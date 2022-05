L'Oroscopo di domani è pronto a svelare il probabile andamento rilevato dalle effemeridi nei riguardi della giornata di sabato. In primo piano, quindi, le previsioni zodiacali del 14 maggio 2022, in questa sezione dedicate in esclusiva ai primi sei segni dello zodiaco. Curiosi di sapere quali saranno i simboli astrali baciati dalla fortuna? Il frangente in analisi vede in gran forma i nativi del Leone insieme a quelli dei Gemelli, sottoscritti dalle cinque stelline della buona sorte. Periodo abbastanza positivo anche per coloro del Toro e del Cancro, additati si in giornata positiva ma legata alla solita scontata routine quotidiana: chi ha detto che ciò è male?

Intanto, poco affidabile questo finale di settimana per i nativi dell'Ariete e della Vergine, coppia valutata con le tre stelle dei momenti "sottotono".

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno analizzate nei dettagli dall'oroscopo di domani 14 maggio, segno per segno.

Previsioni zodiacali del 14 maggio, da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★★. L'oroscopo del 14 maggio indica un cielo piuttosto parco di doni. Le occasioni, per il momento, scarseggiano, per questo vi conviene farvi un po’ da parte e far rimbalzare sugli altri le decisioni. Un po’ d’introspezione in generale non farebbe male: analizzarsi interiormente porterà, senz'altro, alla luce soluzioni a ciò che vi preme di più.

In amore, ci saranno delle tensioni con difficoltà nel rapporto con il partner: sarà abbastanza difficile comunicare e farsi comprendere. Le stelle, in aspetto dissonante verso il vostro segno, metteranno in disaccordo il lato emotivo con quello razionale, rovinando alcune fasi della giornata. Single, da un lato vi sentite pieni di energie con il desiderio di affermare le vostre opinioni, dall'altra c'è sempre qualche ostacolo che puntualmente si frappone fra voi e la vostra vita, rendendola pesante.

Nel lavoro, agite con prudenza tenendo gli occhi bene aperti. Attenti a non cacciarvi in situazioni non del tutto chiare.

Toro: ★★★★. La Luna vi carica di nostalgia: anziché crogiolarvi tra i ricordi del passato perché non vi attivate pensando a quante cose belle vi riserva la vita? In campo sentimentale, il cielo positivo vi aiuterà ad esprimervi in maniera chiara e credibile in ogni circostanza.

Così il vostro partner tenderà a fidarsi di voi, perché vi mostrerete onesti e sinceri e soprattutto privi di qualsiasi forma di superbia e arroganza. Single, nell'organizzare la giornata fareste bene a lasciare un margine all'imprevisto, anche perché potrebbe capitarvi una splendida opportunità da cogliere. Non mancherà l'occasione per viaggiare, tanto meno per mettere in cantiere un progetto che potrebbe allargare i vostri orizzonti. Nel lavoro, il momento anche se non proprio ideale per chiedere un aumento di stipendio oppure un incentivo, potrebbe essere efficace: provateci perché lo meritate.

Gemelli: ★★★★★. A gonfie vele sia l'inizio che la fine di questo weekend. In amore, Venere sarà una presenza fortemente benefica capace di addolcire un po' il vostro "bel caratterino", senza però per questo snaturare ciò che siete profondamente.

Il vostro modo di fare sarà seducente e attirerà il partner verso di voi. Sarete pronti ad allontanare ogni forma di rigidità dalla vita sentimentale e il rapporto diventerà solido e promettente. Qualcosa ci dice che in molti non avrete più alcun dubbio riguardo il vostro futuro di coppia. Single, avrete uno scambio a cuore aperto con una persona esperta; questa vi darà proprio il consiglio giusto che potrebbe servire a migliorare alcune falle del vostro carattere. Avete una insopprimibile voglia di sfruttare pienamente il vostro tempo libero? Le persone care che avete accanto senz'altro sapranno consigliarvi. Nel lavoro, riuscirete a sbrogliare matasse burocratiche anche intricate. Con pazienza risolverete velocemente diverse situazioni.

Oroscopo di sabato 14 maggio, da Cancro a Vergine

Cancro: ★★★★. Periodo calmo e tranquillo, tutto sottoposto alla scontata normalità. Per i sentimenti, invece, avrete l'argento vivo addosso. Si susseguiranno idee seguite da azioni altrettanto opportune, con decisioni vincenti. Viaggi da programmare e buoni dialoghi con la persona amata renderanno scorrevole il periodo. Parlerete a cuore aperto dei vostri reciproci sentimenti, senza nessun impaccio. Single, le stelle suggeriscono di mettere ordine attorno a voi, come anche di perfezionare eventuali progetti che vi frullano in testa. Quasi sicuramente nei giorni a venire ne potreste davvero realizzare qualcuno. Fascino magnetico, modi suadenti, grande savoir-faire: questo sabato avete i numeri giusti per comportarvi da veri seduttori.

Approfittatene quindi, nel caso voleste fare colpo su qualcuno di vostra conoscenza. Nel lavoro, sarete talmente attivi che l'attività prenderà un buon ritmo. Riuscirete a portare a termine lavori che normalmente richiedono molto tempo.

Leone: ★★★★★. Periodo ottimo, indicato dall'Astrologia con le cinque stelle della buona fortuna. In amore, vi sentirete finalmente amati e compresi dal partner: è arrivato il momento di fare progetti nuovi e soprattutto di prospettiva concreta. Avrete la sensazione di essere protetti da qualcosa di gradevole: presto potrà realizzarsi. Ultimamente state usufruendo dei favori di una bella congiuntura astrale, il che promette fortuna per tutto quello che riguarda la vita di relazione.

Single, se in questa giornata non aveste voglia di fare qualcosa per gli altri allora fate qualcosa per voi: regalatevi un momento di felicità. In fondo tutto si gioca su equilibri instabili: anche quello che vi sembra incerto, in questo periodo potrebbe non esserlo. Nel lavoro, creativi e socievoli più che mai avrete l'opportunità di avanzare proposte, trovare soluzioni, proporre variazioni.

Vergine: ★★★. L'oroscopo di domani, sabato 14 maggio, in campo sentimentale preannuncia un umore un po' instabile. A causa di stelle inefficaci sarete imperativi e nervosi, con il rischio di trattare male chiunque si azzardi a contraddirvi, ad iniziare dal partner. Non sarà quindi la giornata dell'amore e questo la persona amata lo capirà subito lasciandovi in pace.

Ricordatevi a fine serata di farvi perdonare, magari poi da cosa potrebbe nascere qualcosa di veramente dolce e passionale per entrambi... Single, in questo momento non avete astri contrari ma nemmeno smaccatamente favorevoli: sarete come in un limbo, sospesi tra relax e azione, dovere e piacere e con poca voglia di parlare e tanto meno di agire. Situazione anomala per un segno come il vostro, lo sappiamo. Nel lavoro, qualcuno tenterà di mettervi in difficoltà affidandovi un'attività complessa, che voi poi eseguirete senza alcun problema.

