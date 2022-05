Per il mese di giugno 2022, l’Oroscopo della fortuna vedrà come protagonista il pianeta Venere che sarà interessato prevalentemente al segno del Toro, nella cui costellazione sarà presente. Seguiterà il segno del Capricorno con tanta creatività e prospettive, mentre di particolare rilevanza si segnalano i segni dell’Acquario e dei Gemelli.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per tutti i segni dello zodiaco.

L’oroscopo di giugno: Ariete immaginativo

1° Toro: la presenza del pianeta Venere nel vostro segno denota una grande fortuna a portata di mano per tutto l’arco temporale del mese, quindi gli affari saranno quelli che più subiranno influenze positive con conseguente guadagno.

Sul lavoro avrete la collaborazione della squadra che vi serve per poter concludere dei progetti più che ambiziosi. Si risolverà anche qualche cavillo di stampo burocratico.

2° Acquario: ci sarà un periodo di svago, di libertà e di una creatività che sicuramente vi farà essere al centro dell’attenzione. Con le questioni burocratiche riuscirete a risolvere alcune problematiche difficili e a ritornare ad una condizione di spensieratezza che recentemente ha lasciato il posto a tante difficoltà e a tante responsabilità.

3° Ariete: avrete tutta l’immaginazione che vi serve per poter far progredire i vostri progetti e farli emergere quando ci sarà più bisogno. Sul lavoro potrete contare non soltanto sull’impegno e sulle buone doti comunicative che riscontrerete in questo periodo, ma anche su alcune questioni legate soprattutto su quelle occasioni che sarà molto facile cogliere e mettere a frutto.

Secondo l’oroscopo potreste anche fare qualche amicizia che potrà durare per molto tempo.

4° Capricorno: ci sarà molta autostima nel corso del mese di giugno, ovvero una condizione per cui agire sarà non soltanto piacevole ma anche molto produttivo per rendere la vostra figura sempre più richiesta ed essenziale. Lo stress finalmente si allenterà per un arco di tempo più prolungato rispetto ai mesi precedenti, mentre si aprirà uno scenario di relax davvero molto allettante.

Vergine fortunato

5° Gemelli: sarete molto ottimisti, pieni di iniziative che potrete utilizzare per i vostri affari e i vostri accordi. Avrete gli influssi fortunati che vi serviranno per dare un maggiore slancio anche alle idee più personali o legate alla sfera sentimentale. Sicuramente questo mese sarà un ottimo periodo per pianificare una vacanza davvero molto originale.

6° Vergine: la fortuna di queste settimane di giugno potrebbe davvero fare la differenza con alcuni progetti che probabilmente sono fermi da tanto tempo in attesa di tempi migliori. Anche se il giro di vite non sarà esattamente rivoluzionario, gli affari potrebbero comunque decollare a vostro favore. Sarà necessario trovare un po’ di motivazione sul piano personale, oltre a quello prettamente professionale.

7° Sagittario: la fortuna vi aiuterà a voltare una pagina significativa della vostra vita per cominciarne una nuova. Non ci saranno faville, ma la buona sorte provvederà in modo molto positivo a quelle che sono le vostre esigenze sia in fatto di lavoro che riguardante i guadagni. Evitate di fare troppi sforzi, perché potrebbe essere controproducente per la vostra salute.

8° Pesci: questo sarà un mese in cui sarà doveroso agire sul lavoro e di sviluppare una creatività che potrebbe regalarvi qualche soddisfazione, seppure molto più avanti nel tempo. Probabilmente con le amicizie potreste non avere altrettanta fortuna, anzi, ci saranno delle delusioni che purtroppo potrebbero portarvi ad essere sempre più schivi.

Scorpione in calo

9° Scorpione: non sempre la fortuna girerà dalla vostra parte, specialmente se avrete a che fare con una sfida burocratica che richiede la massima concentrazione. Su quest’ultima però ci saranno dei vantaggi che potrebbero portare a risultati migliori rispetto a quelli che avete ipotizzato in precedenza.

10° Cancro: il calo della fortuna sul piano finanziario e lavorativo potrebbe mettere a dura prova i vostri nervi, oltre che i vostri progetti.

Sicuramente collaborare con una squadra che funzioni potrebbe essere di enorme aiuto per guadagnare e far fronte a spese molto importanti. Ci saranno degli incontri abbastanza soddisfacenti sia per il piano amicale che per quello prettamente amoroso.

11° Bilancia: purtroppo la fortuna potrebbe essere abbastanza poca, e talvolta potrebbe anche remarvi contro. Dovrete basare il perseguimento dei vostri obiettivi professionali e personali esclusivamente sulle vostre forze. Sul piano umorale ci saranno dei momenti negativi, che potrebbero essere rallegrati solamente dalla presenza della famiglia di origine oppure da amicizie che possano realmente fare la differenza.

12° Leone: avrete una situazione non esattamente rosea sul piano finanziario, anzi, ci potrebbero essere delle spese in più.

Tuttavia, arriverà qualche sporadico affare che però potrebbe “salvare” in extremis la vostra situazione finanziaria. Con il trascorrere delle settimane sicuramente si riscontrerà un miglioramento significativo per il lavoro, con una maggiore fluidità di movimento con le questioni pratiche.