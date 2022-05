L'Oroscopo della settimana tra lunedì 23 e domenica 29 maggio 2022 sembra offrire aria di positività ai nati sotto al segno dell'Ariete, seguiti a ruota da un Toro su cui non manca il favore di Venere. Momenti interessanti anche per chi è nato sotto al segno zodiacale del Sagittario, pronto ad accogliere una carica energetica non indifferente. Settimana ottimale anche per il segno dei Pesci.

Di seguito approfondiamo l'oroscopo nel dettaglio per ogni segno zodiacale.

L'oroscopo della settimana: da Ariete a Vergine

Ariete - come già anticipato, l'Ariete sarà uno di quei segni zodiacali che vedrà tornare il sereno abbastanza velocemente.

La gioia e la felicità avvolgeranno questa figura sin dai primi giorni della quarta ed ultima settimana del mese di maggio rendendo l'Ariete uno tra i segni zodiacali maggiormente fortunati dell'intero periodo. Condividere i propri successi e le proprie conquiste con le persone amate aiuterà ad assaporare meglio il tutto.

Toro - l'oroscopo dell'ultima settimana del mese in questione, ovvero quella compresa tra lunedì 23 e domenica 29 maggio 2022, non sembra lasciar trasparire nulla di negativo dalle proprie previsioni. Momenti interessanti giungeranno per il segno del Toro, accomunandolo ad un Ariete già di per sé fortunato. Riuscire a trovare qualcosa per cui sorridere non sarà assolutamente complicato, specialmente nei prossimi giorni.

Gemelli - finalmente anche Marte smetterà di remare in direzione contraria ai Gemelli, donandogli il proprio favore e permettendogli di affrontare le prossime giornate a testa alta e senza troppi giri di parole. La fortuna potrebbe sopraggiungere a metà settimana, avvolgendo il segno zodiacale almeno fino all'arrivo dell'ultimo weekend del mese, quello di transizione.

Cancro - anche chi è nato sotto al segno del Cancro, secondo le previsioni dell'oroscopo, potrà finalmente tirare un sospiro di sollievo e cercare di mobilitarsi per riprendere in mano la propria vita. Affidarsi alle attenzioni del partner ed evitare di far nascere discussioni e battibecchi inutili aiuterà a trascorrere nel migliore dei modi l'ultima settimana di maggio.

L'amore ed i sentimenti positivi si faranno sentire.

Leone - nonostante qualche piccolo momento di tensione, coloro nati sotto al segno del Leone avranno la possibilità di mettersi in gioco e trionfare sotto vari punti di vista. Mostrare le proprie capacità agli sguardi attenti permetterà di avvicinarsi a grandi passi al raggiungimento degli obbiettivi prefissati. Mettere da parte l'orgoglio e la gelosia non farà altro che aumentare le probabilità di vincita.

Vergine - buone notizie sopraggiungeranno anche per coloro nati sotto al segno zodiacale della Vergine. Vari sentimenti positivi sopraggiungeranno nel corso delle prossime giornate donando sorrisi sinceri e duraturi che permarranno almeno fino al sopraggiungere del fine settimana.

Un oroscopo prevalentemente positivo e gioioso è quello che si apre agli occhi del segno zodiacale in questione.

Oroscopo settimanale, da Bilancia a Pesci

Bilancia - per chi è nato sotto al segno della Bilancia non sembra essere una settimana poi così decisa. Sopraggiungeranno due tipologie di notizie: una positiva, che porterà il sorriso sulle labbra del segno zodiacale in questione, e duna negativa che potrebbe destabilizzare un po'. Circondarsi di persone fidate e sincere aiuterà a superare eventuali momenti di tristezza. Cercare di trovare una scusa per sorridere aiuterà a mantenere la mente impegnata.

Scorpione - secondo quanto previsto dall'oroscopo, la quarta settimana del mese non sembra essere tra le migliori.

Con alcuni astri in opposizione è consigliabile evitare di prendere decisioni affrettate e riflettere attentamente su quelle che sono le informazioni che perverranno. Accettare i consigli di persone più esperte potrebbe risultare un modo ottimale per ridurre le probabilità di cadere in errore.

Sagittario - stando alle previsioni, anche per il segno del Sagittario sembrano essere in avvicinamento momenti a dir poco interessanti. Che si tratti di una promozione lavorativa od anche solo di un semplice aumento di stipendio, il segno zodiacale in questione riuscirà a palesare uno dei suoi migliori sorrisi all'interno delle varie situazioni. In momenti come questi è bene allontanare le persone negative e piene di gelosia.

Capricorno - con Marte in opposizione, l'oroscopo non può che prevedere il sopraggiungere di qualche nota di stanchezza già dalla giornata di martedì. Riuscire a far conciliare i vari impegni potrebbe non essere semplice, ma grazie al favore di Venere e Mercurio sarà possibile "ritirarsi" all'interno della vita di coppia e affidarsi alle cure del partner e della famiglia. Meglio non fare mosse avventate, almeno in questo periodo.

Acquario - qualche piccolo battibecco potrebbe rendere difficile la comprensione con il partner. Affidarsi all'attesa, stringendo i denti ed evitando di mettere ulteriore legna al fuoco, aiuterà a far trascorrere il più possibile in serenità l'intera settimana. Durante queste prossime giornate sarà consigliato evitare di rivangare argomentazioni ormai passate e, almeno in apparenza, chiuse.

Pesci - l'oroscopo dell'ultima settimana del mese di maggio preannuncia il sopraggiungere di giornate interessanti anche per chi è nato sotto al segno dei Pesci. Circondarsi di amicizie sincere e di persone disposte ad aiutare senza ricevere nulla in cambio servirà ad aumentare non solo l'autostima, ma anche a mostrarsi particolarità interessanti del proprio carattere.