L'oroscopo di lunedì 6 giorno ha in serbo una giornata ricca di novità. Le previsioni astrali si concentrano sulla vita sentimentale, lavorativa e sociale dei segni zodiacali. La fortuna è dalla parte degli audaci, ma gli astri hanno un forte impatto sulle decisioni di ciascuno.

Sagittario, Leone e Acquario ricoprono i primi posti della classifica grazie alla loro intraprendenza. Gemelli, Capricorno e Toro possono contare sul favore delle stelle, ma è necessario qualche piccolo sforzo in più per ottenere il risultato desiderato. Pesci, Vergine, Cancro lottano per far emergere tutto il loro potenziale, mentre Bilancia, Ariete e Scorpione devono arrendersi al destino riservato dalle stelle.

Ecco tutti i dettagli dell'Oroscopo del 6 giugno con i rispettivi voti.

Previsioni zodiacali di lunedì 6 giugno: dall'Ariete al Cancro

Ariete: alcuni equilibri si spezzeranno. Determinati eventi vi faranno sentire inadeguati, ma non sarà colpa vostra. Potrebbe aiutarvi adottare un atteggiamento più positivo. Le previsioni zodiacali vi consigliano di darvi il giusto tempo per adattarvi alle circostanze. Rinunciare a qualcosa di importante, infatti, non sarà la giusta decisione. Prima di tutto vagliate qualsiasi possibilità. Le opinioni degli amici vi aiuteranno a osservare le cose da un nuovo punto di vista. Voto 5.

Toro: le vostre capacità vi consentiranno di guardare oltre gli ostacoli posti sul cammino.

Avrete tutte le carte in regola per performance da capogiro, ma non vorrete percorrere la strada da soli. Vi circonderete di persone affini al vostro carattere. Altruismo, gentilezza e tenacia saranno le caratteristiche che preferirete trovare negli altri. La giornata sarà costellata di sorprese imprevedibili, non tutte però condurranno al risultato desiderato.

L'importante sarà non lasciarsi trascinare da situazioni più grandi di voi. Voto 7.5.

Gemelli: le stelle saranno generose nei confronti del vostro segno, ma non troppo. Non vi sottrarranno quel pizzico di sfida in più necessaria a mordere la vita in tutti i suoi aspetti. Sarete molto legati al vostro lavoro, soprattutto dopo i recenti sviluppi.

Il successo raggiunto, purtroppo, causerà l'invidia di alcuni colleghi. Le previsioni zodiacali del 6 giugno vi consigliano caldamente di porgere l'altra guancia. Una reazione spropositata potrebbe avere conseguenze inaspettate sulla vostra serenità interiore. Voto 8.

Cancro: questa giornata sarà al di sotto delle aspettative. Nonostante questo andrete incontro alle difficoltà in cui vi imbatterete. Non prenderete in considerazione l'idea di fuggire perché non è da voi. Vi appoggerete sull'affetto delle persone care. Il partner e gli amici saranno lieti di darvi una mano, ma sarà la famiglia a donarvi il miglior supporto emotivo. Le loro parole, nate dal profondo del cuore, vi faranno aprire gli occhi.

Sarà un'illuminazione importante, che vi guiderà nelle scelte dell'imminente futuro. Voto 6.

Previsioni astrali e voti del 6 giugno: dal Leone allo Scorpione

Leone: l'intensità dei vostri sentimenti vi coglierà del tutto impreparati. L'amore profumerà l'aria con i suoi petali infuocati. Il partner sarà responsabile di una dolcissima confusione emotiva. Gli riserverete molte attenzioni, ma un pizzico di audacia non guasterà. Avrete il coraggio di esporvi per prendere le giuste decisioni. La vostra curiosità sarà attirata da nuove potenzialità a livello lavorativo. Potrebbe essere il momento giusto per crescere professionalmente. Il riflesso del successo renderà tutto più chiaro. Voto 8.5.

