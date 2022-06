Nella settimana dal 4 al 10 luglio troviamo sul piano astrale la Luna spostarsi dal domicilio della Vergine al segno dello Scorpione, mentre Mercurio viaggerà dai gradi dei Gemelli (dove sosta Venere) all'orbita del Cancro (dove risiede il Sole). Marte, inoltre, cambierà segno passando dall'Ariete (dove staziona Giove) al Toro (dove sostano il Nodo Nord e Urano), nel frattempo Nettuno continuerà il transito in Pesci. Plutone, infine, resterà stabile in Capricorno, così come Saturno continuerà il moto retrogrado in Acquario.

Oroscopo settimanale favorevole per Scorpione e Vergine, meno roseo per Toro e Sagittario.

Sul podio

1° posto Cancro: in crescendo. Eccezion fatta per il controverso 7 luglio, la settimana parrà migliorare col trascorrere dei giorni per i nati sotto il segno del Cancro, soprattutto per ciò che concernerà i rapporti legati alla famiglia originaria. Se lunedì e martedì potrebbero tornare utili ai nativi per comprendere come affrontare una pruriginosa discussione al meglio, nel weekend le loro parole fluiranno spedite e colpiranno nel segno.

2° posto Scorpione: weekend top. Le prime due giornate saranno, con ogni probabilità, da dedicare principalmente alle faccende pratiche e professionale. Mercoledì, giovedì e parte del venerdì, invece, i nati Scorpione potranno concedersi qualche parentesi mondana assieme alle amiche di sempre.

Dalla sera dell'8 luglio in poi, invece, i riflettori sembreranno irradiare il ménage amoroso, col segno Fisso che darà spesso sfoggio della sua innata passionalità.

3° posto Vergine: inizio smart. Da segnare sul calendario del segno Mobile saranno le giornate di lunedì, martedì e mercoledì, durante le quali sarà più facile calamitare lo sguardo di qualche intrigante 'preda' affettiva.

Per fissare un appuntamento con la stessa, invece, sarà bene attendere venerdì, quando charme e carisma non dovrebbero mancare all'appello dei nati Vergine.

I mezzani

4° posto Bilancia: affabili. Il trigono tra la Bianca Signora d'Aria e la Luna nel segno, il quale andrà in onda nelle giornate centrali, potrebbe indurre i nati Bilancia ad assumere un mood più affabile nella cerchia relazionale e maggiormente collaborativo nella sfera professionale.

Facile intuire come tale cambio comportamentale non potrà che rendere decisamente più armoniosa l'atmosfera al lavoro.

5° posto Gemelli: di rendita. Nella giornata di mercoledì sia Marte che Mercurio smetteranno di essere dei fedeli alleati alla corte dei nati Gemelli ma, nonostante ciò, il transito venusiano sui loro gradi e le felici soste lunari che chiuderanno la settimana permetteranno al segno d'Aria di vivere di rendita. Sebbene le frequenze planetarie diverranno meno fluide dal 6 luglio, i nativi conserveranno i favori del parterre astrale per ciò che concernerà le entrate monetarie e la sfera sentimentale.

6° posto Pesci: viaggi. Se nella prima parte della settimana ci sarà probabilmente da faticare parecchio per il dodicesimo segno zodiacale, quest'ultimo potrebbero trovare la propria oasi rigenerativa dal tardo pomeriggio di venerdì in poi.

Durante questo periodo, difatti, i nati Pesci avranno buone chance di organizzare una breve gita fuori porta a sfondo romantico.

7° posto Leone: raddrizzare il tiro. Magari non sarà tra le settimane più entusiasmanti dell'anno per i felini ma avrà ottime possibilità di risultare utile agli stessi per scorgere dei dettagli controproducenti in un progetto professionale o pratico, così da raddrizzare in tempo il tiro ed evitare ulteriori dispersioni finanziarie. Mercoledì e giovedì saranno le giornate dove la lucidità delle prime due decadi sarà alle stelle, mentre il radar del terzo decano sarà attivo venerdì.

8° posto Ariete: umore altalenante. Il primo segno zodiacale parrà viaggiare sulle montagne russe in questi sette giorni, soprattutto nelle giornate centrali, in quanto il loro tono umorale risentirà non poco dello spostamento del Messaggero degli Dei nonché del quadrato dei Luminari.

A causa di tale probabile umore ballerino, il segno di Fuoco farebbe bene a non prendere decisioni impulsive e nemmeno a intavolare discussioni animate con chi non gli andrà a genio.

9° posto Capricorno: relax. La resistenza fisica del segno Cardinale sarà, c'è da scommetterci, messa a dura prova almeno sino a venerdì, specialmente nella sfera domestica dove qualche opera manutentiva andrà a sommarsi alle solite attività quotidiane. In soccorso dei nati Capricorno arriverà fortunatamente il weekend, due giornate dove potranno rilassarsi come meritano in vista della settimana dall'11 al 17 luglio che si prospetta ricca di soddisfazioni.

Ultime posizioni

10° posto Toro: nervosi. Il leitmotiv di casa Toro in questi sette giorni potrebbe essere il nervosismo, il quale renderà il segno di Terra burbero e a tratti indisponente anche con chi si rapporterà a lui con le migliori intenzioni.

Leggermente meno ostiche le effemeridi per il primo decano nativo a partire da mercoledì, quando la loro voglia di rimboccarsi le maniche non mancherà di certo.

11° posto Sagittario: amore flop. Semaforo acceso sul rosso per il fronte amoroso dei nati Sagittario, specialmente da martedì a venerdì, in quanto la dolce metà potrebbe accusarli di dedicare troppo tempo al lavoro e agli amici a discapito della coppia. Per uscire 'indenni' da tale diatriba dialettica, sarà meglio che il segno Mobile ammetta le proprie colpe e si cosparga il capo di cenere perché se dovesse rispondere per le rime rischierebbe di incrinare irrimediabilmente il rapporto col partner.

12° posto Acquario: svogliati. Complice lo scarno bottino energetico, soprattutto dal 6 luglio in poi, e le ultime sfide relazionali con le quali hanno dovuto fare i conti, i nati Acquario avranno ottime chance di non avere granché voglia di faticare in questa settimana. Le attività professionali, il fai da te casalingo e nemmeno gli hobby prediletti parranno coinvolgere il terzo segno d'Aria come al solito.