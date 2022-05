L'Oroscopo della settimana dal 30 maggio al 5 giugno 2022 è pronto a svelare come sarà la settimana a cavallo tra la fine di maggio e l'inizio del mese di giugno. In evidenza in questo frangente le previsioni astrologiche settimanali interessanti l'intero arco dello zodiaco. La stagione estiva sta per entrare nel vivo. Nell'aria si avverte il profumo del mare, della sabbia sulla pelle e l'odore della salsedine inebria il cervello: sta per esplodere in ognuno di noi la voglia di vacanza ma, ahimè, il percorso è ancora un po' lungo. In attesa di tuffarci tra le fresche onde del mare godiamoci questi ultimi scampoli di primavera in maniera serena e in compagnia di chi ci piace, il resto quando verrà verrà.

Scopriamo insieme cosa avranno in serbo per noi le stelle attraverso l'oroscopo settimanale, con amore e lavoro protagonisti assoluti.

Previsioni oroscopo settimanale, da Ariete a Cancro

Ariete - Questa settimana sentite il bisogno di qualche cosa di assolutamente diverso. Qualcuno, timido, si limiterà a ritirarsi nel proprio guscio, a isolarsi un po’ da tutti, a prendersi una sorta di vacanza dal partner. Altri, più passionali, cercheranno sensazioni romantiche, tenteranno di dar corpo ai sogni. Altri ancora si lasceranno sedurre volentieri dal richiamo dell’avventura. Non siate impazienti se gli obiettivi che perseguite non vengono raggiunti, non è certo la tenacia che vi può fare difetto. In amore Venere contrastante vi costringerà a prendere consapevolezza di certi errori compiuti nel rapporto col partner.

Forse siete stati troppo distratti, vi siete lasciati assorbire da altri interessi, dal lavoro, e avete dedicato scarsa attenzione alla persona amata.

Toro - Settimana spinosa per alcuni aspetti, stimolante per altri. Qualcuno attribuirà un’importanza fondamentale alla sfera sentimentale e si impegnerà per ottenere la maggiore intesa di coppia possibile.

Altri invece entreranno in diretta competizione con il partner e il tentativo di dominare l’altro potrà essere la causa di non pochi malumori. La situazione potrebbe farsi complicata in ambito lavorativo, soprattutto per coloro che sono liberi nella professione. Il segreto per ovviare a tutto ciò? Rilassarsi. Prendete, quindi, tempo.

Per quanto riguarda la sfera affettiva la settimana vi mostrerà il suo lato migliore, quanto di meglio possiate desiderare! Vibrerete di slanci e di entusiasmo: l’amore sarà per voi uno splendido ed eccitante gioco, uno spettacolo da godere minuto per minuto.

Gemelli - La settimana ha buone notizie per voi, soprattutto se operate nel settore della comunicazione o avete un’attività di squadra: il ritmo del lavoro è sostenuto, il giro d’affari vivace, i guadagni soddisfacenti. Forse la precisione e la puntualità non saranno le vostre doti migliori, ma saranno largamente compensate dalla creatività e dalla fantasia. In amore, delinea una situazione più calma rispetto al recente passato. In questa fase tutto dovrebbe andare secondo i vostri desideri, in un clima di serenità e amicizia: l’ottimismo e la benevolenza favoriranno i rapporti, giovando alla sfera affettiva.

Nel lavoro occasioni utili e inattese vi si prospettano: siate pronti a coglierle con tempestività! La seconda metà della settimana, in particolare, si annuncia favorevole.

Cancro - Il Sole di questo periodo vi favorisce e vi dà la grinta per rinnovare l’ambito delle vostre amicizie e darvi idee nuove per entrare a far parte di gruppi nuovi in cui potete conoscere nuovi gruppi interessanti e piacevoli. L’influsso lunare che nei primi giorni vi porrà incertezze finanziarie poi vi condurrà verso città nuove e poi ancora, salvo qualche incomprensione familiare, il 4 e il 5 giugno, verso un weekend emotivamente favorevole. L’attività lavorativa è rivolta ad intraprendere nuovi interessi, nuovi orizzonti in cui la scrittura, in cui sapete essere dei maestri, vi aprirà nuovi campi in cui far valere le vostre capacità; sfruttate le vostre chance in questo settore potreste avere dei risultati eccellenti, soprattutto se con situazioni capaci di amplificare la fortuna.

Nel settore economico i pianeti lasciano un punto interrogativo: se dovrete spendere, lo farete solo per la vostra abitazione.

Previsioni della settimana, l'oroscopo da Leone a Scorpione

Leone - Le previsioni zodiacali della prossima settimana indicano un periodo elettrizzante. Insomma, i prossimi sette giorni si presentano vivacissimi per quanto riguarda la dimensione affettiva della maggior parte di voi: rapida e scattante sarà l’intesa col partner, sia sul piano della comprensione intellettuale che affettiva. Se avete un amore felice in corso vivrete momenti pirotecnici. Flirt, avventure per i single. Da un punto di vista professionale si prevedono risvolti davvero interessanti: potrete contare su una bella vivacità di scambi commerciali, se è questo il vostro settore operativo, ma anche di scambi intellettuali che permetteranno un fervore di idee e di progetti fuori dal comune.

Un po’ di vento nuovo di tanto in tanto fa bene a qualsiasi attività professionale.

