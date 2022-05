L'oroscopo di lunedì 9 maggio è caratterizzato da tante sorprese. La vita sentimentale, sociale e lavorativa dei segni zodiacali verrà influenzata dal transito dei vari pianeti: ci sarà chi metterà al primo posto l'amore e chi si concentrerà sulla carriera.

Stando alle previsioni astrologiche di domani, il Leone, lo Scorpione e l'Acquario saranno accecati dalla passione verso il partner, mentre il Cancro, la Vergine e il Sagittario si impegneranno al massimo sul lavoro. Il Toro e la Bilancia andranno incontro a situazioni spiacevoli, al contrario dei Gemelli e del Capricorno che saranno molto fortunati.

Approfondiamo ora tutti i dettagli dell'Oroscopo di domani 9 maggio.

Previsioni astrologiche di domani 9 maggio: dall'Ariete al Cancro

Ariete: la giornata di domani non inizierà nel migliore dei modi. Alcune difficoltà potrebbero spingervi a dubitare del vostro talento. Per fortuna il vostro impegno vi metterà sulla strada giusta. Le previsioni astrologiche di domani vi consigliano di dare ascolto all'intuito. Potrebbero esserci delle novità interessanti dal punto di vista sentimentale.

Toro: dovrete far fronte a tutte le vostre capacità per destreggiarvi tra i diversi impegni. Forse, tutto non andrà come desiderato, ma ci saranno ampie possibilità di crescita. Il lavoro si rivelerà un'arma a doppio taglio.

Da una parte vi renderà soddisfatti, ma dall'altra darà vita a una serie di preoccupazioni. Sarà importante prendere le situazioni con più leggerezza.

Gemelli: la situazione sentimentale sarà molto positiva. Potrete contare sull'affetto del partner e sulle sue attenzioni. Investirete molte risorse nel rapporto di coppia. Anche il legame con gli amici si rivelerà fondamentale per voi.

Lotterete per difenderlo e non vi tirerete indietro se ci sarà bisogno di dare il vostro contributo.

Cancro: il lavoro vi riserverà molte sorprese. Cercherete di fare del vostro meglio per farvi notare. Intraprenderete una strada ricca di occasioni, ma non tutte si riveleranno preziose. Dovrete essere in grado di sfruttare tutte le vostre doti, Con la persona amata potrebbero esserci alcune incomprensioni.

Sarà fondamentale risolvere il prima possibile.

Oroscopo di lunedì 9 maggio: dal Leone allo Scorpione

Leone: il rapporto di coppia andrà a gonfie vele. Sarete travolti da una passione sorprendente che vi renderà difficile separarvi dal partner. Sul lavoro, avrete a che fare con situazioni difficili da gestire. Le previsioni astrologiche vi consigliano di tenere duro e di andare avanti per la vostra strada. Non ci sarà bisogno di dare adito a inutili paure.

Vergine: sarete molto dolci nei confronti della vostra famiglia. Cercherete di prendervi cura delle persone care, ma dovrete dedicare tempo anche al lavoro. Dimostrerete di essere in grado di gestire decisioni importanti. Non vi tirerete indietro davanti a nuove proposte, però, sarà essenziale riuscire a conciliare tutti gli aspetti della quotidianità.

Bilancia: il vostro modo di fare potrebbe causarvi dei problemi con il partner e con gli amici. Per loro, non sarà facile immedesimarvi nelle vostre parole. Le previsioni astrologiche vi consigliano di trovare un punto di incontro. Questo vi consentirà di dare una giustificazione ai comportamenti adottati. Il lavoro non andrà per il meglio.

Scorpione: tra voi e il partner si creerà uno splendido feeling. Non ci sarà bisogno di molte parole per capirvi. Vi basterà uno sguardo e tutto sarà chiaro. L'armonia di coppia si rifletterà anche negli altri aspetti della vostra vita. Sarete molto sereni sul lavoro e pronti a partecipare alle iniziative dei vostri amici. Attenzione, però, a non farci coinvolgere in situazioni poco piacevoli.

Previsioni e profili zodiacali del 9 maggio: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: avrete tutte le carte in regola per primeggiare sul posto di lavoro. Vi prenderete le vostre responsabilità, senza delegare ad altri colleghi. Cercherete di far fronte a ogni imprevisto, però, fate attenzione a non sovraccaricarvi troppo. Le previsioni astrologiche di domani vi consigliano di trovare un po' di tempo anche per il relax.

Capricorno: la giornata di domani 9 maggio sarà ricca di opportunità. Vi sentirete carichi di energia e pronti ad affrontare tutto con il sorriso sulle labbra. Potrebbe essere il momento giusto per dedicarvi a nuove attività e per sviluppare talenti nascosti. A breve inizierete a raccogliere i frutti del vostro impegno, soprattutto sul lavoro.

Acquario: il vostro cuore subirà le influenze del partner. Vivrete dei momenti molto intensi. Nonostante i recenti litigi, riuscirete a trovare un modo per lasciarvi tutto alle spalle. La famiglia vi supporterà con tutto il suo affetto e anche gli amici saranno ben lieti di aiutarvi. Attenzione, però, a non dare troppa importanza a questioni che ne sono prive.

Pesci: vi distinguerete per la vostra creatività. Riuscirete sempre a trovare una soluzione alternativa, anche quando la situazione vi apparirà disperata. Avrete molti progetti per il futuro, ma dovrete fare attenzione alle vostre mosse. Eventuali errori, infatti, potrebbero causare un rallentamento del vostro percorso.