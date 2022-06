Inizia una nuova settimana di giugno e l'Oroscopo, come al solito, rende noto ciò che hanno in serbo le stelle per i dodici segni zodiacali. Che tipo di settimana sarà a livello amoroso, lavorativo e salutare? Secondo le stelle, si prospetta una settimana vantaggiosa per i nati in Cancro che hanno un’attività indipendente e tranquilla per i nativi della Bilancia. Con questa piccola anticipazione, andiamo a leggere le previsioni astrologiche per la settimana che va da lunedì 6 a domenica 12 giugno.

Oroscopo e previsioni settimanali fino al 12 giugno: da Ariete a Cancro

Ariete – In amore in questo periodo apparite infastiditi. Le stelle consigliano di sfogare la rabbia repressa in maniera più costruttiva e di aiutare il partner a risolvere i problemi. Siate più collaborativi, comprensivi e comunicativi con le persone che amate. In campo lavorativo settimana instabile, soprattutto per coloro che devono portare a termine un affare. Con la lucidità è possibile risolvere le varie questioni. In salute non siete al top della forma, è il caso di curare di più il vostro aspetto fisico.

Toro – In campo amoroso gli eterni indecisi devono assolutamente recuperare tutto ciò che non hanno fatto negli ultimi mesi.

Invece, coloro che non hanno avuto questi problemi vivranno un amore in santa pace. L’oroscopo consiglia ai futuri sposi di non portarsi troppi scheletri nell’armadio. Sul fronte del lavoro non sopportate la monotonia, questa è la ragione che vi spinge a trovare nuove collaborazioni. Se invece il vostro lavoro è poco gratificante, allora dovrete impegnarvi per trovarne uno più soddisfacente.

Sotto il profilo della salute trovate un modo per accelerare il vostro metabolismo e perdere peso in maniera naturale, e senza sforzi sovrumani.

Gemelli – Sul fronte dell’amore per alcuni sarà una settimana positiva, per gli altri invece sarà negativa. Non create fraintendimenti anche dove non ci sono, lasciate perdere alcune questioni materiali e date vita a qualcosa di nuovo insieme alla persona amata.

Sotto il profilo lavorativo, se di recente avete avuto dei problemi con un collega, questa è la settimana adatta per risolverli. In salute le cure che partono in questo periodo portano miglioramenti e vantaggi.

Cancro – Sotto il profilo amoroso siete affettuosi e disponibili con chiunque, in particolare con il partner. Le stelle di questa settimana vi regalano momenti particolari e intensi con la persona che amate. I single snobbati da una persona, che avevano adocchiato negli ultimi tempi, si faranno forza e si metteranno alla ricerca dell’anima gemella. Sul fronte lavoro è una settimana vantaggiosa per chi ha un’attività autonoma, sfruttate le opportunità che arrivano in questi giorni e presto otterrete successi.

I guadagni sono buoni, ma è sempre un bene risparmiare. In salute l’energia non vi manca.

Previsioni settimanali dal 6 al 12 giugno: da Leone a Scorpione

Leone – In amore è la vostra settimana, le stelle sono dalla vostra parte e fanno il tifo per voi. C’è chi getta il passato alle spalle e si rifà una vita, e chi decide di fare il grande passo con la persona amata. Sotto il profilo lavorativo si prospetta un periodo facile, non sempre però potrà andarvi bene, in quanto la fortuna gira e potreste beccarvi il giro sbagliato. Per cui la prudenza non è mai troppa. In salute siete uno dei pochi segni che non riconoscono la parola fatica.

Vergine – Sotto il profilo amoroso cielo molto movimentato, avrete un bel da fare.

Alcuni transiti planetari sono favorevoli quindi, qualsiasi sia la vostra condizione sentimentale, ve la caverete alla grande. I single hanno voglia di sperimentare, conoscere gente nuova e buttarsi in nuove avventure. Sul fronte del lavoro siete abili nell’intravedere le opportunità che sfuggono agli altri. Anche i giovani disoccupati si metteranno in marcia per trovare un lavoro ben retribuito. Sotto il profilo della salute non è una settimana semplice, ma riuscirete a resistere, sia fisicamente che psicologicamente.

