L'Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 30 maggio 2022. In arrivo una nuova settimana tutta da vivere: chissà cosa dicono le stelle in merito al prossimo lunedì? Ad avere il fiato sospeso, in questo caso, i segni della seconda sestina zodiacale. Infatti, in questa sede, affronteremo in esclusiva i soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci: pronti a dare soddisfazione alla vostra sete di curiosità? Bene, allora partiamo immediatamente a togliere il velo all'oroscopo del giorno 30 maggio consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 30 maggio, da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★. Lunedì sotto i buoni auspici dei periodi routinari: la normalità sarà di casa, con i suoi momenti di sempre, le solite persone e le situazioni che da sempre si ripetono. Contare sulle persone che si amano, poi, è molto importante e bisogna farlo sempre, specialmente quando ci sono di mezzo sentimenti di valore. Un pizzico di concretezza e buonsenso vi suggeriranno il comportamento più giusto per rilanciare il rapporto sentimentale. Se qualcuno (di vostra conoscenza) volesse passare del tempo "in un altro modo", non lusingatevi, sarà solo per soddisfare i propri bassi istinti: ritornate con i piedi per terra! Molte idee vi verranno suggerite dal vostro istinto, appuntatevele e cercate di portarle alla luce.

Il lavoro procederà in modo scorrevole e con gli amici trascorrerete ore gratificanti.

Scorpione: ★★★★. Non male il periodo, immerso quasi tutto nella scontata ordinarietà. Il ripetersi di giorni sempre uguali a se stessi è per molti una garanzia di serenità. Uscite di casa con il sorriso se potete, vedrete quanto può essere contagioso e gratificante.

Questo lunedì oltretutto avrete un ruolo molto importante nella vita di un vostro conoscente, magari una persona amica o un collega di lavoro. Ultimamente siete un po' troppo irritati, forse da qualcuno o qualcosa; oppure, come spesso accade, anche senza motivo vi ritrovate con la luna storta. Prima o poi dovrete affrontare quella persona o quella situazione che temete: cercate di capire per quale ragione vi fa tanta paura.

Piccole nubi in amore intanto potrebbero manifestarsi ai nati nella seconda decade del segno. Nel lavoro potrete puntare sulla creatività e sulla fantasia per vincere una sfida difficile.

Sagittario: ★★. L'oroscopo del 30 maggio predice una giornata abbastanza impegnativa da governare. In evidenza soprattutto situazioni e problemi in attesa di soluzione. Non sempre potete decidere voi quando sia il momento opportuno per affrontare determinati discorsi. Controllate le vostre reazioni anche in amore. Non risparmiatevi nei sentimenti, essi portano soltanto delle belle emozioni da ricordare. Accettate di buon grado la generosità degli altri, ed imparate un po' da questa, potrà esservi utile in futuro.

Nel campo del lavoro invece, dovete essere irreprensibili anche con i vostri colleghi. Nell'ambiente lavorativo come anche in quello scolastico, se ci sono delle cose che funzionano male o in modo imperfetto, sarebbe opportuno che lo facciate notare a quanti ne sono responsabili, senza giri di parole e con molto garbo.

Oroscopo e stelle del 30 maggio, da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★★. L'amore vi sorride e meglio di così, difficile sperare! L'avvio della nuova settimana avrà il massimo supporto astrale, ovviamente da sfruttare al meglio e senza alcuna titubanza. Siete ricchi ma spesso non ve ne accorgete! I vostri pensieri faranno da spunto per avviare un progetto importante: non abbiate timore di farvi aiutare per portarlo avanti.

Molti del segno riusciranno finalmente a capire quello che le altre persone realmente vogliono, anche quando lo esprimono in modo vago, contorto o ambiguo. Fascino, intraprendenza e fortuna saranno le vostre carte vincenti, ma dovrete dosare le energie facendo attenzione ai dettagli. Nel lavoro, invece, ci sono delle cose che preoccupano o che non riuscite a togliervi dalla mente. Secondo la vostra filosofia, tutto dovrebbe sempre andare per il verso giusto.

Acquario: ★★★★★. Cinque stelle indicative di buona fortuna. Il lunedì non poteva essere che così per voi dell'Acquario, forti di una innovata forza d'animo, non avrete difficoltà a mandare "a quel paese" chiunque osasse intralciare il vostro cammino, ovviamente con solita eleganza che vi contraddistingue.

Bella la ripresa in campo sentimentale. Non dovreste avere paura di scontentare qualcuno se vi prendete più tempo da dedicare alle cose che vi piacciono, come godere la compagnia degli amici. Per una volta fate in modo di non dover essere voi a soddisfare i capricci degli altri! Non potete invece mischiare il lavoro con la vita privata. In questa giornata potrebbe sembrare che tutti intorno a voi non abbiano la minima voglia di impegnarsi e lavorare e che toccherà sicuramente a voi rimediare alle inerzie altrui.

Pesci: ★★★. L'oroscopo del giorno, di lunedì 30 maggio, prevede possa essere un periodo sottotono. Forse la stanchezza accumulata, oppure la voglia di defilarsi da situazioni, cose o persone, fatto sta che vi sentirete un po' giù: impellente il bisogno di ritirarsi nelle proprie stanze a riflettere.

Soltanto se avrete l'accortezza di svegliarvi prestissimo, anticipando tutti sul tempo, non avrete grandi disturbi e arriverete abbastanza soddisfatti a fine giornata. A volte fate progetti troppo surreali, spesso senza considerare tempi, limiti ed effettiva fattibilità; il fatto è che vi piace sognare, forse un po' troppo! Intanto, non provocate gelosie in amore se appartenete alla terza decade. In ambito lavorativo, per concludere, forse ci saranno delle discussioni che andrebbero rimandate, poiché hanno bisogno di calma e soprattutto di riflessione per poter essere affrontate.