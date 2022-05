L'oroscopo del fine settimana del 28 e 29 maggio prevede un Toro vivace in ambito amoroso grazie a questa Luna calante nel segno, nonché all'arrivo di Venere, mentre potrebbero esserci finalmente momenti più interessanti in amore per la Vergine. Capricorno crederà molto nell'amicizia, mentre Pesci esprimerà apertamente i propri sentimenti.

Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo del weekend, dal 28 al 29 maggio.

Previsioni oroscopo weekend 28-29 maggio 2022 segno per segno

Ariete: fine settimana incantevole per quanto riguarda i sentimenti grazie a Venere.

Il pianeta dell'amore però rimarrà con voi fino a sabato, per poi lasciarvi domenica. In ogni caso non vi preoccupate, perché la vostra relazione è forte e stabile al momento, anzi, fate in modo che questo weekend possa essere unico, indimenticabile. Nel lavoro state per concretizzare certi progetti grazie a Giove, e con Marte ora nel vostro cielo andrete spediti. Voto - 8️⃣

Toro: con Venere che arriverà nel vostro cielo a partire da domenica, e la Luna nel segno, questo fine settimana non potrà che essere spettacolare e vivace per voi. Molto bene anche dal punto di vista lavorativo. Certo, Marte sarà alle vostre spalle, ma con Mercurio nel segno sarà più facile per voi trovare la strada più giusta per i vostri progetti.

Voto - 8️⃣

Gemelli: periodo stabile in ambito sentimentale, anche se Venere non sarà più in buon aspetto. Tra voi e il partner ci sarà intesa, e farà sicuramente bene al vostro rapporto, soprattutto se venite da una crisi. Per quanto riguarda il lavoro riuscirete a svolgere molto bene le vostre mansioni anche senza più l'ausilio di Mercurio.

Voto - 8️⃣

Cancro: oroscopo del fine settimana che vedrà importanti cambiamenti nel vostro cielo. Venere e Luna torneranno a agire a vostro favore, e per quanto riguarda i sentimenti sarà dunque importante cercare di recuperare terreno. Piccole ma importanti novità anche sul posto di lavoro. L'arrivo di Mercurio in Toro potrebbe essere una buona notizia per voi, ma con Marte ora in quadratura dovrete fare attenzione alle energie.

Voto - 7️⃣

Leone: sfera sentimentale in calo a partire dal prossimo weekend. Venere si metterà in quadratura a partire da domenica, e quella passione che tanto caratterizza il vostro rapporto potrebbe mancare. Sul fronte professionale le energie saranno in aumento, ciò nonostante Mercurio non sarà più dalla vostra parte. Dovrete dunque saper gestire bene in autonomia le vostre mansioni. Voto - 7️⃣

Vergine: weekend davvero convincente per quanto riguarda i sentimenti. Venere e Luna saranno in trigono dal segno del Toro, e tra voi e il partner potrà finalmente scatenarsi quella chimica, quella passione che alimenta il vostro rapporto. In ambito lavorativo Marte e Mercurio smettono di remarvi contro, ciò significa che avrete qualche occasione in più con i vostri progetti.

Voto - 8️⃣

Bilancia: sfera sentimentale in miglioramento secondo l'oroscopo del prossimo weekend. Venere non sarà più in opposizione, ma nella vostra relazione di coppia ci sarà molto da fare e ricostruire il vostro rapporto. Sul fronte professionale invece dovrete far fronte a alcuni imprevisti ora che Mercurio non sarà più in trigono. Voto - 6️⃣

Scorpione: situazione sentimentale che si complicherà nel corso nel fine settimana. Con la Luna e Venere che si metteranno in opposizione, esprimere le vostre emozioni non sarà così semplice. Anche per quanto riguarda il lavoro le cose potrebbero non andare più come prima. Avrete bisogno di nuove idee da sviluppare. Voto - 7️⃣

Sagittario: periodo tutto sommato discreto per i nativi del segno, anche se Venere non sarà più in trigono.

Avrete ancora moltissimi momenti da condividere insieme alla vostra anima gemella, e che andranno vissuti fino in fondo. Sul fronte professionale finalmente Mercurio e Marte non saranno più un problema, e potrete esprimere tutto il vostro potenziale. Voto - 8️⃣

Capricorno: con Venere e Luna che torneranno a agire a vostro favore, ricomincerete a credere veramente nell'amore e nell'amicizia, single oppure no. Soprattutto voi single, prima o poi troverete qualcuno di cui fidarvi ciecamente. Sul posto di lavoro potrete contare sul sostegno di Mercurio, ma con Giove, e ora Marte in quadratura, non sarà tutto così semplice. Voto - 7️⃣

Acquario: previsioni astrali in calo per quanto riguarda i sentimenti.

Venere e Luna si metteranno in quadratura dal segno del Toro, e potrebbe non essere più così semplice vivere al meglio la vostra relazione di coppia. Per quanto riguarda il lavoro Giove, Marte e Saturno saranno favorevoli. Anche se Mercurio sarà negativo, non dovreste avere grandi problemi a portare avanti i vostri progetti. Voto - 7️⃣

Pesci: periodo in crescita sul fronte amoroso secondo l'oroscopo. Il pianeta dell'amore, e la Luna saranno nuovamente in sintonia con il vostro cielo, e vi permetteranno di esprimere apertamente le vostre emozioni, soprattutto se siete single e state corteggiando una persona che vi piace tanto. Per quanto riguarda il lavoro in questo weekend guadagnerete il sostegno di Mercurio, che vi sarà molto utile per i vostri progetti. Voto - 8️⃣