L'oroscopo del giorno 9 maggio è pronto a rivelare come andrà la giornata di lunedì. In evidenza nel contesto ci sono le previsioni astrologiche di inizio settimana relative a tutti i 12 segni dello zodiaco.

In amore per qualcuno non sarà una giornata esaltante, anche se per altri non mancheranno riscontri piacevoli. Proviamo ad appurare qualcosa di più analizzando il responso astrologico con i consigli dell’Oroscopo del 9 maggio.

Previsioni astrologiche di lunedì 9 maggio, dall'Ariete al Cancro

Ariete - Potete dirvi soddisfatti. Con la Luna di nuovo amica, e forti delle armonie planetarie offerte dal Sole e da Giove, avete molte frecce al vostro arco.

E anche se Mercurio si pone in problematica quadratura dalla Bilancia, non farete fatica a contrastarlo. Nel lavoro la dea bendata, forte dell’ottima disposizione di Giove, potrebbe farvi visita. Perciò tenete gli occhi bene aperti e non distraetevi. In amore invece, pur di sfuggire ad un chiarimento col partner, vi rifugiate nelle piccole incombenze quotidiane convincendovi della loro improcrastinabilità.

Toro - La Luna tra poco abbandona il segno del Leone per trasferirsi in Vergine e voi rimanete spiazzati. Come reagire? Raccogliendo le idee e organizzandovi al meglio. Non indulgete nelle spese eccessive: il vostro conto in banca, in questo momento, non ve lo permette. Nel lavoro, un’idea originale, un po’ fuori dagli schemi, vi suggerisce il modo per uscire da una situazione intricata.

Vi ci buttate a capofitto. In amore la vostra relazione funziona in modo davvero magistrale. È tutto perfetto: l’unico desiderio che avete è che duri così per sempre.

Gemelli - La Luna in Leone già non è il massimo, come se non bastasse il notturno satellite si allea anche con Plutone per complicarvi ulteriormente la vita. Ma, fortunatamente, avete Mercurio dalla vostra, che vi fornisce la lucidità necessaria per cavarvela.

Nel lavoro evitate d’isolarvi e state il più possibile a contatto con i colleghi. Vedrete che la giornata “no” trascorrerà meno peggio del previsto. In amore, tensioni, discussioni immotivate, bronci: poco esaltante l’odierno andazzo riservato dall'astrologia alla vita di coppia. Ma i vostri sono solo fantasmi...

Cancro - Un imprevisto proprio questo lunedì potrebbe scompaginare i vostri piani per i prossimi giorni e, forse, mandare all’aria quella cosa alla quale tenevate molto.

Ma starsene lì a lamentarsi per la sorte poco favorevole non serve a niente. Cercate invece di darvi da fare. Nel lavoro un incontro fuori dall’ambiente di lavoro, del tutto inatteso, ma utilissimo per la crescita della vostra attività. Approfittatene. In amore mentire a voi stessi, convincendovi che la vostra storia funziona come ai vecchi tempi, avrà il solo effetto di peggiorare la situazione.

Oroscopo del giorno 9 maggio, dal Leone allo Scorpione

Leone - Non prendetevela se le mete che vi siete proposti sono troppo al di fuori della vostra portata. Ridimensionare un po’ il tiro non è un dramma. Lasciate stare sogni e chimere: i pianeti vi richiamano alla concretezza e voi dovete obbedire.

Nel lavoro non vi fidate di chi vi offre il proprio aiuto e poi borbottate che dovete fare tutto da soli. Neppure voi sapete bene cosa volete, per cui... In amore, con Venere indifferente e Marte apertamente ostile, in campo affettivo in questi giorni meglio non nutrire troppe aspettative: rimarreste delusi.

Vergine - Con la Luna in Leone e Giove favorevole, siete nella condizione di spirito giusta per affrontare qualsiasi problema. Niente oggi può fermarvi. Nel lavoro tanto buon umore, divertimento e tempo libero: tutto procede come da copione, secondo i vostri desideri. Potete intraprendere progetti ambiziosi, perché in questo momento avete l’appoggio di una persona che crede fortemente nelle vostre potenzialità.

