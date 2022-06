L'Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 14 giugno 2022. In evidenza le analisi astrali sul secondo giorno della settimana, in questo contesto impostate sulla giornata di martedì e in esclusiva per i segni della seconda tranche zodiacale. A coloro che non avessero bene a mente quali sono i segni in oggetto, diciamo che ad essere presi di mira saranno Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci: pronti a scoprire cosa avrà in serbo per voi l'Astrologia quotidiana per la giornata di martedì?

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del giorno 14 giugno consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 14 giugno, da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★★. Ottima giornata! Le stelle questo martedì 14 giugno tifano per voi, regalandovi nuovi slanci e vitalità. Datevi da fare per realizzare un sogno e vivere nuove esperienze. Potrete inoltre contare sulla disponibilità delle persone care per portare a termine i vostri progetti. Nel lavoro in arrivo gratificazioni professionali. Impegnandovi con serietà e costanza, potrete ottenere molto di più di quello che immaginate. Chi è in cerca dell’amore non troverà ostacoli ai suoi piani sentimentali ma avrà la strada spianata a qualsivoglia iniziativa. Avrete fascino e la capacità di conquistare chi vi piace sarà ai massimi livelli.

Quando potete, ritagliatevi degli spazi tutti per voi. Potete dedicarvi con successo a hobby creativi o rilassarvi con qualcosa che vi piace veramente.

Scorpione: ★★★. Periodo sottotono! Siete già pieni di questioni da risolvere e questa giornata non ci voleva proprio. Qualcuno, poi, vi ha volontariamente inondato di responsabilità ed ora né voi né quest'ultimo sapete come dirimere il tutto.

Basterà fare del proprio meglio e, laddove non riusciate a porre rimedio non preoccupatevi, avrete comunque una giornata intera a disposizione durante la quale potrete "aggiustare" le cose. Fate però un piano più dettagliato e preciso per il futuro. Sarebbe davvero impossibile in questa giornata cercare di prendere spunto da persone che vi sono intorno e che non hanno mai sfoderato una idea intelligente in vita loro...

Dovreste al contrario guardare lontano e cercare altre fonti di ispirazione. Sicuramente con qualche bel sorriso conquisterete anche gli animi più restii a parlarvi o a darvi delle dritte. Con le buone maniere allenterete qualsiasi tensione.

Sagittario: ★★★★★. L'oroscopo del 14 giugno predice tanto entusiasmo e fortuna per un super-martedì in crescita. Dopo un confronto con persone del settore avrete la certezza che i vostri progetti si stanno muovendo nella giusta direzione. Mettete a frutto le vostre capacità e studiate le prossime mosse da fare per battere la concorrenza nel lavoro. Opportunità interessanti vi porteranno ad ampliare i vostri orizzonti. Chi è in commercio, sarà molto abile a trattare col pubblico.

In amore, ora che avete trovato qualcuno che vi capisce non ve lo lascerete scappare, anzi, farete in modo di soddisfare ogni suo desiderio pur di averlo stretto al cuore. Single, in ripresa fascino e voglia di conquista: fatevi sotto! In fatto di alimentazione intanto, gli astri consigliano di evitare gli eccessi. Vista la stagione bevete molta acqua, fate un blando movimento purché regolare e starete benissimo.

Oroscopo e stelle del 14 giugno, da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★. Grazie al sostegno degli astri e alla vostra abilità, questo martedì vi muoverete tra gli impegni di una giornata abbastanza pregna di opportunità e sufficientemente ricca di incontri. Magari tra questi ce ne sarà anche qualcuna che vi sorprenderà in modo più che piacevole.

Nel lavoro invece, la fatica non vi spaventa, tanto più che si ventila l’ipotesi di un avanzamento o di un congruo aumento di stipendio: non subito ma molto presto. In amore coltivate il rapporto affettivo con amore e passione. Non frenate i vostri slanci e sarete ricambiati con la stessa intensità. Ottime le energie psicofisiche che vi daranno occasione per fare anche cose abbastanza impegnative, per voi piacevoli. Regolate l’alimentazione, fate una buona colazione al mattino e mangiate leggero a cena.

Acquario: ★★★★. L’eccessiva sicurezza nelle vostre capacità in questa giornata potrebbe portarvi fuori strada oppure farvi prendere decisioni che meriterebbero invece di essere ben ponderate.

Controllate gli sbalzi d’umore, conseguenza diretta della dissonanza di alcuni astri secondari. Nel lavoro usate l'intelligenza diluendo nel tempo gli impegni ed evitando di sovraccaricarvi. Ora che siete vicini alla realizzazione dei vostri progetti migliori dovete essere pronti a tutto. In amore, niente appuntamenti al buio, anche se romantici, perché di romantico in questo periodo avete ben poco. In qualche situazione vi renderete conto di essere piuttosto scostanti: calma! In caso di stress, vi sarà d’aiuto un breve viaggio di piacere: sarà rivitalizzante e allontanerà la noia.

Pesci: ★★★★★. L'oroscopo del giorno, di martedì 14 giugno, predice un periodo davvero "super". La Luna in Sagittario stimolerà la comunicazione, dando il via ad una giornata frizzante ricca di occasioni da prendere al volo.

L’ideale sarebbe approfittare dell'ottimo frangente per un fuori programma, come potrebbe essere un breve viaggio tra amici. Nel lavoro l'invidia di qualche collega potrebbe creare qualche intralcio, ma se vi metterete in testa di raggiungere un traguardo, di certo ce la farete. In amore, invece di tenerli tutti per voi, aprite il cuore e raccontate a chi vi è accanto i vostri desideri, i vostri sogni, le vostre aspirazioni. Fantasie piccanti si esternano in chat e sui social network, perché non concretamente guardando negli occhi il proprio partner? Solo in questo modo riuscirete a raggiungere un'ottima intesa sul piano della passionalità. Sappiate intanto che le belle giornate in questa stagione spingono naturalmente al movimento. Passeggiare a lungo all’aria aperta, magari lungo la riva del mare, gioverà sia alla salute sia alla linea.