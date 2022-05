Inizia una nuova settimana per tutti i segni zodiacali, la seconda di questo mese di maggio. Di seguito approfondiamo le previsioni e l'oroscopo del 9 maggio 2022 con le novità e i cambiamenti astrologici in amore e nel lavoro.

La prima sestina zodiacale

Ariete: in amore c'è uno stato di maggiore fortuna in questa giornata, evitate solo di creare polemiche per cose inutili. Nel lavoro sfruttate l'aiuto di qualcuno che è dalla vostra parte, non mancheranno le opportunità.

Toro: per i sentimenti la giornata vede la Luna dissonante, non mancherà qualche ripensamento.

Siate più disponibili nei confronti degli altri. Nel lavoro ci sono alcune questioni di tipo economico da non sottovalutare, attenzione a Saturno contrario.

Gemelli: a livello sentimentale con Giove favorevole non mancano delle novità, il periodo è interessante per voi. Nel lavoro le idee e i nuovi progetti sono favoriti, sfruttate al meglio l'aiuto degli altri.

Cancro: in amore, se state vivendo un momento di sconforto con una persona, ora potrete recuperare, mettendo da parte tutte le difficoltà. A livello lavorativo è un momento di agitazione, in particolare se siete in attesa di risposte.

Leone: per i sentimenti la giornata porta uno stato di energia. Nel lavoro non mancano le novità e, con Giove favorevole, a breve avrete la capacità di superare ogni difficoltà.

Vergine: a livello amoroso ci sarà la possibilità di organizzare qualcosa di interessante, potrete dedicarvi alle persone che vi interessano. Nel lavoro c'è una carica di energia in più, vi sentite più forti al momento.

Previsioni e oroscopo del 9 maggio 2022: la seconda sestina

Bilancia: in amore Luna favorevole, vivrete maggiori emozioni, ma attenzione soltanto a Venere che potrebbe creare fastidi.

Nel lavoro diverse situazioni prenderanno il via, arriveranno nuove soluzioni e nuovi collaborazioni.

Scorpione: per i sentimenti con la Luna in opposizione non mancherà qualche piccolo disagio, è meglio mantenere tutto sotto controllo. Nel lavoro è possibile una crescita rispetto al passato, questo è un periodo interessante.

Sagittario: in amore vi sentite più forti in questo momento e i nuovi incontri saranno interessanti. Evitate solo di pensare ad alcune storie del passato. Nel lavoro non mancano le nuove idee, sono in arrivo novità interessanti a breve.

Capricorno: a livello amoroso, se un rapporto è in crisi, è meglio mantenere tutto sotto controllo, evitate azzardi. Nel lavoro alcuni potrebbero volere dei cambiamenti, ma è meglio riflettere bene prima di agire.

Acquario: per i sentimenti, se durante il weekend qualcosa non è andato bene, ora potrete chiarire. Vivrete un momento di forza nel lavoro, gli spostamenti e i cambiamenti sono favoriti.

Pesci: in amore attenzione a qualche momento che potrete vivere sottotono, se dovete agire meglio farlo adesso. Nel lavoro momento che vi vede sotto pressione, meglio evitare conflitti.