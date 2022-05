Secondo l'oroscopo del giorno 30 maggio, alcuni fra i nati sotto il segno della Bilancia potranno ricongiungersi a una persona cara. L'Ariete sta attraversando un periodo un po' burrascoso, mentre il Leone è in grande forma.

Approfondiamo di seguito le previsioni e la classifica giornaliera.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Ariete: questo non è certamente il vostro periodo. Non riuscite a risalire la cresta dell'onda, tuttavia, non abbiate paura. Presto le cose torneranno al loro posto.

11° Sagittario: se siete insofferenti a una persona o a una situazione è meglio parlarne apertamente.

In ambito sentimentale, l'Oroscopo del 30 maggio vi invita a restare calmi.

10° Capricorno: il lavoro vi ha messo a dura prova nel corso della settimana appena trascorsa. Da adesso potreste vivere un bel miglioramento, tuttavia, cercate di non essere frettolosi.

9° Cancro: sul lavoro ci sono delle faccende in sospeso che forse sarebbe il caso di chiarire. Buon momento per quanto riguarda la sfera sentimentale, specie per i single.

Previsioni astrali, le posizioni centrali

8° in classifica Gemelli: l'oroscopo del 30 maggio vi invita ad essere più attivisti. Non chiudetevi in voi stessi. Se ci sono dei problemi o delle cose che non vanno, parlatene in maniera più aperta e libera.

7° Acquario: giornata intrigante sul fronte dei sentimenti.

A ogni modo, cercate di non commettere errori di cui potreste pentirvi. Occasioni sul fronte professionale. Siate scaltri.

6° Scorpione: siete piuttosto intransigenti. Tenderete a vedere tutto o bianco o nero, ma esistono molte sfumature. Quando ve ne accorgerete ne trarrete un grande vantaggio.

5° Vergine: le stelle sono un po' altalenanti, tuttavia, la settimana comincerà piuttosto bene.

Nei prossimi giorni ci sarà qualche piccola situazione da risolvere, ma non abbiate timore.

Oroscopo, i segni più fortunati del 30 maggio

4° in classifica Bilancia: buon momento per mettersi in gioco e per osare. Sia in amore sia nel lavoro dovete essere intraprendenti. Ottimo momento anche per ricongiungervi ad una persona cara.

3° Pesci: una bella notizia potrebbe rallegrare la vostra giornata. Siate più ottimisti e vedrete che le cose cominceranno ad andare per il verso giusto. Anche in amore siate più audaci.

2° Toro: siete decisi e determinati e difficilmente riuscirete a cambiare idea. Allargate i vostri orizzonti e imparate a prendere in considerazione anche le opinioni delle persone che vi circondano, almeno di quelle che contano.

1° Leone: l'oroscopo del 30 maggio annuncia una giornata all'insegna delle novità. Ci sono ottime occasioni per quanto riguarda l'amore, mentre la sfera professionale necessita di un po' di attenzione.