Ci sono amicizie che nella vita rappresentano un legame indissolubile per noi. Nella vita incontriamo tante persone, ma soltanto poche di queste entreranno veramente a far parte della vostra vita, arrivando a condividere qualunque cosa quasi come fratelli o sorelle. Il resto delle persone che incontriamo, sono soltanto conoscenti. Secondo l'oroscopo, ogni segno zodiacale tende a preferire un determinato tipo di amicizia, una sorta di amico ideale in grado di dare un senso alla nostra vita sociale. Vediamo dunque nel dettaglio quale sarebbe per ogni segno zodiacale l'amico perfetto.

Oroscopo e amicizia, il tipo di amico ideale per i segni zodiacali

Ariete: un segno instancabile come l'Ariete vorrebbe in un’amicizia qualcuno che non si arrende facilmente, con un forte spirito per l'avventura, o semplicemente sempre con qualche idea da fare insieme e poi ricordare tutto quello che avete fatto. Se del Sagittario sarebbe perfetto.

Toro: per il segno di terra l'amicizia è molto importante, anche se la famiglia e l'amore avranno sempre un posto più importante nella loro vita. In ogni caso, per il Toro l'amico deve esserci soprattutto nei momenti di bisogno, di difficoltà, perché è in quei momenti che si dimostra tutto l'affetto per quella persona. Il segno del Cancro sarebbe l'ideale.

Gemelli: avere tanti amici nella vita è molto importante per il segno d'aria, perché riempie la loro vita e li fa sentire vivi. L'amico ideale per loro sarebbe del segno dell'Acquario, soprattutto perché con lui condivide creatività e razionalità.

Cancro: quello che cercano i nativi Cancro in una amicizia è qualcuno in grado di capirli al meglio, di entrare in empatia con loro.

Il segno che più soddisfa queste richieste sono i nativi Pesci, con la loro sensibilità e empatia.

Leone: di natura, il segno di fuoco sa essere molto generoso, ma soprattutto leale quando si tratta di amicizie. Per lui non ha molta importanza chi ha come amico. La cosa più importante è che non vengano mai traditi, e che mai gli si manchi di rispetto.

Ovviamente il segno ideale sarebbe del suo stesso segno.

Vergine: questo segno non ama le amicizie troppo invadenti, né preferisce trascorrere troppo tempo insieme. Per loro un’amicizia può funzionare bene anche a distanza, l'importante è che l'uno sia sempre in grado di comprendere l'altro. Si trova bene soprattutto con i nativi Capricorno.

Bilancia: secondo l'Oroscopo, i nativi sotto il segno della Bilancia, non si circondano di tanti amici. Ciò nonostante, quelli che hanno, se li tengono stretti, quasi come se fosse una relazione sentimentale, condividendo tutto. Vedono l’amicizia come un legame basato sulla leggerezza e sul divertimento: per questo si trovano benissimo con i Gemelli.

Scorpione: questo segno forse non è molto attivo quando si tratta di amicizie.

Forse non si fa sentire quotidianamente, ciò nonostante, chi ha la fortuna di avere un amico Scorpione sa di poter contare su di lui quando necessario. L’amico ideale deve saperlo capire fino in fondo per via del suo carattere volubile che richiede un amico comprensivo, tollerante e premuroso. Il segno ideale per loro sarebbe del Cancro.

Sagittario: il segno di fuoco è forse uno tra i segni più leali dello zodiaco quando si tratta di amicizie. Per il Sagittario, un amico deve saper ascoltare, essere comprensivo, e all'occorrenza, saper risolvere i problemi. Ovviamente, il segno di fuoco ama anche la libertà e vuole vivere momenti pazzi, ma indimenticabili, e i nativi Acquario potrebbero essere l'ideale per loro.

Capricorno: per il segno del Capricorno l'amicizia è importante, ma non così importante come la famiglia o il lavoro. L'amicizia per loro è qualcosa più per lo svago, dunque qualcosa di cui non si ha per forza la necessità di vedersi ogni giorno. Questo però non vuol dire che sono dei cattivi amici i nativi Capricorno. Il segno ideale per loro sarebbe della Vergine.

Acquario: i contatti sociali sono tutto per i nativi Acquario secondo l'oroscopo. Non hanno un amico del cuore: per loro tutti sono amici, e tutti meritano un’occasione. Divertimento, interessi condivisi, opportunità di lavoro: sono tante le cose che per loro posso fa nascere un'amicizia. I nativi Bilancia potrebbero essere ideali per loro.

Pesci: questo segno sa essere molto altruista, empatico. Per loro l'amicizia è un legame particolarmente profondo, e farebbero di tutto per quelle persone che contano davvero. Solo chi è sensibile come loro però, può capire quanto valore danno agli altri. Proprio per questo, possono legame di più con i nativi Cancro.