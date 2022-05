L'Oroscopo di domani è pronto a dare un giudizio, positivo o negativo che sia, in merito al possibile andamento riservato dalla situazione astrologica del periodo alla giornata di questo mercoledì. In primo piano le previsioni zodiacali del 1° giugno 2022, nel contesto relative ai primi sei segni dello zodiaco. Domanda: chi di voi non conosce quali segni rientrano nella prima sestina zodiacale? Si spera nessuno, caso contrario ecco il filotto interessato: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Bene, se anche voi rientrate in uno dei sei simbolo astrali appena enunciati allora sarete senz'altro direttamente coinvolti nella lettura di questo oroscopo.

Iniziamo quindi a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno analizzando nei dettagli l'oroscopo di domani 1° giugno, segno per segno.

Previsioni zodiacali del 1° giugno, da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★★★★. L'oroscopo del 1° giugno predice un ottimo inizio mese. In amore, con i pianeti a favore, si preannunciano grandi novità per molti di voi, soprattutto per quello che riguarda la vita a due. Per alcuni potrebbe trattarsi di un trasloco, mentre per altri di un matrimonio dopo una lunga convivenza. In ogni caso tenetevi pronti a trasformare le vostre abitudini che, di sicuro, cambieranno in meglio: pronti per una vita felice. Single, le stelle vi aiuteranno a concretizzare le vostre ispirazioni, a muovervi in modo insolito, servendovi dei suggerimenti ingegnosi o favorendo il desiderio di cambiare qualcosa nella vostra vita.

Giornata adatta a stare in compagnia degli amici più cari, magari a fare vita di società: lasciatevi quindi, coinvolgere in una serie di iniziative, una più stimolante dell'altra. Nel lavoro, le cose si mettono alquanto bene. Potrete contare sulla vostra voglia di fare, perché con delle buone basi, potreste concludere ottimi affari o contratti importanti.

Toro: ★★. In campo sentimentale un cielo grigio vi contrasta, creando malumori nel rapporto di coppia. Pertanto ci potrebbero essere dei venti di guerra nelle relazioni sentimentali, piccole ripicche e tentativi di avere la supremazia l'uno sull'altro. Un po' di maretta non guasta, di tanto in tanto: mette il pepe nella relazione affettiva.

Cercate solo di non esagerare, altrimenti trascorrerete una giornata pessima. Single, rientrati tardi dal lavoro, faticherete a raccogliervi. Se poi vi foste impegnati con gli amici per un appuntamento, disdire all'ultimo non sarà nelle vostre corde perché potrebbero rimanerci male. L'umore comunque non sarà il solito: niente battute, niente risate a ingombravi la mente, ci saranno soltanto una serie di grattacapi che non siete ancora riusciti ad arginare neppure con le più astute strategie. Nel lavoro, la troppa sicurezza potrebbe, in alcuni casi, determinare delle situazioni alterne: frenate la voglia di stravincere e muovetevi con cautela. Accontentavi, anzi valorizzare quello che avete!

Gemelli: ★★★★.

Si preannuncia per molti del segno una giornata di routine. In amore, nel rapporto di coppia, potrete finalmente riscoprire la gioia del dialogo. Vi aspetta abbastanza dolcezza, sia da dare che da ricevere. Prendetevi tutto il tempo possibile per godere con pienezza di questi bei momenti, perché sarà bellissimo questo primo mercoledì del mese di giugno, specie per le emozioni positive che vivrete insieme a chi amate. Single, avrete la voglia di godervi appieno tutta la giornata. Trovate quindi riscontro in opportunità tentatrici alle quali non saprete dire no. In generale le cose andranno positivamente. In giro con gli amici di sempre a divertirvi ma, nonostante la spensieratezza del vostro segno, non potrete imporre a tutti il vostro ritmo, a tratti sostenuto e in altri momenti a rallentatore.

Nel lavoro, giornata interessante: qualche nuova proposta potrebbe rendervi molto attivi.

Oroscopo di mercoledì 1°giugno, da Cancro a Vergine

Cancro: 'top del giorno'. Meglio di così non potevate sperare. Per i sentimenti, la Luna nel vostro segno vi regalerà quello spirito positivo che sta alla base della felicità e vi infonderà l'intraprendenza necessaria per realizzare i vostri desideri, insieme a chi amate. In questo periodo si risveglieranno in voi l'entusiasmo, la fiducia e la voglia di realizzarvi. Grazie alla forte unione con il partner, riuscirete in tutto ciò che vorrete. Single, un mercoledì sorridente ed eccitante busserà alla vostra porta portando fascino, socievolezza, comunicativa e simpatia.

Tra i pianeti positivi, a caricare la fortuna sarà Venere, che vi permetterà di consolidare la stima di cui già godete presso gli altri. L'amore si risveglierà e chi lo cercherà potrà incontrare nuove persone: tra queste, potrebbe esserci la fiamma destinata al "per sempre". Le questioni di lavoro vi assorbono molto: presto gratifiche, incentivi e attestati di stima daranno prova che il tempo è stato ben speso.

Leone: ★★★★★. Bellissima giornata in arrivo. In amore, si prospetta per voi un tripudio di emozioni e di buoni sentimenti. Potrete infatti godere questa giornata lasciando il cuore aperto per ricevere quanto più amore possibile dalla vostra metà. Da oggi in avanti apritevi ai sentimenti, che vi spingeranno a vivere davvero al top le emozioni, con un grande romanticismo.

Da godere questa giornata, per tutte le coppie felici. Single, se lo ritenete opportuno chiudete porte lasciate aperte più per abitudine che per desiderio, e spalancate cuore e mente alle novità. Le stelle infatti, esalteranno i cambiamenti in ogni possibile manifestazione. Questo vi spronerà a vivere quietamente un processo di trasformazione ,facilitato dalle stelle. Nel lavoro, il cielo azzurro suggerisce di portare avanti un progetto considerevole: tenetevi pronti perché una bella sorpresa rimetterà in moto la mente. Le idee saranno importanti e verranno valorizzate.

Vergine: ★★★★. L'oroscopo di domani, mercoledì 1° giugno, vede stabile ma abbastanza buono il periodo. In campo sentimentale, avendo sistemato una faccenda delicata coinvolgente la famiglia d’origine, potrete tuffarvi nell’organizzazione di uno splendido fine settimana.

Note di romanticismo aleggiano già nell’aria, l’incanto dei sensi e un’intesa mentale più ampia si faranno completi e maturi. In alcuni casi, le stelle vi faciliteranno rendendovi molto attenti e perspicaci per tutta la giornata, regalandovi alla fine una serata tranquilla e serena. Single, giornata ideale per stare in movimento, per staccarvi dai luoghi della quotidianità. Non si tratterà di scappare, di evadere ma di allargare il vostro raggio d'azione. Preparatevi a buttare il distintivo da solitari in modo da ottenere quello dell'amore! Nel lavoro, cambierà il vento avviandosi nella giusta direzione. Gli astri vi daranno una buona spinta infondendovi coraggio.

