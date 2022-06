L'Oroscopo di domani è pronto a dare indicazioni utili riguardo la giornata di venerdì. In primo piano le previsioni zodiacali del 1° luglio 2022 relative all'inizio del nuovo mese, con i primi sei segni dello zodiaco pronti ad essere valutati. In programma per quanto riguarda i nuovi transiti astrali, il passaggio della Luna in Leone nella primissima mattinata di venerdì promette di dare una vigorosa spinta a quei rapporti sentimentali con problemi da risolvere. Assolutamente "no problem" nel periodo per gli amici nativi dell'Ariete nonché della Vergine, entrambi considerati in giornata da cinque stelle.

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno analizzate nei dettagli dall'oroscopo di domani 1° luglio, segno per segno.

Venerdì 1° luglio, l'oroscopo su lavoro e amore

Ariete: ★★★★★. L'oroscopo del 1° luglio vede una vita sociale senza problemi. Periodo d'oro anche per le amicizie, in grado di riempire la giornata più del solito con stimoli coinvolgenti. Allontanate comunque i pettegoli e i polemici. In amore, le stelle vi regaleranno sicurezza e tranquillità: potrete così trascorrere questa giornata in armonia con la persona compagna di vita. Soprattutto in serata vi sentirete al settimo cielo grazie al partner: esaudirà tutti i vostri desideri e gli astri vi renderanno più spigliati e disinvolti.

Sarà questa l’occasione perfetta per regalarsi una serata magnifica da trascorrere con chi si ama. Single, nelle amicizie vedrete accadere fatti inattesi e piacevoli, anche grazie al vostro modo di fare intelligente e garbato. State in mezzo alla gente, approfittate per fare nuove conoscenze. Percepire le sensazioni e gli stati d'animo delle persone che vi girano intorno vi sarà molto facile.

Saper riportare un pieno accordo tra ragione e sentimento renderà la vostra vita migliore. Nel lavoro, con astri positivi ed energie al top sarete presi da grande zelo e vi getterete nelle solite attività senza risparmiarvi, con successo e guadagni.

Toro: ★★★★. In campo sentimentale gli astri vi spingeranno ad essere più decisi e precisi.

Allora non tenetevi tutto dentro, parlate con il vostro partner, soprattutto se c’è qualcosa che vi dà fastidio. Il cielo del periodo favorirà uno straordinario fermento nel rapporto, che si prospetta più dinamico del solito. E se state per iniziare una convivenza, potrete contare sull'appoggio delle stelle che faciliteranno la convivenza. Così' il motivo conduttore del periodo potrebbe essere il buon dialogo, il che vi permetterà di approfondire, estendere e migliorare l'intesa con la persona amata. Single, gli astri vi proteggono: vuol dire che una vostra preoccupazione presto si rivelerà eccessiva, se non addirittura infondata. Una nuova amicizia vi attirerà in una divertente schermaglia: agite in modo da non lasciare troppi cuori infranti!

Alcuni di voi potrebbero raggiungere un traguardo importante, altri entreranno in contatto con persone e ambienti nuovi, diversi dai soliti. Nel lavoro, l'impegno e la costanza saranno finalmente premiati. Riceverete gratificazioni importanti con ottime soddisfazioni.

Gemelli: ★★. Partirà al rallentatore il mese di luglio. In amore, quando come adesso le cose non girano, gli sforzi servono a ben poco; fatevene una ragione e limitate al minimo i danni. Insolitamente vi lasciate fuorviare dalle emozioni con il risultato di perdere completamente la bussola. Un'aria capricciosa aleggia sul rapporto di coppia: vi sentite imprigionati a doppia mandata nel trantran quotidiano, mentre vorreste essere lontani, magari in una zona balneare, a crogiolarsi al sole.

Single, potrebbe essere poco appagante, anche per mancanza di tempo, la vostra vita sentimentale. Sarà però assolutamente vietato appendere la speranza al chiodo, rassegnandovi a un'esistenza senza amore. E' la ruota della vita: ieri credevate di essere baciati dalla fortuna, oggi invece rimuginate sui vostri mille e un errore; occasioni perdute per mancanza di coraggio, per pigrizia o altro. Nel lavoro l'energia non manca, ma avrete poca voglia di impegnarvi. Non è che sia un male, a meno che non abbiate scadenze da rispettare.

Oroscopo 1° luglio, previsioni astrali sull'inizio del mese

Cancro: ★★★★. Non siate modesti: dimostrate a chi conta le vostre qualità e capacità. L’eccessiva discrezione a volte può essere controproducente.

Per i sentimenti, Venere acuisce tutte le vostre percezioni, così ogni dettaglio andrà al suo posto e avrete la possibilità di prendere in mano la situazione nella vostra vita a due. La vita coppia attraverserà una fase delicatamente esplosiva, carica di brividi e di passione, così la giornata sarà tumultuosamente eccitante sotto le lenzuola... Single, l'asso nella manica sarà la ricerca di nuovi stimoli, nuovi orizzonti che non vi possano imprigionare nella solita odiata routine quotidiana. Agite dunque con forza, grinta e tanta determinazione, perché gli astri sono pronti a sorridervi. Sotto la loro benevola luce tornerete a occuparvi di certe faccende che negli ultimi giorni avete dovuto trascurare.

Nel lavoro, il dialogo sarà fondamentale per motivare le vostre scelte. Con buone argomentazioni risulterete convincenti e preparati.

Leone: 'top del giorno'. In amore, disponibili, attenti e generosi verso la vostra dolce metà. Rimarrete in ascolto pazienti per un problema familiare, dando poi la giusta dritta per una risoluzione concreta. Il vostro costante buon senso con la praticità daranno enormi soddisfazioni alla persona che avete accanto. Venere vi donerà un fascino notevole, tanto da far cadere ai piedi il vostro partner. Single, nell'ultima parte della giornata la Luna nel segno avrà per voi molti riguardi, molte attenzioni. Parlerà infatti di viaggi e di vacanze, ma anche di cultura, argomenti nuovi da approfondire con gli amici più stretti.

Avrete la tenacia per riuscire in un progetto iniziato da poco: il cambiamento sarà necessario se volete avere delle nuove opportunità su cui puntare. Nel lavoro, giorno positivo per gli stakanovisti, i superattivi, quelli dotati di notevole forza di volontà: riuscirete a imporvi ottenendo risultati gratificanti.

Vergine: ★★★★★. L'oroscopo di domani, venerdì 1° luglio, indica splendida la partenza del nuovo mese. In campo sentimentale si preannuncia massima positività. Qualsiasi fossero i vostri piani per la giornata in analisi, fate in modo che tutto sia perfetto e che niente possa urtare il vostro entusiasmo. La vostra metà vi sarà molto vicina in particolare durante la seconda parte della giornata, proprio quando darete il meglio di voi e sarete al vostro massimo splendore.

Single, sarà necessario un rinnovamento delle vostre abitudini di vita. Il momento è quello giusto per organizzare le vacanze per il prossimo mese, prendere decisioni, pianificare alcune spese. I movimenti dei pianeti vi trasmetteranno un grande fascino, sarete più disponibili al dialogo e di troverete un motivo in più, per sorridere ai nuovi pretendenti. Nel lavoro, l'ottimismo sarà la vostra arma vincente, con la quale ritroverete la voglia di agire, creare e progettare.

