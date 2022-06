Le previsioni dell'oroscopo del 12 giugno esortano gli Scorpione a ripartire da zero. I Bilancia devono dare meno peso alle opinioni altrui, mentre gli Acquario sono un po' giù di corda.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Acquario: siete un po' sottotono ultimamente. Il vostro umore non è certamente dei migliori, pertanto, cercate di farvi forza e coraggio grazie al supporto delle persone a voi care.

11° Toro: fidatevi solamente delle persone a cui tenete davvero. Non raccontate in giro vostre faccende personali. Essere socievoli è un conto, ma altro è essere troppo ingenui.

10° Capricorno: sul lavoro potrebbe nascere qualche complicazione. Ci sono delle opportunità all'orizzonte, tuttavia, esse potrebbero stravolgere in maniera piuttosto importante la vostra routine. Pensateci bene.

9° Sagittario: prima di esporvi in amore, chiedetevi se ne vale davvero la pena. Spesso capita di aprirsi con persone che, in realtà, non meritavano nulla, quindi, siate cauti.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Cancro: siete un po' indecisi su una decisione da prendere. Se siete dinanzi un bivio e non sapete dove vi porteranno le strade che dovrete intraprendere, lasciatevi guidare dal vostro cuore.

7° Gemelli: l'Oroscopo del 12 giugno vi invita a trascorrere questa giornata circondati dall'affetto e dalla vicinanza delle persone care.

Interessanti risvolti dal punto di vista professionale, ma occhi aperti.

6° Pesci: meglio non essere troppo pretenziosi per quanto riguarda i rapporti di coppia. Ricordate di non tarpare le ali alle persone che entrano nella vostra vita, finirete per farle scappare.

5° Bilancia: non siate troppo petulanti. Caratterialmente siete persone che tendono costantemente a prendere in considerazione il giudizio altrui, finendo per cambiare umore di continuo.

Oroscopo primi quattro segni del 12 giugno

4° in classifica Vergine: giornata intrigante secondo l'oroscopo del giorno 12 giugno. Gettatevi in amore e non abbiate paura di sbagliare. Si avvicina per voi un momento molto importante.

3° Ariete: vi sentite in grande forma, sia dal punto di vista fisico sia psicologico. Approfittatene per cimentarvi a sbrigare tutte quelle faccende che solitamente vi annoiano.

2° Leone: molti dei nati sotto questo segno stanno facendo i conti con impegni lavorativi molto importanti ma, allo stesso tempo, estremamente soddisfacenti. Continuate così che sarete ricompensati.

1° Scorpione: in fondo al tunnel c'è sempre la luce. Questo è il momento della rinascita per i nati sotto questo segno. Rimettetevi in gioco e, se necessario, ripartite da zero.