In amore, la giornata di lunedì si accenderà di passione con tanta voglia di ravvivare i legami. In arrivo proposte e progetti originali, alcuni molto stuzzicanti. Mettete a frutto la vostra logica e, sicuramente, avrete delle buone intuizioni per affrontare ogni sfida. Grazie all'affetto e alla tenerezza del partner, elementi essenziali in un rapporto, ritroverete fiducia e voglia di vivere. Alcuni sentiranno già di avere entrambe le cose e questo riempirà il cuore di gioia.

Single, sarete raggiunti da una polvere di brillante positività, il che vi renderà scintillanti e seducenti. Grazie ai buoni influssi stellari sfrutterete al meglio ogni esperienza vissuta. Ricordi emozionanti impastati nella stuzzicante atmosfera in cui aleggiano sentimenti profondi favoriranno la nascita di bollenti passioni. Nel lavoro, saranno propizi alla riflessione gli influssi lunari di oggi e domani. Alcuni problemi troveranno soluzioni valide, mentre altri verranno riconsiderati da prospettive diverse, più ottimistiche e meno contorte.

Oroscopo di lunedì 30 maggio, da Cancro a Vergine

Cancro: ★★★★★. Per i sentimenti, Venere è pronta a riaccendere il vostro desiderio rendendovi più passionali e romantici.

Avrete così nuova voglia di organizzare una serata romantica con il vostro partner, magari a lume di candela. Questo lunedì tutto dovrebbe andare molto bene anche in merito a relazioni un po' datate, non solamente per quelle nuove di zecca: saranno entrambe pronte a ritrovare un po' di brio e una sensualissima voglia di giocosità. Potrebbe nettamente migliorare un rapporto che avesse a che fare con problemi da risolvere. Creare situazioni divertenti nella coppia, di certo farà la differenza nel semplificare problemi o piccole dispute. Single, un'ottima giornata vi attende con un lunedì dinamico, all'insegna della fortuna e dell'espansione, ma anche dell'amore. Aperti al confronto, affascinati da chi ha qualcosa di interessante da proporvi, avrete voglia di muovervi, di sperimentare ed in ogni settore esistenziale sarà possibile realizzare qualche agognato desiderio.

In ambito lavorativo, qualunque sia la vostra attività, si prospettano splendide novità.

Leone: ★★★★. Inizio settimana all'insegna della scontata routine. In amore, vivrete un momento di serenità e tranquillità: fortunatamente la tempesta ha lasciato spazio ad un cielo sereno. Approfittatene finché gli astri ve lo concedono, ok? Con il partner potreste scambiarvi effusioni e promesse importanti. Per le prime nessun problema, ma per le seconde dovrete badare bene di mantenerle! Single, le stelle saranno finalmente interessate al vostro cuore: apritelo, in modo da rinsaldare un legame finito oppure per allacciarne uno nuovo con la speranza che diventi molto stretto. Incontri insoliti potrebbero nascere grazie a viaggi o spostamenti.

In arrivo anche una forte corrente passionale capace di svegliare anche quei cuori solitari eternamente assopiti o troppo distratti. Nel lavoro, comincia a decollare un'attività che avete progettato qualche tempo fa. Il vostro lavoro, se ben svolto, darà frutti positivi portando grandi soddisfazioni.

Vergine: 'top del giorno'. L'oroscopo di domani, lunedì 30 maggio, preannuncia una splendida giornata. In campo sentimentale, nel vostro cielo splenderà un sole radioso che vi permetterà di dimenticare tutte quelle ombre che in precedenza hanno annuvolato l'intesa a due. Una parola carina, un gesto inaspettato e farete sentire la persona amata davvero importante. Single, un lunedì davvero eccitante per la vostra vita sociale e il tempo libero con inviti, sorprese e conoscenze interessanti.

Riuscirete a portare allegria anche nella vostra famiglia: condividerete ideali e sogni ma anche alcuni spunti creativi e momenti di gioco. Buone notizie su tutti gli altri fronti a cominciare da un viaggio prenotato per l'immediato futuro, forse da fare anche in compagnia degli amici di sempre. Nel lavoro, i vostri progetti potrebbero rappresentare un'occasione di rinnovamento che potrebbe portarvi a dei risultati inattesi. Il vostro successo dipenderà da voi e dalle vostre potenzialità.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo del 30 maggio.