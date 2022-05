Martedì 10 maggio troveremo sul piano astrale la Luna sostare nel segno della Vergine, mentre Urano assieme al Sole risiederanno sui gradi del Toro. Plutone, intanto, proseguirà il domicilio in Capricorno, così come Saturno continuerà la sosta in Acquario. Marte, Giove e Nettuno, invece, permarranno in Pesci come Venere rimarrà stabile nel segno dell'Ariete e Mercurio resterà nell'orbita dei Gemelli.

Oroscopo quotidiano favorevole per Vergine e Pesci, meno entusiasmante per Sagittario e Gemelli.

Sul podio

1° posto Pesci: sagaci. Perspicaci nonché dotati di una sopraffina intelligenza, i nati sotto il segno dei Pesci sapranno, con ogni probabilità, carpire con estrema facilità il momento più idoneo e le parole più adatte alle circostanze per comunicare ciò che gli preme alle persone care.

2° posto Vergine: umore top. Il trigono tra il Luminare femminile e l'astro delle rivoluzioni donerà probabilmente al segno della Vergine la possibilità di trascorrere questo martedì con una ritrovata spensieratezza, mood scanzonato che mancava oramai da svariate settimane all'appello.

3° posto Toro: al centro dell'attenzione. A beneficiare a piene mani degli influssi del parterre planetario saranno, c'è da scommetterci, i liberi professionisti di casa Toro, in quanto riusciranno a calamitare l'attenzione di clienti di spicco e il passaparola li favorirà in maniera esponenziale.

I mezzani

4° posto Leone: finanze top. La risalita economica dovrebbe giungere per i felini in questo giorno primaverile, sebbene tale rimpinguo del bottino monetario sarà soltanto un piccolo assaggio di ciò che accadrà nei prossimi cinque mesi.

5° posto Capricorno: business plan. Martedì durante il quale la seconda e terza decade di casa Capricorno potrebbe essere chiamata a organizzare con estrema precisione il ruolino di attività in programma nei prossimi giorni, così da evitare eventuali errori o dimenticanze.

6° posto Acquario: concilianti. Il quarto segno Fisso, nel corso delle ventiquattro ore in questione, diverrà presumibilmente più flessibile e conciliante con la prole, concedendo agli eredi un allungamento dell'orario del coprifuoco.

7° posto Bilancia: orecchie da mercante. Sgambetti e colpi bassi saranno, purtroppo, da mettere in conto nel luogo di lavoro per il segno d'Aria durante questo martedì. L'antidoto, così da evitare battibecchi e musi lunghi, risiederà semplicemente nel lasciare cuocere le malelingue e i dispettosi nel loro brodo.

8° posto Ariete: acqua in bocca.

Il primo segno zodiacale, durante questo giorno di maggio, potrebbe avvertire la poco piacevole sensazione di non poter dire o fare ciò che realmente sentirebbero di mettere in campo nel ménage amoroso. Un eventuale passo falso in questa giornata, come anche l'11 e il 12 maggio, avrebbe buone possibilità di vanificare il duro lavoro svolto sinora in termini sentimentali.

9° posto Scorpione: piaceri di gola. Un po' per l'insofferenza latente generata dal periodo poco prolifico e un po' per le troppe rinunce culinarie fatte negli ultimi mesi, i nati Scorpione potrebbero concedersi qualche strappo alla regola, anche se il rischio di esagerare con le calorie sarà alto.

Ultime posizioni

10° posto Sagittario: entusiasmo al bando.

Agli arcieri sembrerà probabilmente che il loro martedì sarà come giocare a Jenga senza i tasselli sulla base, in quanto noteranno come ogni loro mossa verrà anticipata o smorzata e ciò ne vanificherà ogni effetto, sancendo anche un repentino calo del loro tono umorale.

11° posto Gemelli: senso di solitudine. Premettendo che la probabile sensazione di solitudine che proveranno sarà soltanto frutto di una loro percezione errata, ai nati Gemelli sembrerà oltremodo reale come lo sarà il desiderio di poter trovare una persona della quale fidarsi a 360°.

12° posto Cancro: burberi. Immusoniti e sovente immersi nei loro pensieri, i nati Cancro potrebbero non essere la migliore compagnia su piazza questo giorno di metà anno e le persone care non perderanno tempo nel rimarcare questo loro atteggiamento burbero.