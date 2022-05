L'Oroscopo della settimana dal 16 al 22 maggio 2022 è pronto a dire la propria in relazione alle giornate da lunedì a domenica. Ad essere analizzati in questo contesto, Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine: ansiosi di dare un nome ai simboli considerati in fase positiva? Bene, diciamo subito che a prevalere su tutti gli altri segni della sestina in oggetto, a questo giro sarà un segno di Aria: curiosi di sapere qual è? Ebbene, l'arrivo del Sole in Gemelli, sabato 21 maggio, offrirà al generoso simbolo astrale notevole supporto sia in ambito della praticità quotidiana che sul piano emozionale.

Riguardo i prossimi transiti lunari, ad aprire il giro nei settori relativi sarà la Luna in Sagittario, da questo lunedì 16 maggio presente in un segno di Fuoco. Il secondo transito interesserà la giornata di mercoledì 18 maggio: alle ore 13:02 del primissimo pomeriggio vedremo entrare la Luna in Capricorno. Una terza fermata infine ci sarà venerdì 20 maggio, precisamente alle ore 14:53 con la presenza della Luna in Acquario. La settimana finalmente potrà ritenersi conclusa con il passaggio della Luna in Pesci prevista proprio per la fine del weekend, ovvero questa domenica 22 maggio.

Passiamo pure a decantare le previsioni astrologiche da lunedì a domenica segno per segno e a svelare le stelline applicate ai singoli giorni della settimana in arrivo.

Astrologia e stelle della settimana per Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete: voto 5. Seppur valutato col voto dell'insufficienza, la settimana porta in sé una bella notizia: la fine del tunnel è vicinissima. Intanto, ancora in affanno sarà parte centrale, tra alti e bassi. Forse state un po' trascurando i rapporti affettivi e, più in generale, la vostra vita privata.

Cambiate il senso di marcia e sforzatevi di ritrovare un equilibrio, prima che le conseguenze si facciano sentire più marcatamente. Non dimenticate che la vita è fatta anche di cuore, leggerezza, divertimento. Se riuscirete a staccare il cervello per un po’, ci saranno miglioramenti su tutti i fronti. Non chiudetevi nel guscio, anzi cercate di mostrarvi più disponibili e chiacchieroni del solito: sarà il modo migliore per creare un’atmosfera favorevole.

Ecco le stelline giornaliere pronte da consultare:

★★★★★ domenica 22 maggio;

★★★★ lunedì 16, martedì 17 e sabato 21;

★★★ mercoledì 18 e venerdì 20;

★★ giovedì 19 maggio.

♉ Toro: voto 6. Si prevede un periodo in media positività, con astri parzialmente favorevoli. Da tenere a mente il quarto e il quinto giorno della settimana, valutati entrambi negativamente. C'è comunque da dire che la fiducia in voi stessi sta aumentando, anche se non deve per nessun motivo sfociare in presunzione: meditate! Per quanto riguarda il lavoro, un eventuale momento di stasi non deve preoccupare, perché non avrà conseguenze. In amore non sarebbe male un maggiore ottimismo: provate a spostare il vostro punto di vista guardando in modo diverso i vostri interlocutori: gli effetti saranno senza dubbio positivi.

La classifica a stelline da lunedì a domenica:

★★★★★ lunedì 16 e martedì 17;

★★★★ mercoledì 18, sabato 21 e domenica 22;

★★★ giovedì 19 maggio;

★★ venerdì 20 maggio.

♊ Gemelli: voto 9. Non c'è che dire, il Sole nel segno porterà un periodo davvero molto efficace. Certamente decisiva la settimana in termini di positività: da sfruttare in modo massiccio la parte centrale e finale del periodo. Cominciate a pensare al weekend, provate ad organizzarlo insieme a persone che hanno su di voi un effetto rasserenante. Non sarebbe male recarsi in un posto che vi permetta di stare a contatto con la natura, respirare aria pulita e riordinare le idee. In amore le cose migliorano, nel senso che state per trovare una chiave che cercate da tempo.

Per quanto riguarda la vita lavorativa, invece, il consiglio è quello di mettere da parte l’orgoglio: fatelo al più presto.

Le stelline quotidiane di competenza dei Gemelli:

sabato 21 maggio (Sole in Gemelli); ★★★★★ martedì 17, venerdì 20 e domenica 22;

★★★★ mercoledì 18 e giovedì 19;

★★★ lunedì 16 maggio.

Oroscopo e stelline settimanali per Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro: voto 6. Settimana abbastanza gestibile. Buono sia la parte iniziale che finale del periodo, con un piccolo distinguo nella zona centrale: martedì e mercoledì massima attenzione! Provate a rilassarvi o perlomeno a organizzare un weekend che vi consenta di farlo. Per quanto riguarda il lavoro, è molto probabile che nel corso della settimana si renda necessario un confronto chiarificatore con chi opera al vostro fianco, in quanto la pensa diversamente da voi.

L’amore sarà accompagnato da un filo d’ansia. Se necessario, prendete in mano la situazione e girate pagina. E pazienza per le conseguenze!

★★★★★ sabato 21 e domenica 22;

★★★★ lunedì 16, giovedì 19 e venerdì 20;

★★★ martedì 17 maggio;

★★ mercoledì 18 maggio.

♌ Leone: voto 6. Periodo in generale poco interessante, valutato con due giornate abbastanza "pesanti", tre discrete e due davvero ottime. Cercate di puntare su quest'ultime per eventuali cose importanti da fare. Non cercate scorciatoie, non negatevi nulla ma evitate di glissare sui problemi: se c’è qualcosa da risolvere, scegliete la strada diretta così vi toglierete il pensiero. Vicino a voi c’è qualcuno disposto a dare un aiuto efficace e soprattutto sincero.

L’amore intanto andrà discretamente bene, i single si muoveranno fra più di un’occasione interessante. Selezionate con estrema attenzione le prossime compagnie.

Togliamo il velo alle stelline messe a preventivo al periodo:

★★★★★ lunedì 16 e mercoledì 18;

★★★★ martedì 17, giovedì 18 e domenica 22;

★★★ venerdì 20 maggio;

★★ sabato 21 maggio.

♍ Vergine: voto 7. I prossimi sette giorni non si prevedono troppo impegnativi. L'oroscopo della settimana 16-22 maggio indica che la "top del giorno", non mancherà di regalare ottime soddisfazioni. Cercate di parlare di meno e prestare maggiore attenzione alle cose di un certo rilievo. Doveste cominciare al più presto col mettere in atto un cambiamento di rotta: soltanto così i rapporti sociali e privati potranno fare quel salto di qualità atteso da tempo.

Quanto al lavoro, è il periodo giusto per progettare una crescita personale, magari coltivare ambizioni, prestando però attenzione che non sfocino però nell’utopia.

Vediamo cosa porteranno di bello le stelle, giorno per giorno:

Top del giorno martedì 17 maggio;

martedì 17 maggio; ★★★★★ mercoledì 18 e giovedì 19;

★★★★ lunedì 16 e venerdì 20;

★★★ sabato 21 maggio;

★★ domenica 22 maggio.

