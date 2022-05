Prende il via l'ultimo giorno del mese di maggio 2022, si conclude così un periodo che ha portato cambiamenti e novità rilevanti per tutti i segni. Vediamo ora cosa succederà dal punto di vista astrologico nel corso della giornata del 31 maggio 2022 a tutti e 12 i segni zodiacali.

La prima sestina

Ariete: in amore è una giornata che vi vede più forti, per questo motivo se alcune storie non vanno potreste anche scegliere di dire basta. Nel lavoro le nuove collaborazioni partono in modo interessante.

Toro: per i sentimenti, se c'è stata una chiusura, avrete comunque la possibilità di recuperare in un rapporto: la giornata è interessante.

Nel lavoro questioni di carattere economico da vedere e gestire al meglio.

Gemelli: a livello sentimentale con la persona giusta si potrà fare di più, sarete infatti più forti nelle prossime ore. Nel lavoro non mancano le buone notizie, nel complesso il periodo è interessante.

Cancro: in amore gestite al meglio quello che arriverà in questa ultima parte del mese, in particolare se ci sono state delle separazioni. A livello lavorativo, se ci sono delle richieste da fare, agite adesso.

Leone: a livello amoroso le stelle sono ancora dalle vostre parte e vi aiuteranno a gestire al meglio i rapporti. Nel lavoro periodo interessante quello che sta per partire, avete la possibilità di dare di più.

Vergine: per i sentimenti nelle ultime ore ci sono state delle incomprensioni, per questo motivo è meglio cercare di superarle.

C'è una buona carica. Nel lavoro qualche buon progetto è in arrivo, recuperate energia.

Previsioni e oroscopo del 31 maggio 2022: la giornata dei segni della seconda sestina

Bilancia: in amore Luna e Sole sono favorevoli, per questo motivo gli incontri per i single saranno favoriti. Nel lavoro c'è la possibilità di recuperare, affrontate tutto quello che arriva con maggiore forza.

Scorpione: in amore la giornata vi vede agitati. Se avete iniziato da poco un rapporto non mancano dei dubbi. Nel lavoro alcune persone potrebbero essere contro di voi, evitati per questo motivo agitazione inutili.

Sagittario: a livello amoroso Luna in opposizione che potrebbe portare alcune difficoltà in questa giornata. Nel lavoro avrete la possibilità di dire come la pensate, in particolare se qualcuno vi ha messo in discussione.

Capricorno: per i sentimenti le coppie che stanno insieme da tanto tempo avranno la possibilità di gestire al meglio i rapporti. Superate le problematiche. Nel lavoro ora vi sentite più forti, non manca la capacità di agire.

Acquario: a livello sentimentale le stelle sono dalla vostra parte e aiutano, ci sarà la possibilità di recuperare. Nel lavoro, se siete in attesa di una novità o di una nuova notizia, da ora qualcosa è in arrivo.

Pesci: in amore qualcuno potrebbe essere contro di voi, ma dall'inizio del nuovo mese le cose andranno meglio. Nel lavoro alcune cose sono da mettere in chiaro, è una giornata non esaltante per tentare un riavvicinamento.