Il mese di maggio sta lentamente arrivando alla sua conclusione. Ancora pochi giorni e arriverà un nuovo periodo per tutti i segni. Di seguito le previsioni e l'Oroscopo del 25 maggio 2022 con le previsioni dall'Ariete ai Pesci.

Ariete: in amore abbiamo diversi pianeti nel segno che vi permetteranno di vivere nuove emozioni, momenti importanti. Nel lavoro, se avete delle questioni in sospeso la settimana vi aiuterà a risolvere tutto quanto c'è di arretrato.

Toro: per i sentimenti, se una storia non sta andando come vorreste potreste anche dire basta.

Per i single del segno invece gli incontri saranno fortunati. Nel lavoro, se ci sono dei progetti difficili da portare avanti potrete anche dire basta. Nel complesso però non manca l'energia.

Gemelli: a livello sentimentale avrete la possibilità di vivere nuove emozioni, guardate al futuro con ottimismo. Nel lavoro attenzione ad alcuni conflitti, meglio affrontare adesso i problemi che portate avanti da tempo.

Cancro: in amore con Venere in opposizione non manca qualche polemica, per questo motivo in giornata meglio non far caso alle provocazioni. A livello lavorativo ci vuole pazienza, al momento i risultati non arrivano.

Leone: per i sentimenti stelle favorevoli, ma meglio lasciare da parte tutte le tensioni.

Nel lavoro le idee che arrivano adesso saranno importanti e con Giove favorevole le cose andranno meglio.

Vergine: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore giornata di recupero, avrete la possibilità di trovare nuovi equilibri. Nel lavoro ci sono diverse cose da fare, non mancano comunque le idee da portare avanti.

Previsioni e oroscopo del 25 maggio 2022: la giornata

Bilancia: a livello sentimentale qualcosa al momento non sta andando, per questo motivo meglio agire solo con attenzione. Nel lavoro momenti di maggiore nervosismo e stanchezza, tutto è da prendere con le pinze.

Scorpione: a livello amoroso Mercurio aiuta a recuperare alcune storie del passato, dovrete però evitare di portare avanti polemiche inutili.

A livello lavorativo potrete ora vivere momenti migliori per un'attività.

Sagittario: per i sentimenti momento interessante per i progetti di coppia, in particolare per quelle storie che vado avanti da tanto tempo. Nel lavoro gli incontri adesso non vanno sottovalutati.

Capricorno: per i sentimenti Luna che porta maggiori momenti di nervosismo, prima di parlare meglio aspettare qualche giorno. Nel lavoro siete alla ricerca di qualcosa di nuovo, in particolare per chi ha fatto delle richieste di recente.

Acquario: a livello sentimentale con la Luna favorevole non mancano delle opportunità. Attenzione solo a non vivere delle tensioni. Nel lavoro potrete ottenere qualcosa in più, gli incontri saranno promettenti.

Pesci: in amore, se qualcosa non va ora avrete la possibilità di parlare e le ultime giornate del mese aiuteranno. Il lavoro fate delle richieste adesso visto che Marte nel segno aiuta.