L'oroscopo della giornata di sabato 14 maggio prevede la Luna passare nel segno dello Scorpione, che potrebbe vivere una giornata all'insegna del romanticismo, mentre la fortuna sarà dalla parte dei nativi Acquario. Pesci riuscirà a ridare linfa alla propria relazione di coppia, mentre la Vergine sarà piuttosto discreta. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di sabato 14 maggio.

Previsioni oroscopo sabato 14 maggio 2022 segno per segno

Ariete: il fine settimana si apre in modo convincente per voi. Venere e Giove in bell'aspetto porteranno fortuna, salute e stabilità nella vostra relazione di coppia.

Se siete single oltre al fascino ci vorrà l'intelletto, e voi ne avrete tanto da dimostrare. In ambito lavorativo ci saranno nuovi progetti all'orizzonte, che con questo cielo potrete realizzare senza problemi. Voto - 9️⃣

Toro: sfera sentimentale in calo nel corso di questo sabato a causa della Luna. Sentirete una forte voglia di rinnovamento, ma il partner potrebbe non essere d'accordo. Se siete single avrete bisogno di qualche distrazione per non pensare a un amore non corrisposto. Sul posto di lavoro state andando bene, ma sarà meglio comunque non correre troppo, non con Saturno che potrebbe mettere qualche imprevisto in mezzo. Voto - 6️⃣

Gemelli: periodo stabile in amore secondo l'oroscopo di sabato 14 maggio.

Single oppure no, vi libererete di alcune situazioni ingombranti, e riuscirete a godere al meglio della compagnia della vostra fiamma. Per quanto riguarda il lavoro Mercurio vi aiuterà a scegliere la strategia più adatta per i vostri progetti, mentre Giove vi darà tutto ciò che di cui avrete bisogno. Voto - 8️⃣

Cancro: la Luna sarà in posizione favorevole in questa giornata, e vi permetterà di recuperare terreno in amore.

Ricordatevi però che Venere è ancora negativa, per cui non prendete troppo seriamente alcune cose della vostra relazione di coppia. Se siete single poi ricordate che nella vita non si può piacere a tutti. In ambito lavorativo Marte sarà dalla vostra parte, e vi aiuterà a farvi strada tra i tanti imprevisti da risolvere. Voto - 6️⃣

Leone: non inizierà al meglio il weekend per voi nativi del segno.

La Luna in quadratura potrebbe essere un ostacolo per la vostra relazione di coppia. Ricordatevi però che Venere è ancora dalla vostra parte, dunque non pensate che la vostra relazione è al capolinea. Nel lavoro invece potrebbe essere una giornata molto fortunata con Giove e Mercurio dalla vostra parte. Voto - 7️⃣

Vergine: vita di coppia tutto sommato discreta secondo l'oroscopo della giornata di sabato 14 maggio. Vi lascerete influenzare spesso dalla vostra anima gemella a fare qualcosa di unico insieme, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Se siete single riuscirete a adottare il giusto approccio per stare vicini alla persona che vi piace. In ambito lavorativo le idee non saranno molte, così come la voglia.

Avrete bisogno di qualcosa in grado di stimolarvi. Voto - 7️⃣

Bilancia: sfera sentimentale nuovamente in calo dopo il passaggio della Luna nel vostro cielo. Certo, se mostrerete sempre il broncio un motivo ci sarà, ciò nonostante dovrete anche essere in grado di spiegare le vostre intenzioni al partner o alla vostra fiamma. Per quanto riguarda il lavoro l'aiuto di Mercurio sarà indubbiamente importante per i vostri progetti, ma non siate troppo pretenziosi, soprattutto se si tratta di progetti di gruppo. Voto - 6️⃣

Scorpione: con l'astro argenteo che passa nel vostro cielo, l'oroscopo della giornata di sabato 14 maggio avrà qualcosa di magico da riservarvi in ambito sentimentale. Single oppure no, potreste fare una sorpresa o essere sorpresi dalla persona che amate.

In ambito lavorativo invece state andando bene, ma vi piacerebbe poter lavorare su progetti di più ampio respiro. Voto - 8️⃣

Sagittario: previsioni astrali convincenti in questa giornata di sabato. Dal punto di vista sentimentale potrete fare affidamento a Venere per vivere una relazione stabile e romantica, soprattutto se siete nati nella prima decade. Sul fronte professionale Giove sarà sicuramente di grande aiuto, ma al momento siete ancora lontani da risultati più convincenti. Insomma, potete fare di più. Voto - 8️⃣

Capricorno: oroscopo di sabato in leggera crescita dal punto di vista sentimentale: Questa giornata sarà piuttosto tranquilla per voi e per la vostra anima gemella, senza il rischio di incappare in litigi.

Attenzione però perché non ci saranno tanti momenti romantici. In ambito professionale non vi piace essere disorganizzati. Per quanto possa essere difficile al momento lavorare su certi progetti, cercherete comunque di fare del vostro meglio. Voto - 7️⃣

Acquario: la fortuna non vi mancherà in questa giornata grazie a Giove e Saturno, soprattutto dal punto di vista professionale. Sarà possibile infatti ottenere risultati decisamente interessanti, che vi stimoleranno a fare sempre di più. In ambito amoroso Venere è vostra amica, ma la Luna no, di conseguenza, sarà meglio non spingersi troppo oltre all'interno della vostra vita sentimentale, single oppure no, potreste essere facilmente fraintesi.

Voto - 7️⃣

Pesci: con la Luna che passerà dal segno amico dello Scorpione, sarete in grado di ridare nuova linfa alla vostra relazione di coppia, vivendo momenti decisamente più romantici. Se siete single presto l'estate inizierà anche per voi. In ambito lavorativo avrete bisogno di qualche nuova idea. Se riuscirete a trovarne qualcuna, potreste riuscire a mettere in piedi discreti progetti. Voto - 7️⃣