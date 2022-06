Sabato 2 e domenica 3 luglio troveremo sul piano astrologico la Luna sostare sui gradi del Leone, nel frattempo il Sole risiederà nell'orbita del Cancro. Venere assieme a Mercurio, intanto, resteranno stabili nel domicilio dei Gemelli, così come il Nodo Nord insieme a Urano proseguiranno la sosta in Toro. Giove e Marte, infine, permarranno nel segno dell'Ariete come Saturno rimarrà in Acquario e Plutone continuerà a stazionare nel segno del Capricorno.

Oroscopo del weekend favorevole per Ariete e Pesci, meno entusiasmante per Acquario e Sagittario.

Sul podio

1° posto Ariete: lavoro top. Il fine settimana professionale di casa Ariete parrà scorrere liscio come l'olio, coi nativi che potranno presumibilmente anche togliersi qualche piccola soddisfazione con un parigrado o un superiore al grido di "Te l'avevo detto".

2° posto Pesci: finanze in risalita. Le paturnie economiche con le quali ha dovuto fare i conti il dodicesimo segno zodiacale, soprattutto il primo decano, nelle ultime settimane sembreranno sciogliersi come neve al sole dal tardo pomeriggio di sabato in poi. Il capo potrebbe pagargli gli straordinari arretrati oppure un parente restituirgli un prestito, così i nativi riusciranno a vedere la luce anche in campo monetario.

3° posto Gemelli: stacanovisti.

Inarrestabili e ambiziosi, i nati sotto il segno dei Gemelli vivranno queste due giornate, specialmente domenica, con la voglia di non essere secondi a nessuno nel mondo professionale. Se ci sarà da faticare qualche ora in più, difatti, il segno Mobile non si tirerà di certo indietro e ciò gli permetterà di arrivare sempre più vicino alle mete prefisse.

I mezzani

4° posto Leone: flessibili. Alcuni rapporti relazionali, oramai da più di due anni, stanno mettendo a dura prova la resistenza mentale dei felini ma, grazie al sestile tra il Luminare femminile e la Bianca Signora, in questo weekend i nativi riusciranno probabilmente a divenire più concilianti verso gli stessi.

5° posto Toro: voglia di coccole.

Le prime due decadi di casa Toro, nel corso di queste quarantotto ore, potrebbero non far segreto della loro voglia di lasciarsi trasportare dai piaceri dell'amore. Più che trattarsi di focosità nell'alcova, però, il segno Fisso parrà nutrire un viscerale bisogno di coccole da parte della dolce metà.

6° posto Scorpione: attenti ai dettagli. Ogni particolare, anche il più minuzioso e all'apparenza impercettibile, difficilmente sfuggirà al radar cerebrale dei nati sotto il segno dello Scorpione in queste due giornate d'inizio mese. L'unica controindicazione di tali spiccate doti percettive sarà la produzione incessante di elucubrazioni mentali che produrrà nei nativi.

7° posto Cancro: shopping.

Weekend dove i nati Cancro saranno chiamati, volente o nolente, all'acquisto di un elettrodomestico per il refrigerio casalingo o per la produzione di cibi prettamente estivi, come ad esempio un climatizzatore, un ventilatore oppure una gelatiera.

8° posto Capricorno: dimenticanze. La quadratura Plutone-Marte sommata all'opposizione del Luminare giallo potrebbe rendere i nati Capricorno inclini a qualche dimenticanza di matrice burocratica. Per evitare di incorrere in more o sanzioni di sorta, il segno Cardinale farebbe bene a controllare più volte documenti e scadenze.

9° posto Vergine: fiacchi. La conclusione della settimana vedrà, c'è da scommetterci, i nati Vergine alle prese con una fiacchezza figlia delle molteplici energie spese nei giorni precedenti sia al lavoro che nel nido domestico.

Per evitare di stressarsi ulteriormente, il segno Mobile farebbe meglio a dedicarsi esclusivamente alle attività urgenti, rimandando coscienziosamente tutto il resto a data da destinarsi.

Ultime posizioni

10° posto Sagittario: perplessi. L'ambiguo atteggiamento dell'amato bene non passerà inosservato agli occhi degli arcieri, specialmente della terza decade che inizierà presumibilmente a sospettare che il partner la stia tradendo o sia il procinto di farlo. Quando il weekend sarà agli sgoccioli, fortunatamente il segno di Fuoco si renderà conto di aver preso lucciole per lanterne e un placido sorriso tornerà ad illuminare il suo volto.

11° posto Acquario: nodi al pettine. Se il fine settimana di casa Acquario fosse un film sarebbe senz'altro "Resa dei conti", pellicola del 2011 di Steven Soderbergh, in quanto il segno Fisso sarà chiamato a barcamenarsi tra accuse subite ed eventuali manchevolezze messe in campo ultimamente al lavoro.

I nodi, quindi, verranno probabilmente al pettine e i nativi farebbero bene a spiegare le loro motivazioni bandendo arroganza e saccenteria.

12° posto Bilancia: permalosi. L'opposizione gioviale unita alla quadratura solare potrebbero rendere insolitamente permalosi i nati Bilancia in queste due giornate di luglio, col segno d'Aria che risponderà a tono a ogni persona che penserà gli stia dando contro.