A grandi passi si avvicina un nuovo fine settimana, sarà il terzo del mese di maggio. Di seguito approfondiamo le previsioni e l'Oroscopo di venerdì 20 maggio 2022 per tutti i segni con le nuove indicazioni e le previsioni in amore e nel lavoro.

La prima sestina zodiacale

Ariete: in amore la giornata risulta in miglioramento nel pomeriggio rispetto alla mattina, per questo motivo dovete vivere al meglio questo momento. Nel lavoro potrebbe non mancare qualche momento di tensione, ultimamente ci sono diverse difficoltà da dover superare.

Toro: per i sentimenti è meglio essere maggiormente tranquilli in questa giornata, in particolare nella prima parte perché sarà migliore.

Nel lavoro, se vi siete sentiti esclusi da un progetto ora potrete riemergere: sono possibili delle ripartenze.

Gemelli: a livello sentimentale le storie che nascono ora possono diventare importanti. La serata sarà positiva. Nel lavoro non mancherà qualche occasione, ma molto dipende dal vostro impegno.

Cancro: in amore meglio rimandare eventuali conflitti, dovrete stare più tranquilli al momento. A livello lavorativo meglio evitare di pensare troppo al passato e guardare al futuro con attenzione.

Leone: in amore un rapporto potrà essere messo in discussione, le stelle al momento non aiutano. Nel lavoro è meglio avere maggiori certezze in vista del futuro.

Vergine: a livello sentimentale i rapporti con gli altri sono favoriti, in particolare per chi ha avuto momenti di difficoltà.

Nel lavoro, se qualcuno è contro di voi, siate cauti in queste ore. Se potete rilassatevi di più.

Previsioni e oroscopo del 20 maggio 2022: la seconda sestina

Bilancia: in amore vi sarà un po' di calo al mattino, ma si recupera nel pomeriggio. Alcune relazioni che stanno vivendo difficoltà potranno rischiare di rompersi. Nel lavoro è meglio agire con calma per evitare momenti stressanti.

Scorpione: per i sentimenti le stelle sono buone, in particolare i single del segno che hanno voglia di mettersi in gioco ora possono avere delle opportunità. La forza non manca. Nel lavoro c'è un recupero importante, ma attenzione alle spese.

Sagittario: a livello sentimentale è una giornata interessante, gestite però al meglio tutte le attività che ci sono da svolgere con la persona amata.

Nel lavoro sarà possibile trovare una soluzione, siete pronti a superare ogni ostacolo.

Capricorno: in amore vi sentite più forti in questo momento e capaci di affrontare qualsiasi difficoltà. A livello lavorativo, se dovete fare dei cambiamenti, è forse meglio pensarci bene, affrontate tutto con maggiore tranquillità.

Acquario: nel livello sentimentale la Luna è nel segno, momento importante per le nuove storie. Nel lavoro prima di prendere decisioni definitive, meglio pensarci bene.

Pesci: in amore è in arrivo un fine settimana che vi permette una ripresa, in particolare se una storia è in via di chiusura. Nel lavoro non manca qualche dubbio da risolvere il visto del futuro.