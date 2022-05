Per la giornata di domani, martedì 3 maggio 2022, l’Oroscopo si presenterà ottimale e decisamente fortunato per due segni in particolare: quello dei Pesci e quello dell’Ariete, la cui costellazione ora sarà illuminata dalla luce di Venere.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per tutti i segni per la giornata di domani.

L’oroscopo di domani: occasioni di amicizia per il segno dei Pesci

1° Pesci: avrete tante occasioni di fare amicizia e instaurare dei legami piuttosto duraturi. Le recenti delusioni al momento non intaccheranno affatto la vostra voglia di condivisione e di essere sempre disponibili.

Secondo l’oroscopo ci sarà una novità sul lavoro.

2° Ariete: l’ingresso del pianeta Venere nella vostra costellazione vi renderà molto più semplice affrontare la giornata di domani, nonostante si presentino alcune sfide difficili. La fortuna si presenterà in modo praticamente inaspettato.

3° Scorpione: si aprirà uno scenario fortunato che vedrà protagonisti i guadagni e la possibilità di avanzare di grado nella vostra carriera, mentre con le questioni amorose ci sarà un giro di vite che porterà voi e il partner a vivere molto più intensamente la vostra storia d’amore.

4° Toro: si aprirà una strada ricca di forti soddisfazioni e di un umore che andrà sempre meglio. Sicuramente avrete ancora qualche ostacolo, ma niente che non possa essere superato con tanta buona volontà e una buona dose di fortuna a vostra disposizione.

Miglioramento per Vergine

5° Gemelli: avrete i presupposti per vivere una giornata alquanto romantica e che potrebbe essere molto produttiva per le questioni da risolvere legate alla sfera familiare. Le questioni finanziarie invece potrebbero portarvi ad essere più inclini a scendere a qualche compromesso.

6° Vergine: avrete un miglioramento lento, ma che potrebbe essere notevole per i giorni successivi.

La fortuna sarà dalla parte del lavoro e dei profitti, senza contare qualche piccolo colpo di fortuna che dovrete assolutamente cogliere per essere sempre sulla cresta dell’onda.

7° Capricorno: avrete ancora qualche pensiero negativo per la testa, ma ora che vi state rialzando dopo un periodo burrascoso, soprattutto in amore, riuscirete a ristabilire un vostro equilibrio e a ridare vitalità alla vostra quotidianità.

8° Leone: ancora qualche rimasuglio di stanchezza delle giornate passate potrebbe mettere seriamente a repentaglio qualche progetto o qualche appuntamento importante. Riprendere in mano la vostra salute fisica sarà sicuramente un ottimo modo per cominciare bene la giornata.

Sacrificio per Acquario

9° Bilancia: in amore attraverserete un periodo decisamente traballante, in cui potrete solamente contare sulle amicizie e sulla famiglia. Accettare consigli in questo momento vi porterà ad avere sempre più successo.

10° Acquario: dovrete fare ancora qualche sacrificio se avete in mente un obiettivo da cui non potete e non volete prescindere e che vorreste raggiungere. Secondo l’oroscopo ora però stressarvi potrebbe non essere una soluzione adatta per il vostro stato psicofisico.

11° Cancro: avrete del malumore dovuto alle questioni di cuore, ma ciò che vi preoccupa di più in questo momento sarà sia l’ambito professionale che quelle legate alle questioni burocratiche, decisamente molto più difficoltose.

12° Sagittario: ci saranno delle opposizioni planetarie che per il momento potrebbero impedirvi di essere al centro dell’attenzione, di essere voi stessi ma soprattutto di impedirvi di andare avanti con i vostri progetti di stampo lavorativo. Arriverà il momento in cui potrete finalmente utilizzare la vostra fortuna.