Vergine - Interessanti quanto clamorose novità in arrivo. Settimana in generale all’insegna dell’irrequietezza: si prevedono curiosità improvvise che potrebbero sfociare in veri e propri colpi di testa. Le coppie bene assortite vivranno giornate molto vivaci, non mancherà qualche piccola delusione dovuta magari alla distrazione del partner. Più difficoltoso potrebbe essere il periodo per quanti hanno un rapporto pericolante. La settimana lavorativi invece vi chiederà parecchio impegno a fronte di risultati poco appariscenti. Aspettate comunque a lamentarvi: è vero che vi vengono richiesti sforzi extra o straordinari e che tutto ciò passa in silenzio, ma in realtà è proprio il silenzio che torna a vostro vantaggio.

Agite con cautela. Siate chiari, limpidi come l’acqua con i colleghi.

Bilancia - La voglia di evasione vi stuzzica! In amore tutto procede per il meglio nella vostra vita sentimentale, così assicura il pianeta dei buoni sentimenti, Venere. Con la persona amata, saprete essere compagni, amanti, fratelli tutto nello stesso tempo, dando al vostro rapporto di coppia un’ampiezza veramente totale. Per i più irrequieti e per i single non mancherà l’occasione di un’avventura. Nel lavoro il cielo favorisce in modo speciale coloro che lavorano in squadra con altri o hanno dei soci: Mercurio e Marte consentono di stabilire ottime intese e di ottenere appoggi insperati. Anche chi opera alle dipendenze altrui può attendersi un buon periodo.

E’ il momento di emergere sulla massa degli altri colleghi e mostrare tutto il proprio valore.

Scorpione - Sogni d’evasione e voglia di avventura a 360°. In amore, se avete in programma giornate di armonia e tranquillità, mettetevi subito il cuore in pace: ben difficilmente otterrete quello che volete, ma forse qualche turbolenza, qualche batticuore improvviso non vi dispiacerà poi troppo. Del resto, in amore adorate i colpi di scena, senza i quali tutto vi sembra scontato e monotono. Cotte fulminanti per i più giovani. L’attività professionale nel frattempo potrebbe segnare un po’ il passo in questo periodo, qualunque sia la vostra condizione. Un po’ la stanchezza, un po’ le contrarietà, un po’ le difficoltà a comprendersi con gli altri; insomma avete l’impressione che non ne vada bene una.

E allora prendetevela comoda, non accelerate, non aspettatevi risultati di nessun genere.

Oroscopo 30 maggio-5 giugno, previsione settimanale da Sagittario a Pesci

Sagittario - Questa settimana aria di cambiamento. In amore c'è qualcosa di indefinibile che vi induce ad essere più morbidi, a lasciarvi indagare a languide tenerezze, ad ascoltare con meraviglia quei battiti frenetici che all’improvvisi sentite in mezzo al petto. Travolti da insolite emozioni, così si sentiranno molti di voi in questa settimana! Sarà un periodo molto intenso per chi ha un amore segreto. Nel lavoro si prevedono giornate produttive e soddisfacenti per tutti coloro che hanno un’attività professionale indipendente: Mercurio stimolerà la vostra creatività e il vostro fiuto per gli affari.

Avrete idee strabilianti, da impiegare subito con risultati immediati. Se lavorate alle dipendenze altrui avrete belle energie che vi permetteranno di smaltire notevoli moli di lavoro.

Capricorno - Appellatevi al buon senso! In amore, ora che avete una gran voglia di giocare, di scherzare, vi divertirete a fare un po’ i misteriosi con il partner: gettate allusioni oscure, fingete reazioni strane, lanciate l’esca della gelosia, e poi state a vedere cosa succede. Se volete che tutto resti sul piano della schermaglia amorosa stuzzicante, ma tutto sommato innocente, ricordatevi di tenere la mano leggera. Buon periodo per la parte lavorativa. La vostra mente sarà ben sveglia e scalpiterà per trovare nuovi spazi in cui collocare le iniziative più recenti.

Splendide posizioni celesti mettono la maggior parte di voi in una condizione di estrema vivacità mentale e fisica: sarete un vero e proprio vulcano, praticamente incontenibili in quanto a idee nuove che riuscirete a produrre a getto continuo.

Acquario - Sette giorni davvero invidiabili! Da martedì a giovedì è il periodo ideale per una svolta significativa nei rapporti associativi, matrimonio compreso. Poi inizia un weekend davvero molto valido per viaggi, affari e amore. Potrete trascorrerlo a passo di carica, condotto per mano da buoni sentimenti e vitali energie. E se vi dovesse sorgere il dubbio di aver perso i punti di riferimento, eccovi di nuovo affascinanti e sensuali più che mai. Nell’aria c’è desiderio di rinnovamento, ponderato, privo di impulsi che destabilizzano.

Il settore amore ha esigenze ben precise. Venere e Marte aiutano in molte situazioni ed è così che potrete partecipare alla vita a due con un atteggiamento profondo e godereccio. Novità in arrivo per single e non. Il giro di boa di metà settimana invita a migliorare il proprio stile di vita, a prendersi cura di salute e hobby.

Pesci - Le previsioni astrali dal 30 maggio al 5 giugno indica che in molti casi sarete travolti dal romanticismo. Sarà un dolcissimo sogno, inebriante e tenerissimo, l’amore per voi in questo periodo. Venere, in campo come amica sincera, esalterà il vostro naturale fascino rendendo più acute le percezioni e le sensazioni. Se siete in coppia, avrete la sensazione di comunicare con il partner attraverso i moti dell’anima, senza aver bisogno di parole o gesti. Nel lavoro finalmente tutto o quasi gira per il verso giusto, le situazioni prendono slancio, accelerano e i traguardi si cominciano a vedere sempre più vicini; grande merito ha di certo Saturno, nel periodo decisamente in gran vena, che vi rende tenaci, costanti, attenti. Cambiamenti produttivi e novità interessanti si preparano per quanti svolgono una professione indipendente.