Vergine: le azioni del partner potrebbero lasciarvi con l'amaro in bocca.

Non riuscirete a immedesimarvi in lui/lei perché vi renderete conto di non poter condividere alcune delle sue scelte. La giornata del 6 giugno sarà accompagnata da profonde riflessioni. Forse non vi sentirete ancora pronti a prendere una decisione, ma non potrete rimandare troppo a lungo. Osservare un cielo stellato potrebbe darvi la giusta ispirazione per agire. Nelle stelle sarà nascosto il segreto tanto atteso. Voto 6.5.

Bilancia: il romanticismo vi attirerà così come fa il miele con le api. Vorrete vivere una storia d'amore indimenticabile fatta di sorprese, gesti affettuosi e parole sussurrate a fior di labbra. Purtroppo, almeno per il momento, le stelle saranno costrette a infrangere i vostri sogni.

Questa giornata sarà caratterizzata da molti impegni, la maggior parte dei quali legati al lavoro. La fatica non mancherà, così come un pizzico di frustrazione. Per fortuna ben presto la ruota del fato girerà nuovamente. Voto 5.5.

Scorpione: il calore dell'estate non vi aiuterà a vivere con maggiore spensieratezza questa giornata, al contrario sarà motivo di stress e pensieri poco piacevoli. Ogni cosa peserà sulle vostre spalle come un macigno. Il lavoro, e il rapporto con gli altri, sarà accompagnato da seri momenti di indecisione. Gli errori non mancheranno, così come le delusioni. Non vorrete confidarvi con gli amici, ma potreste rendervi conto di non avere alternative. Nel confronto risiederà la vera chiave della ripresa.

Voto 4.5.

Astrologia e classifica del 6 giugno: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: il coraggio sarà una delle caratteristiche principali di questa giornata. La sveglia del mattino darà avvio a un inizio settimana con i fiocchi. Il vostro modo di fare colpirà nel segno, ma dovrete essere più convincenti per conquistare il favore della persona amata. Sguardi infuocati e sorrisi malcelati costituiranno un'arma da non sottovalutare. Il lavoro rappresenterà la chiave giusta per raggiungere la soddisfazione. Tirarvi indietro non è nelle vostre corde. Sfruttare ogni occasione sarà la mossa giusta da compiere. Voto 9.

Capricorno: questa giornata si colorerà di magnifici sogni. Date voce ai vostri progetti più nascosti.

Alcuni traguardi saranno più ambiziosi di altri, ma non vi farete abbattere su chi proverà a predire un'ombra scura sul vostro futuro. Con il benestare delle stelle sarete artefici delle vostre scelte. Ogni desiderio corrisponderà a un'azione adeguata. Le previsioni zodiacali vi suggeriscono di fare sempre affidamento sul vostro cuore. Voto 8.

Acquario: vi lancerete nelle sfide senza battere ciglio. Vi distinguerete per il coraggio, ma soprattutto per la voglia di fare. A differenza dei vostri colleghi saprete prendere in mano anche le situazioni più difficili. Lotterete contro l'istinto di tirarvi indietro e abbraccerete completamente il nuovo ruolo. Le ricompense non tarderanno ad arrivare.

Riscoprirete i sentimenti, soprattutto quelli più romantici. Instaurerete un gioco di seduzione con la persona amata, che vi porterà a percorrere i lati più nascosti del vostro cuore. Voto 8.5.

Pesci: la giornata di domani riserverà cambiamenti e novità inaspettate. Indubbiamente sarete costretti ad abbandonare elementi saldi della vostra routine. Questo potrebbe alterare l'umore per qualche ora, ma non ci sarà alcun motivo per sprecare occasioni preziose. Dietro a ogni modifica, infatti, si nasconde un importante rinnovamento. Sarà il momento giusto per abbracciare situazioni portatrici di una svolta decisiva. Amore, lavoro e conoscenze saranno al centro del vostro interesse. Voto 7.