Bilancia – In ambito amoroso non è una settimana tranquilla, in quanto potreste trovarvi al centro di situazioni davvero ambigue, che in un modo o nell’altro risolverete al più presto.

I single non devono sottrarsi a certi appuntamenti chiarificatori. Sotto il profilo lavorativo dovete rendere chiare le vostre idee prima di dare dei consigli ai vostri clienti. Finanziariamente dovete ancora attendere momenti fruttuosi per azzardare determinati tipi di spese. In salute alcune giornate sono stressanti e portano preoccupazioni. Buona la forma fisica.

Scorpione – Nel settore amoroso in questa settimana siete particolarmente suscettibili e per colpa delle dicerie potreste perdere fiducia nel vostro partner. L’oroscopo consiglia di testare prima la veridicità dei pettegolezzi, affrontando il partner e poi successivamente prendere la decisione in merito alla relazione amorosa. In ambito lavorativo, se lavorate in un ambiente affollato, cercate di non pensare a voce alta cose sgradevoli sul conto di qualcuno.

Se invece il vostro è un lavoro solitario, allora avrete tempo per metabolizzare il vostro umore. In salute per via del nervoso diventerete aggressivi. Per scaricare la tensione fate lunghe passeggiate in mezzo alla natura, lontano da smog e traffico di città.

La settimana 6-12 giugno secondo l'oroscopo: da Sagittario a Pesci

Sagittario – In amore è una settimana non proprio al top, ma alcune giornate regalano tanto divertimento e momenti memorabili. L'umore sarà buono, ma le persone che vi circondano non sempre apprezzeranno il vostro spirito. Non fatevi prendere dallo sconforto, si tratta di momenti passeggeri e quando ci ripenserete ci riderete sopra. In campo lavorativo dovete curare di più il progetto in corso e proseguire sulla vostra strada.

Avete molta adrenalina dentro di voi, ma in alcune giornate la userete in maniera errata. In salute curate la pelle e seguite il consiglio del vostro medico curante.

Capricorno – Nel settore amoroso avete voglia di trasgressione in questa settimana. Le storie a doppio binario sono destinate a morire, quindi se siete tentati sapete benissimo a cosa andrete incontro. Coloro che preferiscono vivere amori brevi e senza impegni, non avranno difficoltà nel frequentare più di una persona. In campo lavorativo è il momento di mettere in mostra i vostri talenti e di farvi conoscere da tutti. Gli imprenditori svilupperanno alcune idee che nel passato potevano sembrare rischiose. In salute in questa settimana vi riprendete alla grande, attenzione però a qualche disturbo fisico o a un’allergia.

Acquario – L’amore potrebbe essere il vostro punto forte in questa settimana, soprattutto perché ritroverete quello spirito passionale che vi contraddistingue. Le coppie ritrovano la voglia di divertirsi e di fare evolvere il rapporto. I cuori solitari, che non hanno nessuna voglia di impegnarsi in una relazione, troveranno pane per i loro denti. Sotto il profilo lavorativo questo periodo porta cambiamenti, ritrovate l’entusiasmo e la voglia di fare tante cose. L’energia non vi manca, tuttavia avete ancora qualche strascico che vi farà compagnia nei primi giorni della settimana. In salute attenzione a qualche fastidio fisico e cercate di dormire qualche ora in più.

Pesci – Sotto il profilo amoroso non è un periodo roseo per molti nati in Pesci.

Le coppie più affiatate non hanno problemi a portare avanti i progetti, invece le coppie appena nate hanno difficoltà di comunicazione. I single non hanno tempo per trovare l’anima gemella, perché preferiscono occuparsi di se stessi, del lavoro o dello studio. Anche sul fronte professionale ci sono delle difficoltà, soprattutto a livello relazionale. Il pessimo umore potrebbe colpire, la vostra presunzione è mal tollerato dai colleghi, dai superiori e dai clienti. In salute mantenetevi leggeri e svagate mente e spirito con attività poco impegnative, come le passeggiate all’aria aperta.