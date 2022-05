L'oroscopo della giornata di martedì 24 maggio vedrà un ultimo quarto di Luna sostare nel segno dei Pesci, che sarà spronato a dare di più in amore, mentre Vergine potrebbe essere un po’ troppo ottimista, soprattutto in amore. Gemelli non deve dimenticare le cose più importanti per la propria relazione, mentre Leone sarà in piena sintonia con il partner. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo di martedì 24 maggio.

Previsioni oroscopo martedì 24 maggio 2022 segno per segno

Ariete: periodo stabile sul fronte amoroso per voi nativi del segno.

Vorrete godervi i sentimenti in tutte le sue sfaccettature e se avrete davanti la persona giusta ciò che desiderate potrebbe realizzarsi. In ambito lavorativo con Giove e Mercurio dalla vostra parte, riuscirete a distinguervi per le vostre abilità, soprattutto se siete nati nella terza decade. Voto - 8️⃣

Toro: la Luna è tornata ad agire dalla vostra parte, e secondo l'oroscopo della giornata di martedì la vostra relazione sarà un crescendo di emozioni. Se siete single non mancheranno incontri fortunati, che però dovrete saper gestire. Sul fronte lavorativo affinché i vostri progetti funzionino, dovrete essere prima di tutto ben organizzati. Voto - 7️⃣

Gemelli: previsioni astrali sotto le aspettative per voi a causa della Luna in quadratura dal segno dei Pesci.

In amore dunque sarà importante non dimenticare cosa manda avanti la vostra relazione di coppia. Non potrete vivere dunque solo di romanticismo, dovrete anche dimostrare con i fatti quello che provate per il partner. In ambito professionale l'arrivo di nuovi progetti da svolgere vi entusiasma, e con Mercurio nel segno vi sentirete pronti a tutto.

Voto - 7️⃣

Cancro: sfera sentimentale che rimarrà stabile in questa giornata grazie alla Luna, ma con Venere in quadratura meglio rimanere sull'attenti. Single oppure no dunque, attenzione soprattutto al vostro atteggiamento. Per quanto riguarda il lavoro cercate di essere più diplomatici in quel che fate. Voto - 6️⃣

Leone: settore professionale che andrà avanti nonostante tutto secondo l'oroscopo della giornata di martedì.

Ciò nonostante la situazione potrebbe non soddisfarvi appieno. Avrete la sensazione di sentirvi indietro rispetto agli altri, e vorreste poter ottenere di più, dal lavoro, ma anche dalla vostra vita. In amore i rapporti con il partner andranno bene, ma avrete bisogno di parlare seriamente con la persona che amate. Voto - 7️⃣

Vergine: essere ottimisti a volte può fare bene, ciò nonostante in questa giornata potreste essere troppo ottimisti, soprattutto in amore, e con la Luna in opposizione questo vostro atteggiamento non farà bene al vostro rapporto. Settore professionale tutto sommato discreto, ma con un po’ d'impegno potreste di più. Voto - 6️⃣

Bilancia: con un cielo così cupo potreste sentirvi demotivati secondo l'oroscopo.

Certo, quando le cose non vanno come volete non potete essere felici, ma sarà importante fare uno sforzo e reagire. D'altronde non è importante non cadere, l'importante è rialzarsi. Per quanto riguarda il lavoro Mercurio è un vostro alleato al momento, e andrà sfruttato appieno per gestire i vostri progetti. Voto - 6️⃣

Scorpione: sfera sentimentale davvero appagante in questa giornata grazie alla Luna in trigono. Single oppure no, il vostro fascino e atteggiamento maturo e romantico non passerà inosservato, soprattutto se siete nati nella terza decade. Per quanto riguarda il lavoro non sarete così impegnati in questa giornata, ma questo non vorrà dire che potrete rilassarvi. Voto - 8️⃣

Sagittario: sul posto di lavoro la stanchezza si farà sentire a causa di Marte in quadratura.

Secondo l'oroscopo di martedì 24 maggio però, la buona posizione di Giove v'incentiverà a impegnarvi comunque e provare a mettere insieme buoni risultati. In amore la Luna disturba il vostro rapporto, e non sempre ci sarà così tanto romanticismo. Non preoccupatevi, perché la vostra relazione non è in crisi. Voto - 7️⃣

Capricorno: la vostra mente e il vostro cuore saranno pieni di desideri, e questa Luna accenderà le vostre speranze. Ciò nonostante Venere rimane negativa, e non sarà possibile trasformare in realtà tutti i vostri sogni romantici. Per questo dovrete avere pazienza. In ambito lavorativo avrete sufficienti energie per portare avanti i vostri progetti senza troppi problemi. Voto - 6️⃣

Acquario: attimi di grande passione caratterizzeranno la vostra giornata secondo l'oroscopo.

Una meravigliosa Venere in sestile porterà intesa tra voi e il partner, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Se siete single potreste riuscire a fare importanti passi avanti per una potenziale storia d'amore. In ambito lavorativo le idee non mancheranno, e con un po’ di fortuna riuscirete a portarle a bordo. Voto - 8️⃣

Pesci: gli influssi della Luna beneficeranno sulla vostra vita sentimentale in questa giornata di martedì. Sarete motivati a dare di più per la vostra relazione di coppia, e a viverla con maggior entusiasmo. Per quanto riguarda il lavoro ci metterete sempre impegno e serietà in quel che farete, cercando di massimizzare i risultati. Voto - 7️⃣