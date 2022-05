L'oroscopo di domenica 8 maggio è pronto a rivelare come sarà l'ultima giornata della settimana. In evidenza, nel contesto, le previsioni di domenica relative a tutti i dodici segni dello zodiaco. Leggiamo il condensato estrapolato dalle effemeridi per scoprire il futuro astrologico, segno per segno, con amore, lavoro e salute assoluti protagonisti della giornata. Curiosi di scoprire cosa hanno previsto gli astri e le stelle?

Ecco i dettagli con i consigli dell’Oroscopo di domani 8 maggio.

Previsioni astrologiche del giorno 8 maggio, dall'Ariete al Cancro

Ariete - Ottima domenica! Splendido l'amore in questo finale di settimana, con la Luna molto positiva per il vostro segno. Fortuna prorompente ed emozioni disinvolte si presume possano arrivare da domani a molti del segno. Vestitevi di rosso e profumatevi di lavanda, muovetevi alla conquista di ciò che vi piace. In amore le congiunture astrali indicano che, soprattutto in coppia, per gli Ariete questo è tempo di successi. Nel lavoro invece vi sarà un po' di routine, specie nelle faccende domestiche. Questa domenica non vi batte nessuno nelle cose da sbrigare: in netto rialzo le quotazioni in famiglia. Avete grosse ambizioni, ma state dimostrando a tutti che valete.

Toro - Grazie alla Luna in Leone, in aspetto armonico al vostro cielo, questa domenica risultate tra i segni favoriti. L’umore prende una colorazione piacevole tendente decisamente al rosa. Serenità nella coppia e slanci romantici fanno da preludio a progetti importanti per il futuro. Sarebbe buona cosa mettere una bella pietra sopra e tornare a sorridere all'amore, l'unico sentimento capace di far girare il mondo.

Aprite bene gli occhi e osservate chi vi sarà accanto, soprattutto nella prima e seconda parte della giornata. Intanto è già in vista un periodo di rinascita molto promettente in ambito lavorativo: potreste decidere di intraprendere nuove strade, anche professionalmente diverse dall'attuale.

Gemelli - State solo attenti a non strafare.

Nel lavoro in tanti desiderereste davvero prendervi un paio di giorni di vacanza, soprattutto per sentire come si sta senza carichi pendenti sulle spalle. In amore intanto, almeno quando siete con la persona che amate, mettete da parte frecce avvelenate: un appuntamento non può essere una guerra. Un bell’acquisto per la casa vi rende complici di una piccola follia. L’umore è in forte ascesa, seguito a ruota da tanta gioia di vivere e curiosità a go go. Qualche problema di ordine finanziario, ma niente di particolarmente preoccupante. Fisico da tenere sotto controllo.

Cancro - Sarà perché gli affetti li date per scontati o per il vostro carattere che non ha mai mezze misure, ma sta di fatto che oggi tutto ruota intorno alla famiglia.

Per avere più probabilità di successo, cercate di concludere in giornata un progetto in sospeso. Le stelle di questa domenica di maggio offrono delle interessanti chance per sfuggire alla quotidianità: divertimento in compagnia del partner o, perché no, degli amici. Finalmente una serata dedicata a chi vi è più caro, immersi in un’atmosfera di totale rilassatezza. Nel lavoro la vostra tattica preferita è l’assalto senza troppi ragionamenti.

Oroscopo di domani 8 maggio, dal Leone allo Scorpione

Leone - La Luna nel vostro segno è perfetta per una giornata eccelsa: opererete scelte delicate e vi districherete da situazioni difficili con grande agilità. Il cambiamento, in famiglia o sul lavoro, si ottiene fondendo in un crogiolo l’intuito e la lucidità.

Viaggi, uscite fuori programma o passeggiate romantiche: tutto ci può stare. Amici, colleghi e parenti vi danno una mano, per non parlare del partner pronto a parteggiare per voi. L’oroscopo di domani consiglia di stare pronti: novità entusiasmanti potrebbero cambiare dall’oggi al domani la qualità della vita. Operazioni finanziarie azzeccate consolideranno la vostra situazione economica, che in questo periodo non va per niente male.

Vergine - Sostenuta dall’aspetto armonico restituito dal trigono con Venere, la Luna in Leone aggiungerà tranquillità e fiducia alle vostre innumerevoli aspirazioni. Andrete incontro agli altri confrontando le idee, costruendo relazioni ancor più significative. Perciò faticherete a controllare l'umore e quella vena polemica che a tratti vi farà essere un po' aggressivi.

