Quali sono i presagi degli astri e delle stelle per questa nuova settimana del mese? L'ingresso di Giove in Ariete porta mistero e vivacità in amore, ma anche grande fortuna nel lavoro. L'orgoglio della Bilancia potrebbe metterla in contrasto con gli altri, impedendole di vedere le cose per quelle che in realtà sono. Periodo di successi nel lavoro per i Gemelli. Di seguito l'Oroscopo completo della settimana dal 9 al 15 maggio per tutti i segni.

Previsioni astrologiche settimanali dal 9 al 15 maggio 2022

Ariete: l’ingresso di Giove nel vostro cielo cambia completamente le carte in tavola.

I suoi influssi accompagnati a quelli della Luna portano mistero e vivacità in amore e grande determinazione nel lavoro. Badate alla salute.

Toro: durante questa settimana sarà meglio rivedere le vostre priorità. Concentrarsi sul lavoro non è un male, ma ora sia l’amore che la salute richiedono la vostra completa attenzione. Evitate gli stress e parlate a cuore aperto con il partner per chiarire i vostri sentimenti.

Gemelli: la nuova settimana inizia con successo, soprattutto in ambito professionale. È il momento ideale per candidarsi per una nuova posizione o fare un colloquio. In amore sono giornate fortunate, soprattutto per i single alla ricerca dei nuovi incontri.

Cancro: le prime tre giornate della settimana sono ideali per concludere qualcosa a livello lavorativo.

Firmate, contrattate, vendete. L’amore è piccante. Al contrario nei rapporti familiari potrebbero esserci delle divergenze.

Leone: il consiglio delle stelle per questa settimana è quello di rallentare i ritmi e dedicare maggiori attenzioni al fisico. Sarebbe meglio sottoporsi ad un controllo medico ed iniziare delle cure adeguate alle vostre esigenze.

Vergine: l’oroscopo della settimana consiglia di prepararsi alle novità. Giove in Ariete influisce positivamente sulla vostra vita professionale e sentimentale. Non lasciatevi scappare le nuove occasioni. Figli polemici nel weekend.

Bilancia: l’orgoglio potrebbe impedirvi di vedere la realtà per quella che è e di agire nei vostri interessi.

Non abbiate paura di ammettere gli errori e di tornare sui vostri passi qualora la strada intrapresa si dimostri quella sbagliata.

Scorpione: il vostro intuito non sbaglia, ma per ottenere ciò che volete avete bisogno di trovare i giusti alleati. Non rinunciate al tempo per l’amore e la famiglia. Cercate di far coesistere tutti gli aspetti importanti della vostra vita.

Sagittario: con l’ingresso di Giove in Ariete tutto cambia. In amore arrivano nuove emozioni, soprattutto per chi è alla ricerca dell’anima gemella. Nel lavoro, dopo un inizio mese complicato, ogni tassello torna a suo posto.

Capricorno: una nuova sfida arriva in ambito professionale. Ma a voi le sfide piacciono e affronterete anche questa con grande entusiasmo e determinazione.

Per il fisico è un momento sottotono, scandito da notti insonni e preoccupazioni. Cercate di rilassarvi e dedicare dei momenti alla cura di voi stessi.

Acquario: l’oroscopo della settimana lascia presagire delle giornate sottotono per il segno, agitato da un ritorno dal passato. Probabilmente si tratta di un ex che torna a farsi vivo, rivendicando chissà quale pretesa. Restate fermi nelle vostre opinioni e non lasciatevi condizionare. Bene il lavoro.

Pesci: il consiglio delle stelle per le prossime giornate è quello di andare oltre l’apparenza e cercare di focalizzare la vera faccia delle cose. Per il fisico è un momento sottotono, ma durante il weekend inizia la ripresa.