In amore il desiderio di stabilità potrebbe portarvi a bruciare le tappe, pretendendo dalla persona amata un passo che non è ancora pronta a fare. Ragionate bene sul da farsi prima di partire in quarta...

Bilancia - La giornata trascorre a corrente alternata, a causa d’influssi astrali confusi, con l’umore che segue stressanti alti e conseguenti bassi. Il nervosismo è tangibile. Cercate di rimanere con i piedi ben piantati a terra e lasciate stare la costruzione di inutili castelli di sabbia. Nel lavoro non prendetevela con chiunque vi capita a tiro: quando le cose non vanno come dovrebbero, la cosa più sensata è fare un po’ di autocritica. In amore un magico intreccio di romanticismo e sensualità vi farà vivere emozioni inedite e palpitanti.

Abbandonatevi all’onda del sentimento.

Scorpione - La Luna è in Leone e la vita vi sorride. Soluzioni inaspettate, intuizioni geniali, idee originali: prendete la mira e fate centro. Celati tra le pieghe della quotidianità, cogliete rassicuranti segnali che vi guidano verso le mete prefissate. Nel lavoro cercate di impegnarvi a fondo per sfruttare il buon momento e migliorare la vostra posizione sociale. In arrivo avanzamenti e incentivi. In amore volete una storia intensa e appassionata, che vi regali emozioni irripetibili? Ebbene, Venere ve la offre su un piatto d’argento: a voi saperla cogliere.

Previsioni zodiacali di lunedì 9 maggio: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario - Davvero bella, questa benevola Luna leonina, per giunta in sintonia perfetta con Giove.

Approfittatene per concretizzare i vostri progetti. Anche la dea bendata vi è amica, l’ideale per puntare una piccola cifra al Lotto o al tavolo verde. Nel lavoro avanzerete proposte innovative, ma capaci di sposarsi con una notevole concretezza. E raccoglierete i consensi di cui avete bisogno. In amore intanto, la lontananza ha rafforzato un legame che credevate ormai agli sgoccioli. Invece, con grande sorpresa, vi ritrovate a vivere intense emozioni.

Capricorno - Questo lunedì siete davvero molto intraprendenti, pronti a osare un passo azzardato per acquisire autonomia, anche a costo di sconvolgere equilibri preesistenti. Con determinazione difenderete le vostre idee da chi vorrebbe imporvi il proprio punto di vista.

Nel lavoro, guidati da uno spiccato intuito, siete decisi a seguire la vostra strada, riuscendo a risolvere una situazione all’inizio molto problematica. In amore, più precisamente in coppia, meglio non disseppellire vecchie recriminazioni. Guardate al presente e col partner cercate di costruire una relazione solida.

Acquario - Bella e reattiva questa Luna, attualmente posizionata nel segno del Leone. Sotto la spinta di persona poco sensibili invece potreste essere poco lucidi e soggetti a un’impulsività eccessiva. E poi potreste di conseguenza prendere decisioni non ragionate. State attenti. Nel lavoro i pianeti suggeriscono di rinviare le decisioni importanti. Per il momento dovete restare in attesa, aspettando che arrivino tempi migliori.

Riguardo l'amore, i cieli del periodo risultano completamente azzurri per i cuori solitari, che conosceranno storie coinvolgenti e passioni totalizzanti che infiammeranno d’ardore.

Pesci - La giornata di lunedì porta una buona notizia: la Luna ha esaurito la sua problematica opposizione al segno, perciò le tensioni degli ultimi giorni svaniscono. Ma se avete esagerato con le parole, ci vorrà un po’ di tempo per ricomporre relazioni incrinate. Nel lavoro alcuni vostri risultati non vengono messi in discussione, malgrado ciò siete soggetti a frequenti e inspiegabili sbalzi di umore. Cercate di controllarvi. In amore invece potreste trovare rasserenante, persino piacevole, quella routine che di solito denigrate tanto. Il partner si fa in quattro per voi. Problemi di salute non sembrano proprio essercene, quindi appena possibile passeggiate tranquille all'aria aperta.