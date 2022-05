Arrivano le nuove previsioni astrologiche per tutti i segni zodiacali in vista di una nuova giornata, quella di venerdì 13 maggio 2022.

Di seguito approfondiamo l'Oroscopo del giorno per tutti sul piano sentimentale e professionale.

La prima sestina zodiacale

Ariete: in amore le storie che hanno vissuto delle difficoltà adesso vanno gestite al meglio. Per i single del segno le storie che nascono ora saranno promettenti. Nel lavoro evitate di fare tutto di fretta, gestire tutto con la massima attenzione.

Toro: per i sentimenti è una giornata interessante, dovrete solo a fare un po' di attenzione nelle storie di lunga data.

Nel lavoro, se ci sono delle richieste da fare ora potrete agire, arriveranno maggiori certezze.

Gemelli: a livello sentimentale i single del segno avranno la possibilità di ottenere qualcosa in più, non manca qualche novità. Nel lavoro qualcosa potrebbe non andare come vorreste, ci saranno dei momenti di nervosismo che dovrete gestire.

Cancro: in amore è una fase di maggiore agitazione, le coppie che stanno vivendo delle crisi dovranno stare attente. A livello lavorativo, se è venuto a mancare qualcosa di recente, ora potrete vivere maggiori certezze.

Leone: in amore è una giornata interessante, se dovete prendere delle decisioni agite adesso visto che potrete rimettermi in gioco. Nel lavoro è un momento piuttosto positivo, vi sentite più forti al momento.

Vergine: per i sentimenti è in arrivo un fine settimana che porterà riappacificazioni nelle storie. Se ci sono state delle difficoltà ora si potranno superare. Nel lavoro meglio stare lontani da alcune tensioni.

Previsioni e oroscopo del 13 maggio 2022: la seconda sestina

Bilancia: in amore fate attenzione ad alcune complicazioni che potranno arrivare, alcune persone al momento non risultano affidabili per voi.

Nel lavoro, con Giove in opposizione, è meglio essere cauti, evitate azzardi inappropriati.

Scorpione: a livello amoroso la Luna è nel segno, ma nel complesso ci verrà comunque prudenza in una storia, per alcuni invece non mancheranno delle importanti emozioni. A livello lavorativo arriverà qualcosa di interessante, in particolare per chi ha un'attività in proprio.

Sagittario: a livello amoroso, se qualcosa non va al momento, sarà possibile comunque parlarne con la persona amata. I nuovi incontri sono favoriti visto che Venere nel segno. Nel lavoro quello che parte ora porterà situazioni favorevoli.

Capricorno: per i sentimenti sarebbe meglio evitare azzardi. Gli incontri che avvengono ora potrebbero non convincervi del tutto. Nel lavoro qualcuno è alla ricerca di supporto, in particolare per rimediare a un problema.

Acquario: per i sentimenti le novità del periodo aiutano, le cose vanno meglio rispetto al passato. Attenzione soltanto a non essere troppo distratti. Nel lavoro, se dovete iniziare qualcosa di nuovo, non mancheranno delle novità interessanti.

Pesci: in amore questo fine settimana aiuta, non mancheranno delle occasioni. Nel lavoro i nuovi progetti sono favoriti, siete più convinti di voi.