Siete messi in condizione di recidere i diversi rami secchi che sovraccaricano la vostra esistenza. Intanto dedicatevi a quelle attività che vi divertono e che vi rilassano. Se escludete il perdurare di un po' di nervosismo, le energie e l'umore saranno più che eccellenti. Nel lavoro, con i riflessi mentali appannati, l'apprendimento è faticoso.

Bilancia - Un’ottima proposta, da cogliere al volo e senza farsi impensierire da un possibile bisogno di spostarsi, sarà portata dalla Luna in trigono a Venere. Maggiore elasticità negli orari e nella gestione degli impegni vi permetterà di fare ciò che volete in qualsiasi ambito. Riuscirete in molti contesti a sfruttare le vostre buone e indiscusse qualità.

Ne conseguirà un gratificante riconoscimento da parte di un superiore. Complimenti! In amore, basta lambiccarsi il cervello. Sappiate ascoltare ciò che la persona che amate sta cercando di dirvi. Nel lavoro, anche se l’atmosfera non è distesa per il buon andamento del lavoro, riuscirete a mettere a tacere ogni divergenza.

Scorpione - La Luna in Leone prova a mettervi i bastoni fra le ruote, ma oggi, armati come siete di energia, dialettica e sicurezza, sventerete i suoi piani. In caso d'indecisione il partner vi aiuterà a fare la scelta giusta. Evitate gli scontri frontali, agite d’astuzia. Ma dovrete fare un indispensabile atto di umiltà. Per questioni che esulano dalle vostre competenze, affidatevi ai suggerimenti di persone esperte.

Nel lavoro riuscirete ad aggirare un imprevisto solo facendo molta attenzione. La soluzione del problema per adesso va solo impostata, non messa in atto.

Previsioni zodiacali di domenica 8 maggio: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario - La Luna è vostra alleata e sa offrirvi ciò di cui avete bisogno: spirito decisionale, determinazione e capacità di fiutare le buone occasioni. Se avete un problema da risolvere, consultatevi con una persona che gode degli appoggi giusti. Nel lavoro saranno tante ed efficaci le strategie da giocare per valorizzare le vostre iniziative: inventiva, rapidità di decisione, vivacità espressiva. In amore chi ha il cuore libero si prepari a “soccombere” a un’attrazione improvvisa, senza comunque affrettare le prevedibili conclusioni.

Con la vostra fantasia e creatività, poi, potrete colorare di rosa anche le situazioni più grigie. Sarete in ottima forma fisica e nessuno potrà negarlo. Forse attirerete un po’ di invidia.

Capricorno - In questa domenica raccoglierete i frutti di quello che avete seminato e finalmente il sorriso ritorna sul vostro viso. Non più insidioso, il futuro diventa il campo delle possibilità. La giornata quindi si preannuncia molto tranquilla; approfittatene per ritagliarvi un angolino tutto vostro. Brillanti e ottimisti, affrontate con il sorriso ogni situazione. Approfittate del sabato per trascorrere del tempo in compagnia degli amici: servirà a rilassarvi. Le previsioni zodiacali di domani consigliano.

Nel lavoro l'ultima cosa che dovete fare è quella di cambiare la strategia di azione proprio adesso che cominciano ad arrivare i primi risultati. di puntare tutto sull’umore: è buono e voi siete ottimisti.

Acquario - Tanta serenità in arrivo dalla Luna, nel periodo presente nel segno del Cancro. Il satellite terrestre vi organizza una giornata gradevole fatta di buonumore, di nuove conoscenze e d’incontri interessanti. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di non arrendersi. In amore, una relazione agli inizi potrebbe incontrare ostacoli indipendenti dalla vostra volontà. In ogni caso, sarà bene parlare chiaro sin da subito. I pianeti vi guardano con favore, ma non consigliano di fare passi azzardati.

Nel lavoro non fatevi sviare dai vostri piani: li avete studiati a lungo e affinati fin nel più piccolo dettaglio.

Pesci - Animati da una spinta positiva, riconoscerete i vostri errori e, per farvi perdonare, ascolterete senza controbattere le lamentele altrui. State cominciando a recuperare energie, approfittate del tempo libero per passeggiare. Potrete puntare dritti alle mete più ambite, avrete molti aiuti esterni e opportunità favorevoli. Non esitate e buttate legna sul fuoco. In famiglia attingete al vostro buonsenso per superare definitivamente certe tensioni. Il divertimento e la spensieratezza sono assicurati con la Luna in Leone, ma a fine serata scoprirete forse di essere un po’ stanchi. Godetevi appieno una mattinata lieta, ricca di stimoli, di nuove prospettive, di famiglia e di calore. Niente segreti con la persona che amate!