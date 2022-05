L'Oroscopo della giornata di giovedì 5 maggio prevede la Luna passare nel segno del Cancro, che recupererà stabilità in amore, al contrario per il Capricorno subentreranno ulteriori difficoltà con il partner. Saturno favorirà i nativi Acquario e Gemelli al lavoro, che recupereranno terreno e otterranno sempre di più. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo di giovedì 5 maggio.

Previsioni oroscopo giovedì 5 maggio 2022 segno per segno

Ariete: sfera sentimentale tutto sommato appagante in questa giornata, anche se la Luna si sposterà nel segno del Cancro.

Non abbiate paura. Dedicate il giusto tempo alla vostra anima gemella, senza mai essere troppo invadenti. Sul fronte professionale avrete idee molto interessanti per i vostri progetti, ma dovrete essere in grado di portarle a bordo. Voto - 8️⃣

Toro: periodo ottimo in amore secondo l'oroscopo di giovedì 5 maggio. Single oppure no, la Luna in sestile vi farà sentire a vostro agio in compagnia della vostra fiamma, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Per quanto riguarda il lavoro tutto sembra procedere velocemente e con questo cielo in rapido cambiamento dovrete essere pronti a tutto. Voto - 7️⃣

Gemelli: la Luna lascerà il vostro cielo a partire da questa giornata, ciò nonostante Venere sarà in sestile a darvi manforte.

Single oppure no, avrete sicuramente buone possibilità di fare breccia nel cuore della vostra amata, ma dovrete saper giocare bene le vostre carte. Sul fronte professionale attenzione a Marte e Giove in quadratura che potrebbero togliervi idee e risorse. Affidatevi dunque a Mercurio e Saturno per portare avanti i vostri progetti.

Voto - 7️⃣

Cancro: settore professionale che continuerà a darvi soddisfazioni grazie a Marte e Giove favorevoli. Attenzione però, perché Giove sta per cambiare posizione, dunque non dovrete temporeggiare. In amore la Luna vi verrà in soccorso in questa giornata, ma Venere ormai è contraria nei vostri confronti, dunque cercate di preservare quanto fatto di buono all'interno del vostro rapporto.

Voto - 7️⃣

Leone: vita di coppia che è tornata a farsi interessante da quando Venere si trova in trigono. La vostra relazione di coppia lentamente torna a farsi romantica e appagante, ma per il momento meglio non pretendere troppo. Se siete single vi piacerà conoscere nuova gente, e magari tra queste, potrebbe esserci la persona che fa al caso vostro. In ambito lavorativo l'aiuto di Mercurio sarà importante in questo periodo per definire un percorso che lentamente e con impegno potrete portare a termine. Voto - 7️⃣

Vergine: oroscopo della giornata di giovedì 5 maggio in miglioramento per quanto riguarda i sentimenti. Single oppure no, la Luna in sestile vi aiuterà a sentirvi più a vostro agio con la vostra fiamma e, se ci saranno problemi da risolvere, avrete buone possibilità di riuscita.

Sul fronte professionale purtroppo non si potrà dire ancora la stessa cosa. Dovrete aspettare ancora un po’ prima che questo cielo migliori. Voto - 6️⃣

Bilancia: atmosfera astrale davvero pesante in amore da quando Venere e Luna sono contro di voi. Vi sembra di aver perso la direzione all'interno del vostro rapporto, e non sarà il momento di affrontare la cosa e mettere in discussione il vostro rapporto. Nel lavoro Mercurio e Saturno saranno vostri alleati, ciò nonostante preparatevi a affrontare cambiamenti di rotta improvvisi. Con impegno e concentrazione, ce la potete fare. Voto - 6️⃣

Scorpione: vita sentimentale che si riaccende con il passaggio della Luna nel segno del Cancro. Single oppure no, la vostra vena romantica si farà sentire, e la vostra fiamma starà al gioco, preparatevi a momenti dolci e romantici.

Sul fronte lavorativo Giove e Marte sosterranno i vostri progetti, ma oltre alle energie ci vorrà anche una buona strategia per portare a termine le vostre mansioni. Voto - 8️⃣

Sagittario: giornata di giovedì soddisfacente dal punto di vista sentimentale. Aver ritrovato armonia all'interno della vostra relazione di coppia vi mette allegria e buon umore, e sarà più facile per voi affrontare le prossime giornate, e eventualmente trovare una soluzione ai problemi che verranno. Sul fronte professionale invece dovrete migliorare. Siete in continua ansia e non sapete dove andare a parare per ottenere risultati migliori. Fatevi aiutare se necessario. Voto - 7️⃣

Capricorno: cielo che improvvisamente sembra vi sia crollato addosso.

La Luna e Venere contrari non vi faranno sentire più così in armonia tra voi e il partner. se tra di voi c'è un problema, dovrete assolutamente parlarne, senza nascondervi. Per quanto riguarda il lavoro continuerete a fare bene i vostri impegni, anche se forse non vi sembrerà così appagante come prima. Voto - 6️⃣

Acquario: sfera sentimentale favorevole durante questa giornata secondo l'oroscopo. Venere in sestile non farà mancare amore e passione tra voi e il partner, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Sul fronte professionale Mercurio e Saturno vi aiuteranno a portare avanti i vostri progetti efficacemente, e vi daranno anche qualche bonus. Voto - 9️⃣

Pesci: la Luna torna a sorridervi a partire da questa giornata.

Tra voi e il partner ci sarà nuovamente intesa, e se non mancherà la fiducia tra di voi, potrete continuare a vivere momenti sereni. Per quanto riguarda il lavoro vorreste ottenere di più, ma con Mercurio in quadratura non sarà così semplice. In ogni caso, non state andando così male. Voto - 8️⃣